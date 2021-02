THREE RIVERS, PE, le 3 févr. 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités d'un océan à l'autre.

L'Île-du-Prince-Édouard s'apprête à accueillir les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les investissements stratégiques dans les installations sportives et récréatives joueront donc un rôle clé pour garantir que les insulaires sont en mesure d'organiser un événement de calibre mondial et de laisser un héritage sportif à la province.



Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et Edward MacAulay, maire de Three Rivers, ont annoncé l'octroi d'un financement pour améliorer les installations du centre de mieux-être des Fermes Cavendish en prévision des Jeux d'hiver du Canada de 2023 et d'autres événements futurs.

Ce projet permettra d'améliorer l'expérience des joueurs et des spectateurs grâce au remplacement des sièges des spectateurs, à l'amélioration du système de sonorisation de l'aréna, à l'installation de nouveaux luminaires à DEL pour éclairer la glace, ainsi qu'à l'ajout de caractéristiques d'accessibilité. Le projet consiste également à se tourner vers une source d'énergie renouvelable en utilisant un nouvel équipement à énergie solaire pour entretenir la glace. Grâce à ces améliorations, l'Île-du-Prince-Édouard disposera d'une installation de pointe dont les résidents pourront profiter pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit 116 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 109 839 $ au titre des coûts admissibles du projet, tandis que la contribution de la municipalité de Three Rivers s'élève à 77 343 $.

Citations

« Grâce à cet investissement visant à améliorer le centre de mieux-être des Fermes Cavendish, les résidents de l'île pourront à la fois accueillir les athlètes et les visiteurs pour les Jeux d'hiver du Canada de 2023 et permettre pendant de nombreuses années aux membres de nos communautés d'assister à des événements sportifs tout en restant en bonne santé. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le mieux-être est quelque chose d'important pour tous les résidents de l'Île, et la possibilité de vivre une vie saine et active est cruciale pour notre bien-être. Je me réjouis de ces améliorations, en particulier de l'acquisition de la surfaceuse de glace électrique à énergie solaire. Nous sommes fiers de prendre des mesures pour offrir un avenir plus durable aux résidents de l'île. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 367 millions de dollars dans 133 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

