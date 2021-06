Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans quatre établissements publics afin d'aider à réduire les répercussions de la COVID-19 dans l'est de l'Î.-P.-É.

MONTAGUE, PE, le 10 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation de quatre établissements publics dans l'est de l'Île-du-Prince-Édouard.

On apportera des améliorations structurelles à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital Kings County Memorial. On procédera notamment à la rénovation de la cuisine, au remplacement de l'échangeur thermique, à la rénovation du hall principal, ainsi qu'à la réparation du revêtement métallique extérieur du bâtiment. L'école Montague Consolidated, quant à elle, fera l'objet de réparations majeures à l'intérieur et à l'extérieur. On procédera à la reconfiguration du niveau central du bâtiment afin d'accueillir des bureaux supplémentaires et d'aménager davantage d'espaces d'enseignement avec une meilleure ventilation, à la construction d'un nouveau toit et au remplacement de la brique extérieure du bâtiment.

De plus, le dépôt de la route Bridgetown sera agrandi afin de comprendre quatre aires de réparation d'autobus, un nouveau poste de soudure, un poste de lavage, un plus grand espace pour l'administration, de l'espace supplémentaire pour l'entreposage de pièces et d'équipement. Des rénovations seront effectuées dans le bâtiment existant pour améliorer l'espace d'entreposage des pièces et l'espace réservé à l'administration. L'éclairage sera amélioré et l'espace d'entreposage sera agrandi. Enfin, on installera un nouveau revêtement de sol dans l'hôpital de Souris (établissement de soins de santé de l'organisme Health PEI à Souris), afin d'accroître la sécurité du personnel, des patients et des résidents.

Ces projets soutiendront la reprise économique, amélioreront la fonctionnalité des bâtiments et prolongeront la durée de vie de ces établissements essentiels.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,3 millions de dollars dans ces projets au titre du volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard y consacre plus de 1,5 million de dollars.

« La modernisation de nos infrastructures publiques permet de créer des emplois et d'améliorer les lieux de travail des gens. Grâce à la modernisation de ces installations, le personnel, les étudiants et les patients auront accès aux infrastructures modernes, efficaces et sécuritaires dont ils ont besoin, entre autres pour offrir des services de qualité à la population de l'est de l'Île-du-Prince-Édouard, et je suis fier que notre gouvernement soit en mesure de les appuyer dans le cadre de notre Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sont un des éléments les plus importants pour une collectivité dynamique, saine et durable. Ces rénovations à KCMH, l'hôpital de Souris, Montague Consolidated et le Dépôt de Bridgetown aideront à réduire les gaz à effets de serre, à moderniser les installations et à améliorer leur efficacité et leur durabilité pour les années à venir. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En appui aux projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 405 millions de dollars dans 153 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 6,3 millions de dollars dans les projets ci‑dessous au titre du volet Résilience à la COVID-19 du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard y consacre plus de 1,5 million de dollars.

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Travaux de réparation à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital Kings County Memorial Montague Les travaux de mise à niveau intérieure et extérieure qui seront réalisés à l'hôpital Kings County Memorial comprennent : la rénovation de la cuisine, le remplacement d'un échangeur thermique et de la membrane de toit et des réparations sur le revêtement extérieur. Le projet favorisera la reprise économique et créera un environnement plus sécuritaire et efficace pour les patients et le personnel. 1 040 000 $ 260 000 $ Améliorations apportées à l'infrastructure de Montague Consolidated Montague Des améliorations seront apportées à l'intérieur de l'école Montague Consolidated, et l'extérieur de l'école sera rénové pour améliorer la fonctionnalité et pour prolonger la durée de vie de l'édifice. Ces améliorations comprennent la reconfiguration de l'étage supérieur en vue d'ajouter de l'espace de bureaux et des salles de travail, l'amélioration des systèmes de ventilation et d'électricité, la construction d'un nouveau toit et la mise à niveau de la brique extérieure pour maintenir l'imperméabilité. 1 020 000 $ 255 000 $ Agrandissement du dépôt de la route de Bridgetown Bridgetown Agrandissement du dépôt de la route de Bridgetown comprenant quatre aires de réparation d'autobus, un nouveau poste de soudure, un poste de lavage, un plus grand espace pour l'administration, de l'espace supplémentaire pour l'entreposage de pièces et d'équipement. Des rénovations seront effectuées dans le bâtiment existant pour améliorer l'espace d'entreposage des pièces et l'espace réservé à l'administration, et l'éclairage sera amélioré. Ce projet permettra de regrouper les activités de réparation des véhicules dans la région, ce qui permettra d'avoir plus de personnel et de ressources en un seul endroit, tout en assurant une meilleure distance physique. 4 261 012 $ 1 065 613 $ Projets de remplacement des planchers d'un établissement de soins de santé de l'Île‑du‑Prince-Édouard (hôpital de Souris) Souris Le plancher de l'établissement de soins de santé à Souris, à l'Île‑du-Prince-Édouard (l'hôpital de Souris) sera remplacé dans les aires principales par un plancher de vinyle composite que le personnel pourra entretenir facilement. Ce projet améliorera la sécurité des patients, des résidents et du personnel, permettra de respecter les protocoles de contrôle des infections et d'améliorer l'apparence du plancher afin d'améliorer la qualité générale de l'édifice. 40 000 $ 10 000 $

