Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun modernes pour les résidents de Mississauga

MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Partout, les Canadiens ressentent les répercussions de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario s'efforcent de réduire l'impact de la pandémie, de garantir la santé et la sécurité, de reconstruire les entreprises et de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Du Chemin de fer Canadien Pacifique à la voie maritime du Saint-Laurent, en passant par le métro de Toronto et les réseaux Internet et d'énergie propre en pleine expansion d'aujourd'hui, nous devons être ambitieux dans la construction des infrastructures qui favoriseront notre croissance économique à l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député de Mississauga-Centre, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Rudy Cuzzetto, secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor de l'Ontario et député provincial de Mississauga-Lakeshore, et Bonnie Crombie, mairesse de la Ville de Mississauga, ont annoncé le financement de 12 projets visant à moderniser et à améliorer le transport en commun à Mississauga.

Le gouvernement du Canada investit plus de 62 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 51,5 millions de dollars aux projets et la Ville de Mississauga leur consacre plus de 44,5 millions de dollars.

Les projets comprennent diverses améliorations aux infrastructures de transport en commun, notamment de nouveaux abribus chauffés avec affichage numérique et de nouveaux arrêts d'autobus entièrement accessibles. Les autobus du parc de véhicules MiWay feront l'objet d'importantes remises en état, notamment le remplacement des moteurs, des transmissions et des systèmes de stockage d'énergie, ce qui prolongera la vie utile du parc d'autobus de la Ville tout en contribuant à réduire les coûts d'entretien et d'exploitation. Tous les autobus de transport en commun bénéficieront d'une mise à niveau de leurs systèmes de surveillance vidéo et de planification des horaires.

Les résidents bénéficieront également d'un corridor bidirectionnel réservé aux autobus rapides sur le chemin Lakeshore, avec trois nouvelles stations entre l'avenue East et le chemin Deta, ainsi que des pistes cyclables et des trottoirs séparés. Les nouvelles voies de transport rapide pour autobus augmenteront la capacité du réseau de transport en commun de la ville et répondront aux besoins de la population croissante le long du corridor du chemin Lakeshore.

Ces mesures permettront d'améliorer la sécurité des passagers, d'encourager le transport actif et d'offrir aux résidents un réseau de transport en commun plus efficace et plus fiable.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements dans le transport en commun à Mississauga sont essentiels à la croissance de l'économie, et d'une collectivité où les gens peuvent se déplacer de manière moins coûteuse, plus propre et plus rapide. Le gouvernement du Canada fournit plus de 62 millions de dollars pour soutenir 12 nouveaux projets qui favorisent l'emploi et les investissements tout en améliorant l'expérience de transport en commun à Mississauga, notamment de nouvelles stations, des autobus remis à neuf et un couloir de transport rapide par autobus. Le plan d'infrastructure du Canada crée de bons emplois, favorise une croissance économique durable et renforce le pays, dès maintenant et à l'avenir. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des réseaux de transport en commun modernes et intégrés sont essentiels pour bâtir les collectivités durables de demain. L'amélioration des services de transport en commun pour les résidents de Mississauga les aide à se rendre là où ils doivent aller, que ce soit à pied, à vélo ou en autobus. Les investissements annoncés aujourd'hui seront avantageux pour la collectivité, les résidents et l'environnement. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports et député de Mississauga-Centre

« C'est une journée formidable pour les gens de Mississauga. Notre investissement de plus de 51 millions de dollars dans 12 nouveaux projets de transport en commun permettra aux résidents d'avoir un meilleur accès à des transports en commun plus fréquents et plus fiables, ce qui permettra aux gens de se rendre au travail de manière sûre et efficace. C'est un autre exemple de la façon dont nous travaillons en collaboration avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour réaliser d'importants investissements dans les infrastructures. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, ces projets peuvent passer du stade de la conception à celui de la réalisation. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre collectivité peut maintenant se réjouir à l'idée de voir les travaux commencer pour ces améliorations tant attendues du transport en commun. L'investissement de plus de 51 millions de dollars de l'Ontario aidera à développer un réseau de transport en commun interrégional moderne et accessible qui soutiendra notre population croissante, encouragera la reprise économique et offrira aux usagers des liens avec d'autres services, comme GO Transit, le TLR Hurontario LRT, la TTC, et les réseaux facilitant le transport actif, comme les sentiers pour piétons et cyclistes. »

Rudy Cuzzetto, adjoint parlementaire au président du Conseil du Trésor et député provincial de Mississauga--Lakeshore

« C’est un grand jour pour Mississauga, et je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial d’avoir fait ces investissements importants dans notre collectivité. La modernisation de notre parc d’autobus MiWay, l’amélioration des abribus et le nouveau corridor de transport rapide par autobus permettront d’accroître l’efficacité et la fiabilité de notre réseau, ainsi que d’offrir aux résidents de Mississauga encore plus de possibilités de se déplacer dans la région et ailleurs. Nous savons également qu’un réseau de transport en commun intégré est essentiel pour développer des collectivités complètes et bâtir notre économie. MiWay permet véritablement de faire avancer Mississauga, et ces nouveaux investissements nous aident à créer un réseau de transport en commun encore plus solide. »

Bonnie Crombie, mairesse de la Ville de Mississauga

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,1 milliards de dollars dans plus de 2 750 projets d'infrastructure en Ontario .

. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun modernes pour les résidents de Mississauga

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 12 projets de transport en commun dans la ville de Mississauga dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de soutenir des services de transport en commun plus accessibles et plus durables pour les collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 62 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 51,5 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville de Mississauga leur consacre plus de 44,5 millions de dollars*.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Construction d'un nouveau corridor réservé au transport rapide par autobus le long du chemin Lakeshore à Mississauga Construction d'un corridor de transport rapide bidirectionnel réservé aux autobus sur le chemin Lakeshore, avec trois nouvelles stations entre l'avenue East et le chemin Deta, ainsi que des pistes cyclables et des trottoirs séparés. Les nouvelles voies de transport en commun rapide par autobus permettront de répondre aux besoins de la population croissante le long du corridor du chemin Lakeshore. 21 800 000 $ 18 164 850 $ 15 535 150 $ Importants travaux de remise en état des autobus Le remplacement des moteurs, des transmissions et des systèmes de stockage d'énergie prolongera la durée de vie utile du parc d'autobus de la Ville tout en améliorant la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun. 17 640 000 $ 14 685 300 $ 11 774 700 $ Amélioration des arrêts pour les couloirs de transport rapide par autobus (express) L'installation de 88 nouveaux abribus le long de quatre corridors prioritaires du réseau de transport en commun rapide à Mississauga améliorera l'accessibilité et le confort des usagers des transports en commun. Les grands abribus seront entièrement chauffés, avec des portes accessibles et une nouvelle signalisation numérique, ce qui améliorera la qualité, la sécurité et l'accessibilité du réseau de transport en commun. 14 720 000 $ 12 265 440 $ 9 814 560 $ Amélioration de l'équipement et logiciels relatifs aux systèmes de transport intelligents dans les autobus de transport en commun Les améliorations apportées au réseau de transport en commun dans tous les autobus comprennent la mise à niveau de la surveillance vidéo, et des systèmes et des logiciels de planification des horaires. Ces mesures amélioreront la sécurité et le confort des conducteurs et des passagers. 3 600 000 $ 2 999 700 $ 2 400 300 $ Installation d'abribus en bordure de la rue L'installation de nouveaux abribus avec éclairage dans toute la ville permettra d'améliorer la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun. 1 512 000 $ 1 259 874 $ 3 528 126 $ Remise à neuf du système de boîtes de perception La remise à neuf du système de boîtes de perception dans 530 autobus permettra de prolonger sa durée de vie utile, améliorant ainsi la qualité et l'accessibilité du réseau de transport. 1 000 000 $ 666 600 $ 333 400 $ Amélioration des abris des terminaux d'autobus Installation de grands abribus chauffés avec signalisation numérique dans quatre terminaux de transport en commun MiWay situés sur la boucle d'autobus Laird/Vega, au centre-ville de Meadowvale, au centre-ville d'Erin Mills et au centre commercial Dixie Outlet. Les nouveaux abribus amélioreront la qualité, la sécurité et l'accessibilité du réseau de transport en commun. 640 000 $ 533 280 $ 426 720 $ Remplacement des balises d'arrêt d'autobus par un nouveau modèle accessible Le remplacement des repères d'arrêt d'autobus par de nouveaux repères de conception accessible, et l'achat de matériel pour les panneaux numériques, permettront d'améliorer la qualité, la sécurité et l'accessibilité du réseau de transport en commun. 281 600 $ 234 643 $ 187 757 $ Cloisons de sécurité renforcées sur le Transitway de Mississauga L'acquisition et l'installation de nouvelles cloisons de sécurité en verre améliorées dans sept stations le long du corridor de transport rapide par autobus permettront d'améliorer la sécurité du réseau de transport en commun. 280 000 $ 233 310 $ 186 690 $ Modernisation des terminaux de transport en commun La construction de deux nouvelles aires de repos accessibles aux arrêts d'autobus, l'installation d'une signalisation pour le public dans 17 stations et terminaux de transport en commun, et l'ajout d'une signalisation sur pylône dans deux stations de transport en commun amélioreront la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun. 280 000 $ 233 310 $ 186 690 $ Achat de véhicules de soutien du transport en commun L'achat de dix véhicules électriques à batterie zéro émission pour remplacer le parc actuel de véhicules de transport en commun de la Ville permettra de réduire les émissions et les coûts de carburant. 160 000 $ 133 200 $ 106 800 $ Arrêts d'autobus neufs et remis en état L'installation de 126 nouveaux arrêts d'autobus et la remise en état de 14 arrêts existants afin d'en assurer l'entière accessibilité amélioreront la qualité, la sécurité et l'accessibilité du réseau de transport en commun. 134 400 $ 111 989 $ 89 611 $

*Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale au titre des coûts admissibles pour ces projets, qui sont de 40 % et de 33,33 % respectivement, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles, ces derniers étant les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. achat de biens immobiliers, frais généraux). Le partage des coûts peut varier en fonction du bénéficiaire.

