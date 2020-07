ST. LOUIS, PE, le 23 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et ils continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé le financement de la construction d'une nouvelle ligne de transport d'énergie de Sherbrooke à Skinners Pond.

La nouvelle ligne de transport de 106 kilomètres et les équipements connexes appuieront les futurs projets de production d'énergie éolienne dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard. Une fois terminée, la ligne de transport permettra d'augmenter la capacité de la province à gérer les 40 mégawatts prévus du futur parc éolien de Skinners Pond prévu pour 2025 et d'assurer une connectivité avec le poste de Sherbrooke, au nord-est de Summerside.

Le gouvernement du Canada investit 21,25 millions de dollars dans ce projet et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard y consacre 22,75 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce projet fait partie d'une série d'annonces de projets importants qui seront faites dans toute la province au cours des prochaines semaines. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard travaillent en collaboration pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures d'énergie renouvelable pour bâtir des collectivités saines, inclusives et résilientes. La nouvelle ligne de transport d'énergie de Skinners Pond soutiendra la production d'énergie verte de l'Île-du-Prince-Édouard. Des projets comme celui-ci soutiennent également la croissance économique et nous aident à bâtir un avenir plus vert pour la prochaine génération d'insulaires. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous vivons sur une île qui a un énorme potentiel de développement en matière d'énergie renouvelable. Nous avons la possibilité d'adopter une approche plus durable et plus novatrice tout en cherchant aussi à bénéficier d'une économie verte. L'investissement stratégique que nous faisons aujourd'hui pour la ligne de transport d'énergie à Skinners Pond permettra à l'Île-du-Prince-Édouard d'exploiter davantage la puissance naturelle du vent pour créer une énergie propre, produite et utilisée localement, qui profitera à tous les insulaires. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard.

, le gouvernement du a investi plus de 332 millions de dollars dans plus de 120 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard. De ce montant, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte dans les collectivités canadiennes.

