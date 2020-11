Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun accessibles pour Greenstone, Kenora et Machin

KENORA, ON, le 27 nov. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien‑être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario.

C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario prennent des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités tandis qu'elles s'adaptent aux réalités liées à la pandémie de COVID-19, et pour soutenir la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Les Ontariens ont besoin d'aide pour se rendre en toute sécurité au travail et à la maison, pour se rendre à leurs rendez-vous, pour aller faire des courses et pour mener leurs affaires. Les investissements stratégiques dans des infrastructures de transport en commun durables jouent un rôle clé.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Dan Reynard, maire de la Ville de Kenora, Renald Beaulieu, maire de la Municipalité de Greenstone, et Gordon Griffiths, maire du canton de Machin, ont annoncé le financement de trois projets visant à améliorer l'accessibilité du transport en commun à Greenstone, à Kenora et à Machin.

Grâce à ces investissements, chaque collectivité disposera des infrastructures dont elle a besoin pour fournir des services de transport en commun fiables et accessibles, et pour permettre aux résidents de se rendre à destination à l'heure. Le gouvernement du Canada investit plus de 141 945 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan Investir dans le Canada, le gouvernement de l'Ontario leur alloue 118 276 $ et la contribution des municipalités s'élève à 94 642 $.

À Greenstone, on achètera un autobus accessible de 14 places afin de moderniser et d'agrandir le parc de véhicules de transport en commun, ainsi que d'accroître les services aux personnes âgées. L'achat d'un autobus de transport adapté et la construction d'un nouveau garage d'autobus à Kenora permettront d'étendre le service de transport adapté et d'offrir des options de transport en commun plus accessibles aux résidents. À Machin, on construira un abri d'entreposage afin d'assurer la qualité et la sécurité du véhicule utilisé pour offrir des services de transport en commun fiables aux résidents âgés.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario, afin d'assurer la sécurité et la résilience des collectivités pendant la pandémie COVID‑19.

Citations

« Le transport en commun permet aux Canadiens de se déplacer de manière plus propre, plus rapide et plus abordable. Ces investissements aideront à améliorer le service de transport en commun à Kenora, à Greenstone et à Machin, puisqu'ils permettront à ces collectivités de disposer des véhicules et des installations dont elles ont besoin pour offrir des services de transport en commun accessibles, sûrs et fiables à leurs résidents. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'avoir des réseaux de transport en commun modernes et accessibles pour bâtir les collectivités durables de demain. L'amélioration des services de transport en commun dans ces trois collectivités permettra aux résidents de se rendre là où ils doivent aller, que ce soit pour accéder à des services essentiels, se rendre au travail ou rendre visite à des proches. Les investissements annoncés aujourd'hui seront bénéfiques pour les collectivités, les résidents et l'environnement pendant de nombreuses années. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River

« Les résidents du nord-ouest méritent d'avoir des options de transport communautaire modernes, abordables et accessibles. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de fournir cet important financement pour moderniser et améliorer les infrastructures de transport en commun à Kenora, à Machin et à Greenstone, en partenariat avec les municipalités et le gouvernement fédéral. »

L'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River, au nom de Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Notre service de transport adapté accessible est un service essentiel pour notre collectivité, car il nous permet de soutenir les citoyens de Kenora qui peuvent avoir besoin d'une aide au transport. Ce financement pour l'achat d'un autobus accessible nous permettra d'étendre ce service spécialisé, et la construction d'un nouveau garage d'autobus permettra d'assurer la sécurité et la fiabilité des véhicules. Ces deux projets sont essentiels à la vitalité de ce service important pour nos citoyens, et nous sommes reconnaissants de recevoir ce financement fédéral et provincial conjoint dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. »

Dan Reynard, maire de la Ville de Kenora

« La Municipalité de Greenstone est extrêmement reconnaissante qu'Infrastructure Canada et le ministère des Transports de l'Ontario aient approuvé sa demande de financement pour cet important projet. L'achat de l'autobus de transport adapté de 14 places nous permettra d'améliorer et d'étendre notre service d'aide aux personnes âgées de la région. »

Renald Beaulieu, maire de la Municipalité de Greenstone

« Je tiens à remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien financier, grâce auquel nous pouvons construire un abri d'autobus qui permettra de prolonger la durée de vie de notre autobus pour personnes âgées. »

Gordon Griffiths, maire du canton de Machin

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes et les infrastructures des collectivités rurales et nordiques. À l'échelle de la province, l' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

investit plus de 7,3 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures de transport en commun dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8 milliards de dollars dans plus de 2 700 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun accessibles pour Greenstone, Kenora et Machin

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à trois projets de transport en commun qui seront réalisés dans trois collectivités du nord de l'Ontario dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de soutenir un transport en commun plus accessible et plus durable pour ces collectivités.

Le gouvernement du Canada investit 141 945 $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario alloue 118 276 $ aux projets, tandis que les municipalités de Greenstone, Kenora et Machin leur consacrent 94 642 $.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Finance-

ment municipal / Autre Greenstone, Municipalité de Achat d'un autobus accessible de 14 places Achat d'un nouvel autobus accessible pour élargir le réseau de transport adapté, de manière à inclure tous les quartiers de la municipalité. 18 251 $ 15 208 $ 12 169 $ Kenora, Ville de Achat d'un autobus de transport adapté et construction d'une installation Achat d'un autobus accessible pour élargir le service de transport adapté et construction d'un nouveau garage pour autobus pour maintenir la sécurité et la fiabilité des véhicules. 114 936 $ 95 770 $ 76 633 $ Machin, Canton de Abri pour l'entreposage d'un autobus Construction d'un abri pour autobus afin de prolonger la durée de vie d'un autobus accessible dans le parc de véhicule de transport en commun et d'assurer la qualité et la sécurité continues du réseau de transport en commun. 8 758 $ 7 298 $ 5 840 $

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Christine Bujold, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 416-454-1782, [email protected]; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391, [email protected]; Heather Pihulak, Gestionnaire de l'administration/Greffier de la ville, Ville de Kenora, 807-467-2295, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca