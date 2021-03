MORELL, PE, le 17 mars 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le remplacement du pont de la rivière Morell du sentier de la Confédération, et l'amélioration des toitures de plusieurs édifices provinciaux.

Le projet à Morell consiste à remplacer un pont de 70 mètres de long par un nouveau pont en acier de 72 mètres de long sur le sentier de la Confédération. En plus d'enlever la structure existante, le projet consiste également à mettre en place de nouvelles mesures de contrôle environnemental, ce qui comprend l'installation de bassins de rétention, de paillis de paille et de clôtures anti-érosion. Ce projet permettra d'améliorer les sentiers naturels du réseau provincial du sentier de la Confédération et d'offrir aux résidents un tronçon de sentier amélioré qu'ils pourront emprunter pour maintenir un mode de vie sain et actif.

Deux projets additionnels permettront de remplacer ou de réparer les toitures des bâtiments utilisés par le ministère des Transports et de l'Infrastructure et de quatre écoles à Charlottetown, Cornwall, Elmsdale et Kinkora. Ces nouveaux toits amélioreront l'efficacité énergétique des bâtiments et réduiront les coûts de fonctionnement.

Le gouvernement du Canada investit 2,7 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 680 000 $ aux projets.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures publiques sont d'une importance vitale ici, à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Nous savons tous à quel point il est important de rester actif, et ce financement consacré au pont du sentier de la Confédération aidera à faire en sorte que les gens de notre communauté continuent d'avoir accès à notre formidable réseau de sentiers naturels. Par ailleurs, les travaux de rénovation effectués dans nos bâtiments provinciaux amélioreront l'efficacité énergétique de ceux-ci et réduiront les coûts de fonctionnement. Ce ne sont là que quelques-uns des 140 projets dans lesquels nous investissons ici, sur l'île, et je sais qu'ils continueront de faire de notre province un endroit où il est encore plus agréable de vivre. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sont l'un des éléments les plus importants pour une communauté dynamique, saine et durable. Notre gouvernement est fier de jouer un rôle clé dans le financement de projets visant à aider les collectivités de l'île à prospérer et à faire en sorte que nos infrastructures sont sûres et plus sécuritaires pour que tous en profitent. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 381 millions de dollars dans 140 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans le transport actif et l'amélioration de bâtiments pour les Prince-Édouardiens

Un financement conjoint fédéral-provincial accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera trois projets liés notamment à des infrastructures de transport actif et des améliorations de bâtiments.

Le gouvernement du Canada investit 2,7 millions de dollars dans les projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard contribue quant à lui 680 000 $.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Emplacement Fonds Description du projet Financement fédéral Financement provincial Remplacement des toits des bâtiments du ministère des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie Basin Head, Charlottetown, Kensington, Orwell Résilience à la COVID-19 Le projet vise à remplacer les toits actuels des bâtiments suivants, qui appartiennent à la province : l'immeuble Aubin Arsenault, l'immeuble Sullivan, le Musée des pêches de Basin Head, le bureau de poste de Kensington, le Bureau des douanes et le Centre de la nature de Macphail Woods. Les réparations des toits augmenteront la valeur R de l'isolation, ce qui entraînera une diminution de la consommation d'énergie. 616 000 $ 154 000 $ Quatre remplacements partiels de toits d'écoles Charlottetown, Cornwall, Elmsdale, Kinkora Résilience à la COVID-19 La rénovation des toits de l'école primaire LM Montgomery, de l'école secondaire de premier cycle East Wiltshire, de l'école intermédiaire ME Callaghan et de l'école primaire Somerset vise à assurer l'étanchéité de l'enveloppe des bâtiments et à protéger les actifs. Le nouveau système de couverture sera fabriqué en bitume modifié conventionnel et permettra une meilleure isolation, ce qui améliorera le rendement énergétique des quatre écoles et réduira les coûts liés au chauffage et à la climatisation. Le projet contribuera à promouvoir le plan de relance économique en soutenant la construction dans les régions rurales de l'Île-du-Prince-Édouard. 504 000 $ 126 000 $ Remplacement de la structure du pont du sentier de la Confédération à Morell Morell Résilience à la COVID-19 Le projet vise à remplacer une structure de pont existante de 70 mètres de long, actuellement utilisée comme sentier récréatif pour la marche et le vélo, par un nouveau pont en acier. Le projet comprend également l'enlèvement et l'élimination de la structure actuelle et l'installation de contrôles environnementaux. Les travaux permettront d'améliorer et d'entretenir les sentiers d'observation de la nature et de promouvoir un mode de vie actif pour les résidants. 1 600 000 $ 400 000 $

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-949-1759, [email protected]; Autumn Tremere, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, 902-368-5112, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca