Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures vertes afin de remettre en état le réseau de collecte des eaux pluviales du chemin Lakeshore, à Wainfleet

WAINFLEET, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période extraordinaire offrent une opportunité de créer des emplois et de la croissance économique, de rendre nos communautés plus durables et plus résilientes face au changement climatique, et de bâtir des espaces publics plus inclusifs et plus équitables.

Aujourd'hui, Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de St. Catharines, et Vance Badawey, député de Niagara-Centre, tous deux au nom de l'honorable de Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara-Ouest, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Kevin Gibson, maire de Wainfleet, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la remise en état du réseau de collecte des eaux pluviales du chemin Lakeshore.

Cet investissement permettra d'augmenter la capacité du système de gestion des eaux pluviales, De minimiser l'érosion sur le bord de la route, ainsi que de réduire les inondations et les infiltrations d'eau dans les fosses septiques privées.

Le gouvernement du Canada investit 255 568 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 212 952 $ au projet, tandis que le canton de Wainfleet y consacre 175 400 $.

Le projet consiste à remplacer des bassins récepteurs existants et deux exutoires vers les égouts municipaux, ainsi qu'à installer des murs de protection contre l'érosion en bordure de route, ainsi que des bordures de drainage pour éliminer l'érosion. Ces travaux permettront d'augmenter la capacité de traitement du système de gestion des eaux pluviales et d'assurer le bon fonctionnement du système lorsque les précipitations seront plus importantes et plus fréquentes que la normale.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des communautés de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les événements météorologiques extrêmes étant de plus en plus fréquents, les investissements dans les infrastructures publiques essentielles jouent un rôle clé dans le développement de collectivités saines et résilientes. Le projet de remise en état du chemin Lakeshore permettra de protéger les résidents et les entreprises de Wainfleet en réduisant les inondations des propriétés situées le long de la route et en diminuant l'infiltration d'eau dans les fosses septiques privées. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures publiques comme celui que nous annonçons aujourd'hui contribueront à protéger les habitants de Wainfleet aujourd'hui et pour les années à venir. Il est très important de soutenir nos communautés dans des périodes comme celle-ci et le gouvernement du Canada a aidé de nombreuses communautés de la région de Niagara et du sud-ouest de l'Ontario à améliorer leur approvisionnement en eau et leur traitement des eaux usées, ainsi qu'à remettre en état des routes et des ponts. Ensemble, avec tous nos partenaires, nous assurons la sécurité des Canadiens et des Ontariens et aidons nos communautés à se développer. »

Vance Badawey, député de Niagara−Centre

« Je suis heureux que notre gouvernement se soit associé au gouvernement fédéral et à la ville de Wainfleet pour faire un investissement conjoint de près de 650 000 dollars afin d'améliorer l'infrastructure locale de l'eau. Les contributions de l'Ontario, qui s'élèvent à plus de 210 000 dollars, contribueront à la réhabilitation indispensable du chemin Lakeshore, y compris la construction d'égouts pluviaux et d'infrastructures de gestion des eaux usées à Wainfleet. »

Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation et député provincial de Niagara−Ouest, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les récents événements météorologiques dans notre canton ont montré à quel point les infrastructures sont importantes pour protéger les résidents et les propriétés de notre collectivité. En tant que petit centre rural ayant de fortes racines agricoles, nous disposons de l'un des réseaux de drainage les plus vastes de l'Ontario, et ces travaux essentiels joueront un rôle crucial dans l'amélioration de ce système indispensable, ainsi que dans la protection des entreprises, des routes et des propriétés de notre région riveraine dans les années à venir. »

Kevin Gibson, maire de Wainfleet

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte.

Le gouvernement du Canada a investi 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada investit plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement au titre du volet Infrastructures vertes. Les futurs appels de demandes de financement dans le cadre du volet Infrastructures vertes pourraient être axés sur de nouvelles priorités concernant l'eau, les eaux usées et les eaux pluviales, l'atténuation des catastrophes et/ou les changements climatiques.

