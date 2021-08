SUMMERSIDE, PE, le 12 août 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard continuent d'investir dans l'infrastructure locale au cours de cette période sans précédent pour répondre aux besoins des collectivités de la province, améliorer la qualité de vie et appuyer la relance économique à la suite de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et John Smallwood, directeur exécutif de Community Connections Inc, ont annoncé le financement de la modernisation et de l'agrandissement de Community Connections, une installation qui fournit des services de soutien aux adultes ayant une déficience intellectuelle à Summerside, Île-du-Prince-Édouard.

Le projet consiste à mettre en œuvre des mises à niveau en matière d'accessibilité et de sécurité en plus d'agrandir l'intérieur du bâtiment. Les améliorations comprennent la transformation de nombreuses pièces pour obtenir plus d'espace, l'ajout de fenêtres et l'installation de portes, de toilettes accessibles et d'un air climatisé. Les travaux extérieurs comprendront la construction d'une nouvelle entrée pour améliorer la sécurité des clients et améliorer le transport accessible en fauteuil roulant, en plus d'élargir le stationnement.

Ces améliorations permettront à Community Connections d'offrir des services à un plus grand nombre de clients. Le projet aidera les parents et les familles des personnes ayant une déficience à être certains que leurs enfants d'âge adulte ayant une déficience reçoivent des services de soutien sécuritaires et appropriés.

Le gouvernement du Canada investit plus de 514 000 $ au moyen du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard contribue plus de 428 000 $ au total des coûts admissibles pour ce projet.

Citations

« En tant que député, j'ai toujours cru dans la valeur de l'infrastructure qui appuie réellement les besoins de la collectivité. C'est toujours agréable de travailler avec un aussi grand nombre de personnes créatives et assidues qui ont un vrai sens de l'orientation. Community Connections joue un rôle important au sein de la ville de Summerside et je reconnais le travail du conseil d'administration formé de bénévoles et du personnel. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Community Connections Inc. soutient et renforce le changement positif dans les vies d'un grand nombre d'insulaires, de leurs clients et de leurs familles, ainsi que la collectivité en général. L'infrastructure sociale a pour but de fournir des installations et des services qui aident les gens, les familles, les groupes et les collectivités à répondre à leurs besoins sociaux, à maximiser leur potentiel pour le développement et à améliorer le mieux-être de la collectivité. En tant que province, nous sommes très heureux d'appuyer Community Connections Inc. grâce à notre investissement dans l'infrastructure et nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le soutien pour ce projet des deux ordres de gouvernement souligne davantage l'importance de la programmation de services de jour à Community Connections. Cet engagement démontre une promesse aux adultes ayant une déficience intellectuelle et au personnel exceptionnel qui les aide. Ce projet permet une croissance importante et aidera notre organisme à répondre aux demandes pour notre programmation de services de jour. »

John Smallwood, directeur exécutif de Community Connections Inc.

Faits en bref

Au moyen du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, l'infrastructure verte, l'infrastructure sociale, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, l'infrastructure verte, l'infrastructure sociale, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . Un montant de 25,3 milliards de dollars de ce financement appuie l'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

À l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement fédéral a investi plus de 432 millions de dollars dans 180 projets d'infrastructure depuis 2015 dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements du fédéral dans l'infrastructure de l'Île-du-Prince-Édouard :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Autumn Tremere, Agente principale des communications, Transports et Infrastructure, 902-368-5112, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca