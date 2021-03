BELLEVILLE, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les familles, les entreprises et les collectivités ressentent les effets de la pandémie de COVID-19. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de favoriser la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Mitch Panciuk, maire de la Ville de Belleville, ont annoncé l'octroi d'un financement pour des améliorations à la station de pompage des eaux pluviales du chemin Cannifton, à Belleville.

Le gouvernement du Canada investit 562 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 468 000 $ au projet et la Ville de Belleville y consacre plus de 374 000 $.

Le projet consiste à effectuer de nombreux ajouts à la station, notamment deux pompes submersibles, des trappes et des rails pour les puits humides, un débitmètre et un panneau de commande, ainsi qu'à remplacer la toiture de la station. On apportera également d'importantes améliorations au système de CVC et au système d'éclairage, et on remplacera le réservoir de carburant existant par un nouvelle génératrice diesel.

Le projet permettra d'assurer la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons grâce à l'amélioration de la fiabilité de la station et de sa capacité à évacuer les eaux de pluie afin de prévenir les inondations.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques essentielles sont indispensables pour bâtir des collectivités saines et résilientes. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui pour d'importantes améliorations à la station de pompage des eaux pluviales du chemin Cannifton, à Belleville, on offrira à la collectivité et à ses résidents une sécurité accrue et une meilleure protection contre les inondations. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Ontario est heureux de soutenir la modernisation de la station de pompage des eaux pluviales du chemin Cannifton dans le cadre du partenariat formé pour le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces infrastructures modernes permettront à la Ville de Belleville d'avoir une capacité suffisante et fiable pour limiter les inondations et fournir les services nécessaires aux résidents et aux entreprises. »

L'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La station de pompage des eaux pluviales du chemin Cannifton permet d'éviter que le passage inférieur du chemin Cannifton ne soit inondé lors d'orages. Elle est un élément essentiel des infrastructures de la ville depuis sa construction en 1980. Grâce à ce financement, les améliorations apportées permettront d'assurer la durabilité de cette infrastructure pendant de nombreuses années. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial pour leur aide financière. »

Mitch Panciuk, maire de la Ville de Belleville

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 800 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes.

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Marilyn Warren, Coordonnatrice des communications, Ville de Belleville, 613-967-3200, poste 3263, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

