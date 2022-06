STOCKHOLM, le 2 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à Stockholm, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Bhupender Yadav, ministre de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique de l'Inde, ont signé un protocole d'entente pour accroître la collaboration bilatérale à l'égard de l'action climatique, de la protection de l'environnement et de la conservation.

Au titre du protocole d'entente, les deux pays ont convenu de collaborer, d'échanger des renseignements et de l'expertise, et de soutenir leur ambition respective dans une foule de domaines, y compris le renforcement de la capacité de production d'énergie renouvelable, la décarbonisation des industries lourdes, la réduction de la pollution plastique, l'appui à une saine gestion des produits chimiques et la consommation durable.

Les deux pays entendent soutenir leurs objectifs climatiques et environnementaux respectifs en trouvant des solutions efficaces et à long terme qui offriront également des possibilités de stimuler la croissance économique et la création d'emploi. Le Canada possède plusieurs technologiques propres éprouvées qui pourraient intéresser l'Inde, notamment dans les domaines des systèmes de gestion de l'eau et des déchets, de l'hydrogène propre, des réseaux électriques intelligents et du stockage d'énergie.

La signature du protocole d'entente s'est déroulée en marge de la réunion Stockholm+50 et a été rendue possible grâce à une rencontre qui a eu lieu l'année dernière entre les deux ministres lors de la COP26.

Le protocole d'entente s'appuie sur la collaboration existante entre les deux pays, notamment sur notre travail conjoint à titre de membres de la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples dont l'objectif est d'inciter les dirigeants mondiaux à adopter un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 afin de protéger 30 p. 100 de la superficie marine et terrestre de la planète d'ici 2030 (30 x 30).

L'environnement est également de plus en plus menacé par les déchets de plastique et la pollution plastique. Le Canada s'est attaqué à cette menace en proposant des interdictions visant les plastiques à usage unique nocifs, en investissant dans des solutions novatrices et en jetant les bases d'une économie circulaire. Une collaboration plus étroite avec l'Inde appuiera nos intérêts collectifs visant à nous diriger vers un avenir sans déchets de plastique.

Citations

«Cette entente représente un jalon important pour les relations indo-canadiennes dans des dossiers mondiaux parmi les plus urgents de notre époque. Nous lançons un processus de collaboration entre nos deux gouvernements qui renforcera chacune des mesures que nous prenons pour surmonter les obstacles à nos efforts visant à lutter contre les changements climatiques et à protéger la nature.»

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'Inde est un partenaire clé dans la lutte contre les changements climatiques et divers dossiers environnementaux. D'ici 2030, l'Inde deviendra la troisième économie mondiale, et elle est actuellement le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre (GES), après la Chine et les États-Unis.

L'Inde a récemment revu à la hausse son objectif de réduction de l'intensité des émissions de son PIB, le faisant passer de 35 à 45p. 100, et elle vise maintenant à produire la moitié de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030, cible initialement fixée à 40 p. 100.

En mars 2022, la Coalition de la haute ambition comprenait 86 membres, dont le Canada et l'Inde.

Le Canada a fait des investissements historiques dans la conservation et les solutions fondées sur la nature, y compris 2,3 milliards de dollars pour le Patrimoine naturel bonifié du Canada, 4 milliards de dollars au Fonds pour des solutions climatiques naturelles ici au pays et un montant supplémentaire de 780 millions de dollars annoncé dans le budget de 2022 pour bonifier le financement des solutions climatiques axées sur la nature ainsi que d'autres investissements accordés à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour soutenir les solutions fondées sur la nature.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre une cible plus ambitieuse de réduction de ses émissions, soit de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 au titre de l'Accord de Paris, et il a enchâssé dans la loi sa contribution déterminée au niveau national ainsi que son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, par l'adoption de la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada énonce les prochaines étapes pour atteindre l'objectif de réduction des émissions du Canada et représente un jalon concret qui accroît la transparence et la responsabilisation durant la transition vers la carboneutralité.

En 2018, le Canada a lancé la Charte sur les plastiques dans les océans, qui présente les mesures concrètes pour éradiquer la pollution plastique partout dans le monde et reconnaît la nécessité d'agir pour remédier aux effets dévastateurs des déchets marins sur la santé et la durabilité des océans, des mers, des collectivités côtières et des écosystèmes.

En juin 2021, la Charte avait été signée par 27 gouvernements et plus de 70 entreprises et organisations. Les cibles et objectifs de la Charte peuvent constituer une base importante pour soutenir les négociations vers un nouvel accord mondial sur les plastiques.

