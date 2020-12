BROOKVALE, PE, le 18 déc. 2020 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les investissements dans les infrastructures publiques en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de créer des emplois et de favoriser la croissance économique, de rendre nos collectivités plus durables et plus résistantes face aux changements climatiques, et de construire des espaces publics plus inclusifs et plus équitables.

L'Île-du-Prince-Édouard s'apprête à accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les investissements stratégiques dans les installations sportives et récréatives joueront donc un rôle clé pour garantir que les insulaires sont en mesure d'organiser un événement de calibre mondial et de laisser un héritage sportif à la province.



Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, l'honorable Matthew MacKay, ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture, Wayne Carew, coprésident du conseil d'administration des Jeux du Canada de 2023, et Mark Arendz, 8 fois médaillé aux Jeux paralympiques et membre du conseil d'administration des Jeux du Canada de 2023, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'amélioration du site nordique du parc de ski provincial Mark Arendz en prévision des Jeux d'hiver du Canada de 2023.

Les athlètes bénéficieront de l'amélioration des pistes de ski, du champ de tir du biathlon, des installations de départ/d'arrivée et de la boucle de pénalité. Les spectateurs vivront une expérience améliorée grâce à la construction d'un lien accessible entre le pavillon, les installations d'arrivée et de départ et une aire d'embarquement/de débarquement. Une nouvelle structure pour l'entreposage et un nouveau bâtiment pour le cirage avec toilettes permettront de soutenir les événements et les travaux d'entretien. On rénovera le chalet principal et on agrandira le pavillon de chronométrage afin d'accueillir les invités des compétitions et les visiteurs.

Une fois achevé, ce projet permettra de soutenir le développement des athlètes et d'offrir davantage de possibilités de pratiquer des sports de compétition et de faire des activités récréatives pendant de nombreuses années. Grâce aux nouvelles caractéristiques d'accessibilité, l'installation sera plus inclusive pour les visiteurs lors des Jeux d'hiver du Canada de 2023 et par la suite.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 1,5 million de dollars pour les frais admissibles liés au projet.

« Que vous soyez un skieur amateur ou de compétition, ces améliorations au parc de ski Mark Arendz procureront des avantages aux résidents de l'île pendant de nombreuses années. Les athlètes et les visiteurs qui seront présents aux Jeux d'hiver du Canada de 2023 vivront une expérience de ski incroyable, et la province bénéficiera d'un héritage économique et sportif dont elle pourra continuer à être fière. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents de l'île regardent vers l'avenir et se préparent à accueillir chaleureusement les athlètes et les visiteurs pour les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les améliorations qui seront apportées au site nordique du parc de ski provincial Mark Arendz permettront aux amateurs de plein air de tous âges et de toutes capacités de disposer d'un espace moderne où se réunir et rester physiquement actifs pendant de nombreuses années. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque

« Les investissements que nous faisons au site nordique du parc de ski provincial Mark Arendz profiteront grandement à notre province alors que nous regardons aux Jeux du Canada d'hiver de 2023 et vers l'avenir. Le fait d'avoir une installation de calibre mondial ici chez nous offrira à nos athlètes un terrain d'entraînement incroyable pour les jeux d'hiver en plus de créer un héritage sportif et touristique pour l'Île qui améliorera l'ensemble de l'expérience de notre parc de ski autant pour les insulaires que pour les visiteurs pour de nombreuses années. »

L'honorable Matthew MacKay, ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture

« L'héritage initial des Jeux d'hiver du Canada de 1991 perdure encore aujourd'hui. Sans cet héritage, je n'aurais pas eu cette étincelle qui a allumé ma passion pour le biathlon, et je n'aurais pas pu accomplir ce que j'ai fait en ski nordique. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape fantastique pour réaliser notre vision d'accueillir les Jeux du Canada d'hiver en 2023 et d'inspirer la prochaine génération d'athlètes canadiens. J'ai hâte d'accueillir tous les athlètes sur l'île pour les encourager à la réalisation de leurs rêves, voir toute l'ampleur de leur inspiration et voir naître de futurs champions. »

Mark Arendz, 8 fois médaillé aux Jeux paralympiques et membre du conseil d'administration des Jeux du Canada de 2023

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 365 millions de dollars dans plus de 132 projets d'infrastructure partout à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

