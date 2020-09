QUINTE WEST, ON, le 1er sept. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun durables jouent un rôle clé.



Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Jim Harrison, maire de Quinte West, ont annoncé aujourd'hui le financement de deux projets visant à moderniser le réseau de transport en commun de Quinte West et à créer une collectivité plus durable.

Les projets consistent à effectuer une étude de faisabilité pour orienter la planification des itinéraires et du service de transport en commun en général, ainsi qu'à acheter quatre nouveaux autobus conventionnels, un véhicule de transport adapté, six supports à vélos à installer à l'intérieur de véhicules et quatre nouveaux abribus. Ces investissements dans le réseau de transport en commun de Quinte West augmenteront sa capacité et son accessibilité pour les usagers en créant un important lien de transport en commun entre Quinte West et Belleville.

De plus, de nouvelles améliorations des TI, notamment l'installation d'un système de surveillance à bord de 21 autobus et d'un système d'évitement des collisions dans six autobus, permettront d'accroître la sécurité des passagers. L'installation d'une technologie de paiement par carte à puce dans 17 autobus facilitera le paiement des droits de passage et permettra aux usagers d'utiliser la même carte de paiement dans le réseau de transport en commun de Quinte West et dans celui de Belleville.

Le gouvernement du Canada investit plus de 660 500 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 550 400 $ aux projets, tandis que la contribution de la Ville de Quinte West s'élève à plus de 440 400 $.

« Le transport en commun permet aux Canadiens de se rendre à destination grâce à des moyens abordables et respectueux de l'environnement. L'investissement dans de nouveaux autobus, abribus et technologies de transport en commun améliorera la qualité de vie des résidents de Quinte West puisqu'il permettra de réduire la circulation routière et d'offrir des options de déplacement plus abordables. En plus de profiter aux usagers du transport en commun, ces projets créeront des emplois de qualité qui auront des répercussions positives sur l'économie pendant de nombreuses années. »

Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet de prolongement du corridor ouest-est de transport en commun accessible de Quinte permettra d'accroître la capacité à Quinte West et de créer un lien essentiel avec les services de Belleville. Le projet améliorera l'accès à l'enseignement supérieur, à l'emploi, aux soins de santé, aux loisirs et aux entreprises dans toute la région. Notre gouvernement est heureux d'investir dans les autobus, les abribus, les mises à niveau technologiques et la planification nécessaires pour réaliser cette importante amélioration. »

L'honorable Todd Smith, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, et député provincial de Baie de Quinte, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous sommes reconnaissants du soutien financier offert par les gouvernements fédéral et provincial. Ce financement permettra d'étendre notre système de transport public et de garantir aux résidents un meilleur accès aux services importants offerts au niveau régional, tels que l'emploi, l'éducation et la santé. »

Jim Harrison, maire de Quinte West

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et celles des collectivités rurales et du Nord.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le afin d'améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et celles des collectivités rurales et du Nord. Le gouvernement du Canada a investi plus de 7,8 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 7,8 milliards de dollars dans plus de 2 600 projets d'infrastructure partout en dans le cadre du plan . À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected] ; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected] ; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected] ; Hannah Brown, Agente de l'engagement communautaire, Ville de Quinte West, 613-392-2841 x4455, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

