TEMISKAMING SHORES, ON, le 28 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Ontariens vivant dans les collectivités rurales et nordiques sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun et les ponts jouent un rôle clé.

Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Carman Kidd, maire de Temiskaming Shores, et Dan Cleroux, maire du canton de Coleman, ont annoncé aujourd'hui le financement de deux projets à Temiskaming Shores et dans le canton de Coleman qui aideront les résidents à mieux se déplacer dans leurs collectivités.

À Temiskaming Shores, les usagers du transport en commun bénéficieront de cinq nouveaux autobus à plancher surbaissé qui amélioreront la fiabilité et le confort des usagers. Quatre abribus seront remplacés et deux autres seront ajoutés, ce qui permettra d'offrir aux passagers une plus grande sécurité et une meilleure protection contre les intempéries. Une nouvelle technologie de paiement des droits de passage permettra aux clients d'utiliser le paiement sans contact grâce à des cartes rechargeables. Les usagers du transport en commun pourront également suivre leur autobus grâce à une application en temps réel pour téléphone intelligent, ce qui facilitera la planification des déplacements.

Dans le canton de Coleman, on remplacera le pont Larose à une voie par une nouvelle structure à deux voies afin d'améliorer la sécurité et la fiabilité pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Le nouveau pont permettra de favoriser une meilleure circulation routière, de réduire les interruptions de service et d'améliorer les délais d'intervention des services d'urgence.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) et plus de 2,9 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 2,7 millions de dollars aux projets. La Ville de Temiskaming Shores fournit plus de 832 000 $ et la contribution du canton de Coleman s'élève à plus de 332 000 $.

« Les projets annoncés aujourd'hui permettront aux résidents de Temiskaming Shores et du canton de Coleman de se rendre à destination de façon sécuritaire et pratique. Il est essentiel d'investir dans des réseaux de transport en commun modernes ainsi que dans des routes et des ponts pour bâtir des collectivités plus saines et plus durables pour demain. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont nous collaborons avec nos partenaires pour construire des infrastructures plus solides et plus résilientes qui serviront les collectivités de tout le Canada, aujourd'hui et à l'avenir. »

Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces améliorations tant attendues aux infrastructures de transport en commun de Temiskaming Shores et du canton de Coleman permettront d'accroître la sécurité et l'accessibilité pour les usagers du transport en commun, les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Les navetteurs des collectivités du nord de l'Ontario sont souvent confrontés à des défis uniques, et la modernisation de notre réseau de transport en commun se traduira par des déplacements plus efficaces et plus rapides. Le succès de ces nouveaux projets témoigne de ce qui peut être accompli lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. »

L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et député provincial de Nipissing, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le financement provenant du volet Infrastructures de transport en commun permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle et la qualité du réseau Temiskaming Transit. Même si la COVID-19 a eu un impact sur les activités au cours des six derniers mois, le nombre d'usagers du réseau de transport en commun a considérablement augmenté dans les dernières années. L'investissement dans un parc de véhicules moderne, des abribus supplémentaires et une nouvelle technologie soutient notre vision d'une meilleure connectivité, accessibilité et facilité d'utilisation pour tous les usagers. Au nom du conseil municipal et de la ville de Temiskaming Shores, j'aimerais remercier le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour leur importante contribution dans notre collectivité. »

Carman Kidd, maire de la Ville de Temiskaming Shores

« Le canton de Coleman est une collectivité très active. Le canton, avec ses 2 milliards de pieds carrés de possibilités, sera grandement amélioré grâce au financement du remplacement du pont Larose, âgé de plus de 100 ans. Le pont représente un élément important de nos collectivités. Il constitue un lien avec les villes historiques de Cobalt, Latchford et Temiskaming Shores et, à ce titre, il améliore grandement notre tourisme et nos activités quotidiennes de façon sécuritaire. Merci d'investir dans le canton de Coleman. »

Dan Cleroux, maire du canton de Coleman

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 7,9 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en dans le cadre du plan . L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Ressources du gouvernement du Canada - maladie à coronavirus (COVID 19) : www.canada.ca/le-coronavirus

Ressources du gouvernement de l'Ontario - COVID-19 : https://covid-19.ontario.ca/fr

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

