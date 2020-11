CURVE LAKE, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre des Affaires autochtones et adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Emily Whetung, cheffe de la Première Nation de Curve Lake, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration de bassins récepteurs ainsi que d'infrastructures servant à la gestion des eaux pluviales le long d'une route à Curve Lake.

Ce financement fédéral permettra d'améliorer le drainage le long du chemin Mississauga, afin de réduire les inondations sur les routes de la collectivité, de protéger les maisons et de favoriser une bonne gestion des eaux pluviales.

Le projet consiste à améliorer le drainage et la circulation routière sur 14,2 kilomètres du chemin Mississauga. Les travaux consisteront à remplacer deux bassins récepteurs des eaux pluviales et à améliorer la surface de la route afin de favoriser un meilleur écoulement des eaux. Ces infrastructures améliorées permettront de diminuer le risque d'inondations dues aux eaux pluviales puisqu'elles achemineront les eaux de ruissellement loin des routes et des résidences.

Le gouvernement du Canada investit 580 902 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 141 972 $ au projet, tandis que la Première Nation de Curve Lake y consacre 51 662 $.

Citations

« Il est primordial d'effectuer des investissements qui permettent de protéger les infrastructures publiques essentielles pour bâtir des collectivités résilientes. L'amélioration des bassins récepteurs et du système de gestion des eaux pluviales de la Première Nation de Curve Lake aidera à protéger la population et les propriétés contre les inondations. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans des projets locaux sont au cœur de nos efforts visant à créer des collectivités durables dotées d'infrastructures modernes et résistantes. Ce projet est particulièrement essentiel pour le bien-être et la sécurité de la Première nation de Curve Lake, car il permettra de protéger les gens et leurs maisons contre les inondations. Après cette année difficile, je suis ravi de voir Curve Lake recevoir ce soutien de la province de l'Ontario. »

Dave Smith, adjoint parlementaire au ministre des Affaires autochtones et adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, et député provincial de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes ravis de pouvoir procéder à la modernisation et à la réparation indispensables du système de drainage des eaux pluviales. Nous espérons que nous pourrons obtenir le financement nécessaire pour construire une station d'épuration de l'eau dans un avenir proche et que, grâce à ces améliorations et réparations, nous seront dans une meilleure position pour être en mesure de construire cette station d'épuration sans délai. C'est un signe positif que tous les ordres de gouvernement sont capables de s'unir pour rendre ces réparations possibles. »

Emily Whetung, cheffe de la Première Nation de Curve Lake

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) pour améliorer le transport en commun, les infrastructures culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC) pour améliorer le transport en commun, les infrastructures culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques ainsi que d'autres infrastructures prioritaires. Dans le cadre du volet Infrastructures vertes du PIIC, l' Ontario investit dans des infrastructures cruciales liées à l'eau, à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, à l'atténuation des catastrophes et/ou aux changements climatiques.

Personnes-ressources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; Mile Lazarevski, Agent chargé des communications/de l'engagement communautaire, Bâtiment des services administratifs de la Première Nation de Curve Lake, 705-657-8045, poste 209, [email protected]

