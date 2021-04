CORNWALL, PEI, le 12 avril 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie, et tous les ordres de gouvernement prennent des mesures décisives et importantes pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités d'un océan à l'autre.



Aujourd'hui, l'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Donna Butler, directrice générale du Centre APM, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation du centre APM de Cornwall.

Le projet consiste à mettre à niveau les systèmes de CVC et les contrôles logiciels afin de régler les problèmes de chauffage et de condensation, ce qui permettra d'améliorer la structure du bâtiment et la qualité de la glace. Ces changements permettront à la collectivité d'avoir accès à des installations modernes et efficientes pour demeurer actifs pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit 97 240 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 117 490 $ au titre des coûts admissibles du projet.

« Les améliorations apportées au centre APM permettront aux athlètes et aux visiteurs d'avoir accès à une installation moderne et bien entretenue. Grâce aux améliorations qui seront apportées, les résidents de Cornwall auront un endroit où ils pourront rester en forme et profiter d'événements sportifs pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des milliers de projets comme celui-ci dans tout le pays, afin de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Lorsque nous soutenons des projets communautaires, nous investissons directement dans la qualité de vie des citoyens, leur santé et leur bien-être social. Les infrastructures sportives et récréatives comme le Centre APM apportent un sentiment d'appartenance à l'ensemble de notre collectivité. En investissant dans les infrastructures, nous contribuons également à stimuler notre économie à un moment où elle en a le plus besoin, à créer des emplois et à bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Le soutien des gouvernements provincial et fédéral à ce projet permettra de garantir que le Centre APM, exploité par Communities 13 Inc. sera bien entretenu et amélioré pour l'usage des athlètes et de la collectivité. Communities 13 Inc. est reconnaissant de l'aide reçue dans le cadre du programme d'infrastructure du Canada pour ces améliorations. En tant qu'organisme sans but lucratif, nous pouvons affirmer que ces fonds laisseront un véritable héritage dans notre collectivité ».

Donna Butler, directrice générale du Centre APM, Communities 13 Inc

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 382 millions de dollars dans 141 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

