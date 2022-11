OTTAWA, ON, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario, Yasir Naqvi, député fédéral d'Ottawa-Centre, et Shawn Menard, conseiller municipal du quartier Capitale d'Ottawa, ont annoncé un investissement de plus de 90 millions de dollars pour soutenir la construction de plus de 270 logements dans la ville d'Ottawa.

Logo du Gouvernement de l'Ontario (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

Cet investissement est rendu possible grâce aux divers programmes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) : le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), l'Initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Les cinq ensembles d'habitation financés dans le cadre de ces programmes de la SNL permettront d'offrir une combinaison de logements de tailles et de niveaux d'abordabilité différents, y compris des logements au loyer moyen du marché et des logements dont le loyer est inférieur au loyer du marché.

L'annonce a eu lieu au 289, avenue Carling, un immeuble de 6 étages comptant 40 logements abordables autonomes, dont 8 sont accessibles. Grâce à un investissement de 4 millions de dollars dans le cadre du FNCIL, l'ensemble de logements avec services de soutien de l'avenue Carling offrira du soutien sur place en tout temps aux adultes et aux jeunes en âge de transition, aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi qu'aux femmes et à leurs enfants.

L'immeuble de quatre étages situé au 159, avenue Forward, anciennement connu sous le nom de Forward Family Shelter, est composé de logements de différentes tailles, allant du studio au logement de trois chambres. Il accueillera des locataires ayant des besoins variés en matière d'accessibilité et d'abordabilité. Parmi les 49 logements de l'immeuble, 30 seront désignés comme étant abordables, tandis que les 19 autres auront des loyers égaux ou inférieurs au loyer moyen du marché. En plus d'être entièrement accessibles à tout le monde, six des logements seront exempts d'obstacles. L'ensemble d'habitation a reçu plus de 12 millions de dollars du FNCIL et plus de 8 millions de dollars de l'IPOL et de la prolongation de l'IDLA.

L'immeuble d'appartements locatifs de neuf étages situé au 93, rue Norman offrira des loyers abordables, un aménagement pour accès facile et une construction durable sur le plan environnemental. Parmi les 122 logements disponibles, 36 pourront accueillir des femmes et leurs enfants. L'ensemble d'habitation a bénéficié de plus de 48 millions de dollars de l'iFCLL.

L'ensemble d'habitation situé au 494, rue Lisgar sera composé de 29 logements avec services de soutien destinés aux femmes en situation d'itinérance chronique, en mettant l'accent sur les femmes autochtones. Le programme offrira un soutien sur place en tout temps, y compris une gestion de cas adaptée à la culture, aux traumatismes et au genre, ainsi que du soutien à l'aménagement des collectivités. Géré par la Société John Howard, l'ensemble a reçu près de 14 millions de dollars de l'ICRL.

L'ensemble d'habitation situé au 3380, chemin Jockvale comprendra 32 logements abordables destinés à des familles qui ont recours au système de maisons d'hébergement. Géré par la Société de logement communautaire d'Ottawa, il a reçu 5,85 millions de dollars de l'ICRL et offrira des maisons en rangée superposées de deux et de trois chambres. Sept de ces maisons seront accessibles.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, de l'Initiative pour la création rapide de logements et de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, nous créons des centaines de logements abordables ici même, à Ottawa. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de personnes et de familles d'Ottawa auront maintenant accès à des logements très abordables. C'est un autre exemple de notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde mérite d'avoir un toit et un chez-soi sûr. L'annonce importante d'aujourd'hui pour Ottawa aura une incidence énorme sur une grande variété de nos citoyens et citoyennes. Les logements abordables sont rares dans notre région. Ces nouveaux logements changeront la situation en mettant fin au cycle de l'itinérance. Notre gouvernement apporte son soutien et son engagement à la création de logements abordables pour les personnes et les familles les plus vulnérables. » - Yasir Naqvi, député fédéral d'Ottawa-Centre

« L'ensemble d'habitation situé sur le chemin Jockvale est un excellent exemple de l'engagement de notre gouvernement à aider les membres les plus vulnérables de notre collectivité. Ces nouveaux logements permettront à plus de 30 familles d'Ottawa d'avoir une meilleure qualité de vie et la possibilité d'un avenir plus prometteur. Je suis ravi de les accueillir dans leur nouveau logement ici, à Nepean. » -- Chandra Arya, député fédéral de Nepean

« Un logement, ce n'est pas seulement quatre murs et un toit, c'est un chez-soi où nous élevons notre famille et bâtissons notre avenir. Grâce à des investissements historiques liés à des programmes comme l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et la prolongation de l'Investissement dans le logement abordable, le plan de notre gouvernement pour construire plus de logements abordables fonctionne. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux pour commencer les mises en chantier afin que plus de logements soient construits plus rapidement que jamais. » - L'honorable Michael Parsa, ministre associé du Logement de l'Ontario

« Avoir un logement est un droit de la personne. En 2020, la Ville d'Ottawa a déclaré un état d'urgence en matière de logement et d'itinérance. Tous les ordres de gouvernement doivent accorder une grande priorité à la création de logements sans but lucratif et reconnaître notre rôle collectif dans l'élimination de l'itinérance. Les investissements annoncés aujourd'hui sont les bienvenus et doivent continuer à nous permettre de relever les défis en matière de logement auxquels nous faisons face. » - Shawn Menard, conseiller municipal du quartier Capitale d'Ottawa

Faits en bref

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL ) fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants afin de les remettre en état ou de les convertir en logements abordables permanents, en logements avec services de soutien ou en logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la SNL.

) fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants afin de les remettre en état ou de les convertir en logements abordables permanents, en logements avec services de soutien ou en logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la SNL. Dans le cadre de son budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables, et au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative a initialement été annoncée le 21 septembre 2020 et était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables, et au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative a initialement été annoncée le 21 septembre était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars. L' Initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre un financement à faible coût aux emprunteurs admissibles pendant les phases les plus risquées de l'aménagement (de la construction jusqu'à la stabilisation des opérations) afin d'encourager la construction d'ensembles d'appartements locatifs durables. Les municipalités, les promoteurs sans but lucratif et les promoteurs à but lucratif sont des emprunteurs admissibles. L'assurance prêt hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui est comprise, donne accès à des taux d'intérêt avantageux, ce qui réduit les coûts d'emprunt relatifs au refinancement d'immeubles résidentiels à logements multiples et facilite les renouvellements pour toute la durée du prêt hypothécaire.

offre un financement à faible coût aux emprunteurs admissibles pendant les phases les plus risquées de l'aménagement (de la construction jusqu'à la stabilisation des opérations) afin d'encourager la construction d'ensembles d'appartements locatifs durables. Les municipalités, les promoteurs sans but lucratif et les promoteurs à but lucratif sont des emprunteurs admissibles. L'assurance prêt hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui est comprise, donne accès à des taux d'intérêt avantageux, ce qui réduit les coûts d'emprunt relatifs au refinancement d'immeubles résidentiels à logements multiples et facilite les renouvellements pour toute la durée du prêt hypothécaire. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Ce plan comprend notamment le financement de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement ( IPOL ).

IPOL L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. Ce projet reçoit un financement fédéral et provincial conjoint de 3,6 millions de dollars.

L'IPOL est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux Ontariens et Ontariennes qui ont besoin d'un logement.

SCHL-Ontario d'abordabilité l'abordabilité Par l'intermédiaire de la SCHL , le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au Canada éprouvant des besoins en matière de logement en améliorant l'accès au logement abordable.

Au moyen d'initiatives, telles que celles visant la construction, la rénovation, l'aide à l'accession à la propriété, les suppléments au loyer, les allocations-logement, l'amélioration de l'accessibilité et l'hébergement de victimes de violence familiale, les provinces et territoires ont utilisé les fonds octroyés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable pour :

augmenter l'offre de logements abordables partout au Canada ;

;

améliorer et préserver la qualité des logements abordables;



améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada ;

;

favoriser l'autonomie et la sécurité.

La Province, par l'entremise du Fonds de secours pour les services sociaux, a fourni plus de 1,2 milliard de dollars pour aider les gestionnaires de services municipaux et les personnes responsables de l'administration de programmes autochtones à créer des solutions de logement à long terme et à aider les personnes vulnérables en Ontario , notamment celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver. Il s'agit de l'un des plus importants investissements de l'histoire de la province en matière de logements abordables et de soutien aux personnes en situation d'itinérance. La Municipalité régionale de York a reçu plus de 50 millions de dollars par l'entremise de ce fonds.

, notamment celles qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver. Il s'agit de l'un des plus importants investissements de l'histoire de la province en matière de logements abordables et de soutien aux personnes en situation d'itinérance. La Municipalité régionale de York a reçu plus de 50 millions de dollars par l'entremise de ce fonds. Dans le cadre de sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire et de sa réponse à la COVID-19, l' Ontario a alloué près de 4,4 milliards de dollars sur les trois dernières années afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cet investissement touche notamment le Fonds de secours pour les services sociaux.

a alloué près de 4,4 milliards de dollars sur les trois dernières années afin de soutenir le logement communautaire, de réparer des logements communautaires et d'en créer de nouveaux, et de mettre fin à l'itinérance. Cet investissement touche notamment le Fonds de secours pour les services sociaux. La Société de logement communautaire d' Ottawa offre approximativement 15 000 logements à environ 32 000 locataires, dont des personnes âgées, des parents, des enfants, des couples, des personnes seules et des personnes handicapées, dans de nombreuses collectivités de la ville d' Ottawa . Elle abrite une population diversifiée dont les langues, les origines ethniques et les cultures sont différentes. Elle constitue le plus important fournisseur de logements sociaux, communautaires et abordables à Ottawa et un chef de file dans la construction de logements abordables.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les gens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les gens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Le premier plan de l' Ontario en matière de logement, Plus d'habitations, plus de choix, a été lancé en 2019. Il a été suivi par le plan Plus de logements pour tous au printemps 2022. L' Ontario constate d'importants progrès résultant de ces plans, les mises en chantier annuelles de logements ayant été nettement supérieures à la moyenne au cours des 30 dernières années.

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: sur ce communiqué : Danièle Medlej, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Société de logement communautaire d'Ottawa, [email protected] ; Ben Smith, Cabinet du ministre associé du Logement de l'Ontario, [email protected] ; Direction des communications du ministère des Affaires municipales et du Logement, [email protected]