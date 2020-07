Le Canada et l'Ontario investissent dans l'accessibilité à Timmins en modernisant les infrastructures de transport en commun

TIMMINS, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a toutefois pas seulement eu des effets sur notre santé personnelle, elle a également profondément touché notre économie.

C'est la raison pour laquelle les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce que l'on peut faire de plus.

Effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun joue un rôle pour aider les Ontariens à se rendre à l'heure au travail, à l'école ou sur les lieux des services essentiels, et à revenir chez eux de façon sécuritaire en fin de journée.

Aujourd'hui, Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre des Affaires autochtones et au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et député provincial de Peterbourgh-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de George Pirie, maire de Timmins, ont annoncé le financement de trois projets de transport en commun à Timmins.

L'achat d'un nouvel autobus ordinaire et le remplacement d'autobus standards par deux véhicules de transport adapté améliorera l'accessibilité du réseau de transport en commun, en augmentera la capacité et améliorera la qualité globale du service pour les usagers.

De plus, les rénovations réalisées à la station terminale de Timmins rendront les installations plus modernes et les équiperont de salles de bain entièrement accessibles. Grâce à ces améliorations, tous les usagers du transport en commun bénéficieront d'un accès fiable à un espace exempt d'obstacles.

Tout en contribuant à la protection de l'environnement, la modernisation et le développement du réseau de transport en commun de la Ville et l'établissement de liaisons permettant aux résidents d'accéder aux services essentiels font en sorte que ceux-ci peuvent se déplacer en toute sécurité au sein de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 960 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 806 000 $, tandis que la contribution de la Ville s'élève à plus de 645 000 $.

« Réaliser des investissements dans des réseaux de transport en commun intégrés et accessibles est essentiel pour bâtir des collectivités plus inclusives. Les projets annoncés aujourd'hui amélioreront les services de transport en commun pour l'ensemble des résidents de Timmins et ils leur permettront de se déplacer facilement et en toute sécurité. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires pour bâtir des infrastructures plus solides et plus durables qui serviront aux collectivités aujourd'hui et pendant de nombreuses années. »

Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis infiniment fier de représenter la ministre Scott et le ministre Rickford aujourd'hui pour souligner la collaboration de la province avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour annoncer cet investissement important dans le transport en commun. L'annonce d'aujourd'hui améliorera de façon significative l'expérience du transport en commun à Timmins grâce à un transport sécuritaire, fiable et surtout accessible. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre des Affaires autochtones et au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et député provincial de Peterbourgh-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario





« Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants de cette annonce de financement. Bien que la contribution totale de 968 000 dollars soit allouée à trois projets distincts, le lien commun est la création d'une plus grande accessibilité pour ceux qui utilisent le transport en commun de Timmins. Les nouveaux autobus que nous pourrons ajouter à notre flotte offriront une plus grande accessibilité à tous les usagers, et les rénovations du terminal amélioreront également la qualité et l'accessibilité du système de transport en commun. »

George Pirie, Maire de Timmins

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sous forme d'investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' Ontario .

le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' . L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province dans le cadre du Programme d'infrastructure . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à trois projets de transport en commun dans la Ville de Timmins, en Ontario, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements contribueront à améliorer la connectivité et la durabilité et de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit plus de 960 000 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de 806 000 $, tandis que la contribution de la Ville s'élève à plus de 645 000 $.

Renseignements sur les projets

Nom du projet Renseignements concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/autre Achat d'un autobus de remplacement Le remplacement d'un autobus traditionnel par un nouveau modèle améliorera l'accessibilité du réseau de transport et offrira aux passagers un service de meilleure qualité. 277 200 $ 230 977 $ 184 823 $ Achat de nouveaux autobus à plancher surbaissé accessibles pour le transport adapté Le remplacement d'autobus actuels par deux nouveaux véhicules de transport adapté permettra de répondre à l'ensemble des normes d'accessibilité et améliorera la capacité ainsi que la qualité du réseau de transport en commun. 140 800 $ 117 322 $ 93 878 $ Rénovation de la station terminale et augmentation de l'accessibilité Les rénovations qui seront réalisées à la station terminale, qui comprennent l'ajout de salles de bain entièrement accessibles, permettront de moderniser le bâtiment et d'offrir un accès exempt d'obstacle aux services à l'ensemble des usagers du transport en commun. 550 000 $ 458 288 $ 366 713 $

* Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, c'est-à-dire respectivement 40 % et 33,33 % de ces coûts pour les nouveaux projets (et respectivement 50 % et 33,33 % pour les projets de remise en état), conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Les contributions des municipalités peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles. Les coûts non admissibles sont les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. l'achat de biens immobiliers et les frais généraux).

Ressources du gouvernement du Canada - maladie à coronavirus (COVID-19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Ressources de l'Ontario concernant la COVID-19 :

https://covid-19.ontario.ca/fr

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets L'Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391; Heather Duhn, Coordonnatrice, Communications corporatives, Ville de Timmins, 705-360-2600, ext. 2212

www.infrastructure.gc.ca