KENSINGTON, PEI, le 12 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Bobby Morrissey, député d'Egmont, l'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Rowan Caseley, maire de la Ville de Kensington, ont annoncé un financement conjoint de 13,2 millions de dollars pour l'amélioration de routes dans l'ensemble de la province.

Grâce à ce financement, les résidents de l'Île profiteront d'améliorations à environ 99 kilomètres de routes locales dans des collectivités de la province. Le projet consiste à effectuer des travaux de resurfaçage sur des routes existantes, ainsi qu'à améliorer la solidité structurelle et le confort de roulement de ces routes afin de prolonger leur durée de vie de 15 à 20 ans. Il est essentiel d'améliorer la qualité des routes rurales à l'Île-du-Prince-Édouard pour soutenir la croissance démographique continue et appuyer les industries locales.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investissent chacun plus de 6,6 millions de dollars dans ce projet.

Citations

« Notre gouvernement est heureux de s'associer à la province de l'Île-du-Prince-Édouard pour investir dans les routes rurales et les collectivités de l'Île. Que vous soyez un agriculteur ou un pêcheur qui achemine ses produits vers le marché, que vous exploitiez un établissement touristique ou que vous vous rendiez au bureau, ces investissements permettront d'améliorer le transport et la sécurité en milieu rural, en plus de créer de bons emplois et de favoriser la croissance économique dans nos collectivités. »

Heath MacDonald, député de Malpeque, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'engagement de notre gouvernement à renforcer l'économie de l'Île et à mettre à la disposition des résidents et des entreprises les infrastructures essentielles à leur réussite. Les collectivités rurales sont au cœur de notre province, et nous continuerons à les soutenir en construisant des routes efficaces qui appuieront davantage les petites entreprises et les entrepreneurs, comme les camionneurs indépendants. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Il s'agit d'un investissement important pour prolonger la durée de vie de nos routes locales et veiller à ce qu'elles soient sécuritaires. Notre réseau routier est essentiel pour soutenir notre économie parce qu'il permet aux fermiers et aux pêcheurs de mettre leurs produits sur le marché, aux petites entreprises de réussir et aux résidents de se rendre au travail et aux services essentiels. »

L'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Nous sommes ravis de voir les investissements du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial qui sont effectués dans notre collectivité et dans les environs pour garantir que les routes locales soient améliorées, adéquatement entretenues, et, surtout, sécuritaires pour la population. Kensington connaît une croissance sans précédent et ces investissements garantiront que nous resterons durables à long terme. »

Rowan Caseley, maire de la Ville de Kensington

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, on a investi plus de 637 millions de dollars du Plan Investir dans le Canada dans des projets de routes et d'autoroutes dans tout le pays.

dans des projets de routes et d'autoroutes dans tout le pays. Le gouvernement du Canada a investi plus de 286 millions de dollars dans plus de 140 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

a investi plus de 286 millions de dollars dans plus de 140 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur notre eau et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pesant sur notre eau et nos terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

