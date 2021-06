Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans 11 projets d'infrastructures communautaires dans l'ouest de l'Î.-P.-É.

SUMMERSIDE, PE, le 17 juin 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement de 3 963 200 $ pour 11 projets d'infrastructures communautaires dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard.

À Summerside, l'hôpital du comté de Prince recevra des fonds pour remplacer les systèmes d'appel infirmier et installer une génératrice supplémentaire. L'hôpital Western, à Alberton, recevra des fonds pour améliorer son système de ventilation. Ce financement permettra d'améliorer les installations de soins de santé de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard. Wedgewood Manor, à Summerside, et Margaret Stewart Ellis Home, à O'Leary, recevront des fonds pour des projets de remplacement de planchers. Le Wedgewood Manor recevra des fonds supplémentaires pour des projets visant à remplacer la toiture.

On effectuera d'importants travaux afin d'améliorer et de réparer les systèmes de collecte des eaux usées de l'école secondaire Westisle Composite et de l'école primaire d'Ellerslie. L'école primaire d'Ellerslie recevra également des fonds pour moderniser son gymnase. À Summerside, les écoles primaires Elm Street et Greenfield recevront des fonds pour moderniser leur système de sonorisation.

La Première Nation de Lennox Island recevra des fonds pour préparer des plans, des spécifications et des estimations de coûts afin d'agrandir le quai de Lennox Island.

L'aréna Tignish Credit Union recevra des fonds pour installer de nouveaux sièges et rendre l'installation rendre conforme aux normes d'accueil des Jeux d'hiver du Canada de 2023. Ce financement procurera des avantages à la collectivité au-delà des Jeux d'hiver du Canada.

Ces projets permettront de créer de bons emplois locaux et de mettre à la disposition des résidents des infrastructures publiques sûres et fiables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit plus de 671 000 $ dans ces projets, tandis que la contribution des organismes locaux s'élève à plus de 55 000 $.

« Alors que nous nous efforçons de terminer la lutte contre la COVID-19, nous veillerons à ce que les résidents de l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard aient accès à des infrastructures municipales sûres et inclusives. En investissant dès maintenant dans les importants projets lancés par la province et les municipalités, le gouvernement du Canada répond aux pressions et aux préoccupations immédiates des collectivités à la suite de la pandémie. Tandis que nous reconstruisons mieux et que nous devenons plus inclusifs, le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et plus résilientes. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures sont un des éléments les plus importants pour des collectivités dynamiques, saines et durables. Notre gouvernement est fier de jouer un rôle clé dans le financement de projets pour aider les collectivités de l'île à prospérer. Je dis toujours que les infrastructures sont bien plus que des briques et du mortier; elles touchent les gens que nous servons et les collectivités qui bénéficieront de ces infrastructures. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« La pêche est une industrie absolument primordiale pour la communauté de Lennox Island et pour notre peuple qui compte sur cette ressource pour nourrir nos familles. Ces travaux d'infrastructure sont nécessaires afin que nous puissions mieux héberger, surveiller et entretenir notre flotte à partir d'un seul port. »



Cheffe Darlene Bernard, Première Nation de Lennox Island



Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le but d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 405 millions de dollars dans 153 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans 11 projets d'infrastructures communautaires dans l'ouest de l'Î.-P.-É.



Le financement conjoint fédéral et provincial accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra le financement de 11 projets d'infrastructures dans l'ouest de l'Î.-P.-É. Ces investissements contribueront à créer des communautés plus durables et plus en santé.

Le gouvernement du Canada investit plus de 3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Résilience à la COVID-19, Infrastructures vertes et Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard fournit plus de 671 000 dollars et des organisations locales plus de 55 000 dollars.

Renseignements sur le projet :

Lieu Fonds Titre du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Autre

financement Alberton VRCV Mises à niveau de la ventilation à l'hôpital Western Mise à niveau du système de ventilation actuel du sous-sol de l'hôpital afin de résoudre des problèmes opérationnels qui se sont aggravés au cours de la pandémie actuelle. 124 000 $ 31 000 $ 0 $ Ellerslie-Bideford VRCV Mise à niveau du gymnase de l'école primaire Ellerslie Mise à niveau du gymnase de l'école primaire Ellerslie par l'installation d'un nouveau plancher de gymnase en matériau synthétique. 80 000 $ 20 000 $ 0 $ Ellerslie-Bideford, Elmsdale VRCV Remplacement des systèmes d'assainissement des eaux usées - Écoles Westisle et Ellerslie Remplacement de la doublure d'argile par une doublure en géotextile de 85 000 pieds carrés à l'école secondaire Westisle, ce qui améliorera le rendement et la fiabilité de l'étang de traitement des eaux usées. À l'école élémentaire Ellerslie, le processus de traitement de l'eau existant sera remplacé par un système clé en main et un processus de désinfection UV. 428 000 $ 107 000 $ 0 $ Première Nation de Lennox Island VIV Conception du quai de la Première Nation de Lennox Island Préparer des plans, des devis et des estimations de coûts pour agrandir le quai de l'île Lennox. 600 000 $ 0 $ 0 $ O'Leary, Summerside VRCV Projets de remplacement de planchers de Santé Î.-P.-É. (Foyer Wedgewood et Foyer Margaret Stewart Ellis) Remplacement de 15 000 pieds carrés environ de plancher d'origine aux foyers Wedgewood et Margaret Stewart Ellis 120 000 $ 30 000 $ 0 $ Summerside VRCV Écoles primaires Elm Street et Greenfield - Remplacement des systèmes de sonorisation Mise à niveau des systèmes de sonorisation des écoles primaires Elm Street et Greenfield pour améliorer la fiabilité des systèmes. 160 000 $ 40 000 $ 0 $ Summerside VRCV Accès Î.-P.-É. - Modernisation du système de chauffage La modernisation du système de chauffage comprend le remplacement du système de chauffage rayonnant par plinthes de tout le bâtiment par un système à rayonnement à haute efficacité. 180 000 $ 45 000 $ 0 $ Summerside VRCV Remplacement du toit du Foyer Wedgewood Le remplacement du toit du Foyer Wedgewood abaissera les coûts et réduira les risques d'interruption de service. 272 000 $ 68 000 $ 0 $ Summerside VRCV Remplacement du système d'appel infirmier (hôpital de Prince County) Le remplacement du système d'appel infirmier de l'hôpital de Prince County assurera la sécurité des patients et améliorera les soins qui leur sont prodigués. 592 000 $ 148 000 $ 0 $ Summerside VRCV Remplacement de la génératrice de Santé Î.-P.-É. (hôpital de Prince County) L'installation d'une génératrice supplémentaire à l'hôpital de Prince County réduira les risques au minimum et améliorera la sécurité des patients et du personnel. 452 000 $ 113 000 $ 0 $ Tignish VICCR Améliorations à l'aréna de Tignish pour les Jeux du Canada de 2023 Améliorations à l'aréna de Tignish existant pour le rehausser aux normes requises pour la tenue des Jeux d'hiver du Canada de 2023 et procurer des avantages supplémentaires à la communauté au-delà des Jeux d'hiver du Canada, y compris environ 225 visites supplémentaires à l'installation par année. 83 600 $ 69 660 $ 55 740 $

