HAWKESBURY, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, les gouvernements du Canada et de l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de remettre les entreprises sur pied, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jim McDonell, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement et député provincial de Stormont-Dundas-South Glengarry, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Son Honneur Paula Assaly, mairesse de la ville de Hawkesbury, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration de la station de traitement de l'eau de Hawkesbury.

Le gouvernement du Canada investit 1 076 844 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada, et la contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à 897 280 $. La Ville de Hawkesbury alloue 717 986 $ au projet.

Le projet consiste à améliorer le processus de clarification à la station de traitement de l'eau. Pour ce faire, on remplacera les équipements en état de détérioration et on améliorera le cycle de vie d'autres équipements. Les travaux comprendront la mise hors service du clarificateur et son remplacement par deux nouvelles unités ainsi que l'amélioration des murs, de la toiture, des dalles de plancher et de la charpente, afin de prévenir les dommages structurels et d'accueillir les nouveaux clarificateurs. On effectuera également des modifications à un nouveau système de contrôle.

Les résidents bénéficieront de ce projet puisqu'il permettra d'améliorer la qualité de l'eau traitée, de minimiser le nombre d'avis d'ébullition de l'eau émis et d'assurer le fonctionnement à long terme de la station.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Les investissements à long terme dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités saines et résilientes, et pour fournir des services importants aux résidents. Les améliorations apportées à la station de traitement de l'eau de Hawkesbury permettront d'offrir aux résidents une eau potable sûre, saine et fiable, ainsi que de soutenir le développement de la collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement provincial s'engage à aider les municipalités à fournir les meilleurs services possible aux résidents. L'accès à de l'eau potable pour les résidents de Hawkesbury et tous les Ontariens est une chose qu'on ne devrait jamais tenir pour acquise. »

Jim McDonell, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et du Logement et député provincial de Stormont-Dundas-South Glengarry, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle. Ces rénovations permettront non seulement de moderniser nos infrastructures et de respecter les plus hauts standards environnementaux et techniques, mais sauront également améliorer la qualité et la quantité d'eau potable pour Hawkesbury et les municipalités avoisinantes. »

Paula Assaly, maire de la Ville de Hawkesbury

« Les plans et devis seront terminés en juillet 2021 et nous serons en mesure de lancer le processus d'appel d'offres vers la fin de l'année 2021 en vue de la sélection de l'entrepreneur qui réalisera les travaux. La construction qui s'étalera sur une période de 24 mois représente un investissement total de 6M $ »

Martin Perron, directeur du service de l'environnement de la Ville de Hawkesbury

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 785 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. L' Ontario investit plus de 40 millions de dollars et le Canada plus de 100 millions de dollars dans le cadre du premier appel de demandes de financement de projets au titre du volet Infrastructures vertes.

