MANITOUWADGE, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités rurales de la province. Les deux gouvernements réalisent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales et nordiques de l'Ontario et de les aider à renforcer leurs économies locales.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, et Dave Smith, adjoint parlementaire aux ministres de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones et député de Peterborough-Kawartha, au nom de Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé le financement de 6 projets routiers et d'un projet de piste d'aéroport dans le Nord de l'Ontario. Ils étaient accompagnés de John MacEachern, maire du canton de Manitouwadge.

Dans le canton de Manitouwadge, une partie de la piste, de l'aire de trafic et de la voie de circulation de l'aéroport fera l'objet de travaux de resurfaçage et sera recouverte d'une nouvelle couche d'asphalte. De nouveaux symboles et de nouvelles marques de sécurité pour la circulation aérienne seront également tracés en vue d'offrir aux passagers un service plus fiable.

Le reste des projets concernent des améliorations aux routes principales de six collectivités. La Première Nation Biigtigong Nishnaabeg procédera à l'élargissement et au resurfaçage d'une importante route, en améliorera le drainage et remplacera un ponceau afin de rendre la circulation plus sécuritaire pour les automobilistes et les piétons. La Première Nation Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay) effectuera des travaux de réfection sur la route constituant l'entrée principale de la réserve sur l'autoroute. Dans le canton de Pickle Lake, des travaux de réfection, de nivellement et d'élargissement d'une portion de la route principale et son raccordement à la route 599 permettront une circulation plus fluide et créeront un second point d'accès pour les véhicules d'urgence.

La Première Nation de Naotkamegwanning bénéficiera quant à elle d'améliorations à une route d'accès menant à une autoroute, ce qui contribuera au renforcement de la sécurité et à l'amélioration du réseau routier dans son ensemble. Dans le canton de Terrace Bay, les voies et les accotements asphaltés seront élargis pour offrir aux cyclistes et aux piétons des conditions plus sécuritaires. Finalement, la municipalité de Red Lake réalisera des travaux de réfection de ses routes et de ses trottoirs afin de favoriser une pratique plus sécuritaire du transport actif et de prolonger la durée de vie du réseau routier.



Le gouvernement du Canada investit plus de 12,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 5,5 millions de dollars pour ces importants projets d'infrastructure dans ces collectivités, tandis que les municipalités apportent plus de 1,7 million aux projets et que les Premières Nations y allouent 443 979 $.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent avec leurs partenaires pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance, tout en relançant la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

« En réalisant ces investissements, nous contribuons à l'amélioration des routes et de l'aéroport de Manitouwadge, des infrastructures qui aident les familles des collectivités rurales de l'Ontario à rester en contact avec les collectivités voisines. Ces projets créeront des emplois bien rémunérés dans la circonscription de Thunder Bay-Supérieur-Nord et protégeront les infrastructures essentielles qui aident notre région à prospérer. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada

« Je suis honoré d'être présent aujourd'hui au nom du ministre Rickford afin d'annoncer sept projets prêts pour la mise en œuvre dans le Nord de l'Ontario. Ce financement contribuera à la reprise économique et à la création d'emplois. Nous sommes très heureux d'investir dans ces projets d'infrastructures essentielles pour nos collectivités nordiques. »

Dave Smith, adjoint parlementaire aux ministres de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones et député de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« L'aéroport de Manitouwadge est un maillon fondamental pour de nombreux services essentiels dans notre collectivité éloignée. Assurer l'accès aux vols médicaux d'urgence, aux services de réparation des installations hydroélectriques et aux services de lutte contre les incendies de forêt sont quelques-unes des raisons pour lesquelles ce projet est si important pour notre collectivité et ses résidents. »

John MacEachern, maire du canton de Manitouwadge

« Avoir la capacité de transférer des patients qui doivent être hospitalisés ou qui ont besoin d'un niveau plus élevé de soins est essentiel à leur bien-être. L'aéroport de Manitouwadge joue un rôle crucial pour les services de soins de santé et pour sauver des vies. En raison de la localisation de Manitouwadge et de son caractère rural, l'aéroport est un service dont dépend fortement la collectivité pour obtenir rapidement des soins de santé équitables, de haute qualité, et qui sauvent des vies. »

Debbie Hardy, directrice générale de Santé Manitouwadge Health

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui correspondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations qui appuient la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' Ontario .

le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan d'infrastructure pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes ainsi que les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel pour la large bande ainsi que des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le 9 juillet 2020, le gouvernement de l' Ontario a lancé le Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario dans lequel il a investi 150 millions de dollars et dont le but est de financer des projets d'infrastructures cellulaires et d'Internet à large bande dans les régions mal desservies. Ce programme fait partie de l'initiative provinciale de 315 millions de dollars Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire.

Le Canada et l'Ontario investissent dans des routes et dans la piste d'un aéroport pour des collectivités rurales du Nord de l'Ontario



Un financement conjoint fédéral, provincial, municipal et de Premières Nations est alloué dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada pour soutenir six projets routiers et un projet concernant une piste d'aéroport dans le Nord de l'Ontario. Ces investissements permettront de renforcer les collectivités rurales et de soutenir la croissance économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 12,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et Nordiques. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 5,5 millions de dollars, tandis que celle des municipalités s'élève à 1,7 million de dollars. Les Premières Nations allouent quant à elles 443,979 $ aux projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Renseignements concernant le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal/offert par une Première Nation Réfection de la piste de l'aéroport de Manitouwadge Manitouwadge Le projet consiste en la réfection d'une partie de la piste, de l'aire de trafic et de la voie de circulation de l'aéroport de Manitouwadge, ce qui comprend le resurfaçage en asphalte et le traçage de nouveaux symboles et de nouvelles marques de sécurité pour la circulation aérienne. Il aura pour effet de renforcer la sécurité, de diminuer les interruptions de service et d'augmenter la fiabilité du service pour les passagers. 2 004 942 $ 1 113 745 $ 222 883 $ Réfection des routes de Pic River Première Nation de Pic Mobert Ce projet de réfection et d'élargissement d'une route majeure comprendra des travaux de resurfaçage et d'amélioration du drainage, le remplacement d'un ponceau, l'amélioration des sentiers piétonniers et l'aménagement d'une nouvelle zone pour que les autobus scolaires puissent s'arrêter. Ces améliorations renforceront la sécurité des automobilistes et des piétons. 1 670 449 $ 408 258 $ 148 559 $ Réfection des routes de Gull Bay Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay) La réfection d'une partie des routes de la réserve comprendra des améliorations à l'entrée de la route principale, des travaux de resurfaçage, de nivellement et d'élargissement ainsi que d'autres modifications liées à la sécurité. Ces travaux permettront d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons et prolongeront la durée de vie des routes. 2 496 028 $ 610 029 $ 221 980 $ Réfection d'une route de Pickle Lake Pickle Lake La réfection, le nivellement, l'élargissement et le prolongement d'une route permettront de la raccorder à la route 599. D'autres travaux comprendront l'installation de sept ponceaux qui permettront d'améliorer le drainage et les fossés. Ces améliorations renforceront la sécurité routière, permettront une circulation plus fluide et offriront un second point d'accès lors des interventions d'urgence. L'aménagement d'accotements plus larges et pavés favorisera également une pratique plus sécuritaire du transport actif. 1 878 750 $ 1 043 646 $ 213 854 $ Réfection de la route d'accès à trois communautés des Premières Nations Première Nation de Naotkamegwanning Les travaux de réfection de la route d'accès entre la route 71 et les communautés de la Première Nation de Naotkamegwanning, de la Première Nation Animakee Wa Zhing no 37 et de Northwest Angle no 33 amélioreront la surface, le drainage et la signalisation de la route. Globalement, le projet augmentera la fiabilité et la sécurité de la route et contribuera à l'amélioration du réseau routier dans son ensemble. 825 784 $ 201 822 $ 73 440 $ Réfection de la route Mill Terrace Bay La réfection de la route Mill, qui comprend le resurfaçage de la chaussée, l'élargissement des voies et des accotements asphaltés et l'amélioration du drainage, augmentera la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons. 900 833 $ 499 962 $ 256 737 $ Réfection de routes prioritaires dans la municipalité de Red Lake Red Lake La réfection des routes et des trottoirs existants ainsi que l'ajout de nouveaux trottoirs augmenteront la fiabilité et la sécurité pour les automobilistes, favoriseront le transport actif et prolongeront la durée de vie des routes. 2 932 166 $ 1 628 818 $ 1 094 186 $

*Les gouvernements fédéral et provincial allouent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, soit respectivement 60 % et 33,33 % pour les projets dans les municipalités de moins de 5000 habitants, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Le gouvernement fédéral alloue également sa contribution maximale au titre du partage des coûts pour le projet des Premières Nations, soit 75 % des coûts. Les contributions des municipalités et des Premières Nations peuvent être destinées à couvrir à la fois des coûts admissibles et des coûts non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (p. ex. l'achat de biens immobiliers ou les frais généraux).

