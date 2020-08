Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun et de transport actif pour les résidents du sud-ouest de l'Ontario

ST. THOMAS, ON, le 5 août 2020 /CNW/ - La santé et le bien‑être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun jouent un rôle clé pour aider les Ontariens à se rendre au travail, à l'école et aux services essentiels à temps, et à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et député provincial de Elgin-Middlesex-London, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Joe Preston, maire de la Ville de St. Thomas, ont annoncé le financement de 11 projets qui permettront de moderniser et d'améliorer le transport en commun dans le sud-ouest de l'Ontario.

À St. Thomas, un nouveau parc composé de 14 autobus à zéro émission, de nouveaux systèmes logiciels et l'amélioration des commodités offertes aux passagers permettront d'offrir aux usagers du transport en commun une expérience améliorée en plus de réduire grandement les émissions de gaz à effet de serre. À Chatham-Kent, 10 nouveaux véhicules seront ajoutés au réseau de transport en commun pour augmenter le niveau de service. Les systèmes du réseau feront également l'objet d'une amélioration afin qu'ils intègrent la technologie de localisation en temps réel ainsi qu'une nouvelle technologie pour la perception des droits de passage. Des améliorations seront apportées au terminus d'autobus principal de la municipalité, et six abribus munis de panneaux solaires seront installés afin d'offrir un meilleur service aux usagers et de faire avancer l'engagement de la municipalité concernant la protection de l'environnement.

À Hanover, on renforcera la capacité du réseau de transport en commun grâce à l'ajout de 11 nouveaux véhicules. À LaSalle, les usagers du transport en commun pourront profiter de l'installation de casiers à vélos à divers emplacements de la ville, ce qui favorisera le transport actif et facilitera les correspondances avec les arrêts d'autobus. À Leamington, deux autobus qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile seront remplacés par deux nouveaux autobus comptant un plus grand nombre de sièges. Les résidents de Point Edward auront accès à des routes de transport actif sécuritaires grâce à l'aménagement et au resurfaçage de voies cyclables et piétonnières. L'ajout d'une fourgonnette munie d'une plateforme élévatrice pour fauteuil roulant pour le transport adapté à West Elgin augmentera l'accessibilité pour les résidents qui dépendent de ce service chaque semaine.

À Woodstock, l'achat de deux nouveaux autobus, l'agrandissement d'un garage d'autobus et d'un espace d'entreposage ainsi que la construction d'un poste de lavage automatique amélioreront la qualité du service pour les usagers du transport en commun et prolongeront la durée de vie des autobus.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 5,6 millions de dollars à ces projets, tandis que les municipalités fournissent au total plus de 3,9 millions de dollars.

Citations

« Les Canadiens dépendent du transport en commun pour se rendre au travail, faire leurs achats et accéder aux services dont ils ont besoin. Ces investissements dans les collectivités du sud-ouest de l'Ontario auront des effets durables sur les collectivités et les résidents, car ils aideront à réduire les émissions de GES, favoriseront le transport actif et renforceront l'accessibilité. Le plan d'infrastructure Investir dans le Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de renforcer les collectivités. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fier que les gouvernements fédéral et provincial reconnaissent les besoins uniques en infrastructures de communautés comme Elgin-Middlesex-London et s'engagent à rendre le transport en commun plus accessible et plus convivial pour les usagers. Ces projets permettront à un plus grand nombre de résidents d'avoir accès aux transports en commun et de se rendre facilement à leur travail, à leurs entreprises et à tous les grands endroits de la région pour se détendre et s'amuser. »

L'honorable Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et député provincial de Elgin-Middlesex-London, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La contribution des gouvernements fédéral et provincial nous aidera à réaliser certaines améliorations que nous avions planifiées pour notre réseau de transport. Les principales composantes du plan comprennent la hausse du service pour des passages aux 15 minutes sur la rue Talbot, des modifications aux itinéraires pour couvrir les zones où la densité d'utilisation est la plus forte, l'ajout d'heures de service tôt dans la matinée et tard le soir, l'ajout de service le dimanche, un terminal amélioré, le renouvellement de notre image de marque, un nouveau parc de véhicules et un nouveau système de perception des droits de passage. »

Joe Preston, maire de St. Thomas

« La municipalité de Chatham-Kent est déterminée à bâtir un réseau de transport en commun sécuritaire, abordable, fiable et accessible, et ce financement est essentiel à l'atteinte de cet objectif. Parce qu'il nous aide à faire l'acquisition de véhicules, à rénover nos abris et à améliorer notre technologie, Infrastructure Canada est un important partenaire dans la prestation de ce service vital à nos résidents. Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce soutien et de ce partenariat. »

Darrin Canniff, maire de Chatham-Kent

« Certains quartiers résidentiels de Woodstock ne sont pas desservis par le réseau de transport en commun en raison de la croissance rapide et continue de la ville. L'expansion du réseau fera en sorte que le service se rende dans les secteurs commerciaux et résidentiels non desservis de la ville. Ce projet nécessite l'achat d'autobus supplémentaires, l'agrandissement du garage d'autobus et des espaces d'entretien ainsi que l'acquisition d'un nouveau logiciel pour soutenir les opérations du réseau et améliorer l'information mise à la disposition des passagers. Nous souhaitons remercier nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pour l'aide financière offerte pour réaliser ces améliorations dans notre collectivité. »

Trevor T. Birch, maire de la Ville de Woodstock

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

, le gouvernement du Canada a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province sur une période de 10 ans dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun et de transport actif pour les résidents du sud-ouest de l'Ontario

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à 11 projets de transport en commun et de transport actif dans le sud-ouest de l'Ontario dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de créer des collectivités plus accessibles et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 5,6 millions de dollars aux projets, tandis que les municipalités leur consacrent au total plus de 3,9 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Renseignements sur le projet Financement fédéral* Financement provincial* Financement municipal Amélioration de la technologie, du parc de véhicules et des commodités liées au transport en commun St. Thomas Le remplacement et le développement du parc actuel de véhicules à combustibles fossiles grâce à 14 nouveaux autobus à zéro émission, et la mise en place de nouvelles stations de recharge et l'amélioration des installations de production d'énergie solaire permettront de réduire les émissions de GES. De plus, l'amélioration des commodités pour les passagers et des technologies liées au transport en commun (notamment de nouvelles technologies de perception et des feux de priorité au transport en commun) permettra d'améliorer l'expérience des usagers du réseau de transport en commun. 2 214 728 $ 1 845 422 $ 553 682 $ Amélioration de la technologie et de l'information sur le transport en commun Chatham-Kent L'installation de nouvelles technologies de localisation des véhicules en temps réel, de systèmes de perception et de plates-formes de communication pour les usagers du transport en commun permettra d'améliorer la qualité et l'efficacité du réseau de transport en commun. 374 987 $ 312 458 $ 250 023 $ Achat de véhicules de transport en commun Chatham-Kent L'achat de 10 véhicules de transport en commun (5 autobus de petite et moyenne taille et 5 fourgonnettes accessibles) permettra au réseau de transport en commun d'augmenter sa capacité et ses niveaux de service. 727 616 $ 606 286 $ 485 138 $ Achat et remise en état de terminaux de transport en commun et d'abribus Chatham-Kent L'amélioration du terminal d'autobus principal (ce qui comprend l'aménagement d'une zone fermée entièrement accessible) et l'installation de six nouveaux abribus à énergie solaire sur les lignes interurbaines permettront d'offrir aux usagers du transport en commun un plus grand confort et une meilleure accessibilité. 872 512 $ 727 021 $ 581 747 $ Achat de 11 véhicules de transport adapté Hanover L'ajout de 11 véhicules (8 fourgonnettes et 3 autobus) au parc de véhicules de transport en commun permettra d'améliorer la sécurité et la qualité du réseau. 307 125 $ 255 912 $ 258 526 $ Casiers à vélos LaSalle L'installation de 10 casiers à vélos à différents endroits de la municipalité améliorera les raccordements entre le réseau de transport en commun et les pistes cyclables, ce qui offrira un meilleur accès aux usagers du transport en commun. 28 140 $ 23 448 $ 18 762 $ Achat d'autobus de transport en commun Leamington L'achat de deux nouveaux autobus pour remplacer deux véhicules qu'on retirera du parc permettra de fournir un service de meilleure qualité et d'améliorer la capacité du réseau de transport en commun grâce à l'ajout de sièges. 257 818 $ 214 720 $ 407 462 $ Développe-ment et réparation de sentiers polyvalents Point Edward Le resurfaçage et l'aménagement de pistes cyclables et piétonnes le long des itinéraires de transport en commun offriront aux résidents des options de transport plus actif, améliorant ainsi la capacité, la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun pour ses usagers. 84 202 $ 70 161 $ 56 142 $ Achat d'un véhicule de transport en commun adapté West Elgin L'achat d'une fourgonnette de transport adapté équipée d'une plateforme élévatrice accessible aux fauteuils roulants permettra d'améliorer l'accessibilité du réseau de transport en commun. 24 649 $ 20 539 $ 44 812 $ Développe-ment du service de transport en commun Woodstock L'achat de deux nouveaux autobus, de nouveaux panneaux d'arrêt d'autobus et d'un logiciel de transport en commun, ainsi que l'agrandissement d'un garage d'autobus et d'une installation pour l'entreposage d'autobus permettront de fournir un service de transport en commun de grande qualité aux secteurs résidentiels et industriels actuellement non desservis. 1 255 000 $ 1 045 729 $ 836 771 $ Bâtiment pour le lavage des autobus Woodstock La construction d'un bâtiment pour le lavage automatique des autobus permettra d'améliorer la qualité du service et de prolonger le cycle de vie des autobus, ainsi que d'accroître l'efficacité grâce à un nettoyage meilleur et plus rapide. 650 000 $ 541 613 $ 433 388 $

*Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale au titre des coûts admissibles pour ces projets, qui sont de 40 % et de 33,33 % respectivement, conformément aux exigences de l'entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Les contributions des bénéficiaires peuvent comprendre des coûts admissibles et non admissibles, ces derniers étant les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent pas être remboursées (p. ex. achat de biens immobiliers, frais généraux). Le partage des coûts peut varier en fonction du bénéficiaire.

Liens connexes

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Ressources de l'Ontario concernant la COVID-19 :

https://covid-19.ontario.ca/fr

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets L'Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-949-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, [email protected]: Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Justin Lawrence, Directeur des Services environnementaux, Ville de St. Thomas, 519-631-1680, poste 4165, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca