NORTH WILTSHIRE, PE, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Heath MacDonald, député de Malpeque, et l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 7 millions de dollars pour deux projets d'infrastructures de transport actif à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le financement servira à construire un corridor de transport actif de 3,1 kilomètres le long de la route 13 à Brookvale. On ajoutera des accotements asphaltés de 1,2 mètre de chaque côté de la route afin d'offrir à la population une option plus simple et plus sûre pour visiter des destinations populaires telles que le pont de la Confédération, le parc national de Cavendish et le parc de ski Mark Arendz.

Les résidents et les visiteurs bénéficieront également de la remise en état de trois corridors de transport actif à divers endroits de la province, sur une longueur totalisant environ 25,9 kilomètres. On ajoutera plusieurs kilomètres d'accotements asphaltés sur la route 20 à Kensington, sur la route 17 à Lower Montague et sur la route 15 à Brackley afin d'encourager les voyageurs à utiliser des moyens de transport plus écologiques.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Des corridors de transport actif sûrs et efficaces offriront aux résidents et aux touristes de meilleures solutions de rechange à faibles émissions de carbone pour se déplacer dans cette belle province. En disposant d'infrastructures de transport actif adéquates, on aide à bâtir des collectivités saines et durables, en plus d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. »

Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard travaille fort pour bâtir un ensemble de collectivités sûres, accueillantes et saines. Le développement des voies de transport actif est un excellent moyen de relier les résidents de l'île, de soutenir les activités récréatives et d'aider la province à atteindre ses objectifs de carboneutralité. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun 3 519 797 $ dans ces projets.

et de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun 3 519 797 $ dans ces projets. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 54 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 171 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 153 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

