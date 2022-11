THREE RIVERS, PE, le 19 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Thomas Annear, président du club de curling de Montague, ont annoncé un financement conjoint de plus de 264 000 $ pour des travaux visant à moderniser le club de curling de Montague, à Three Rivers.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les caractéristiques d'accessibilité du club de curling de Montague pour tous les utilisateurs avant les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Les améliorations comprennent l'ajout d'une rampe d'accès à l'entrée, la modernisation de la sortie arrière ainsi que l'ajout d'un nouvel ascenseur. Le financement appuiera également l'amélioration de l'équipement de fabrication de la glace pour s'assurer que les athlètes ont accès à une glace plus lisse et plus sécuritaire.

Une fois les travaux achevés, l'installation sera un lieu accueillant pour les athlètes et les visiteurs et elle encouragera des générations de résidents à rester actifs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens.

« Les loisirs et les sports sont essentiels pour renforcer les communautés et les liens. Ces améliorations apportées au club de curling de Montague nous aideront à accueillir des athlètes et des visiteurs dans une installation modernisée et inclusive pour les Jeux d'hiver du Canada de 2023. Elles permettront aussi de fournir un formidable espace aux résidents pour tisser des liens et rester actifs pendant de nombreuses années après les Jeux. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement soutiendra notre communauté locale de curling et augmentera la possibilité pour Three River d'accueillir des événements de grande envergure comme les Jeux d'hiver du Canada de 2023. La province de l'Île-du-Prince-Édouard est heureuse de pouvoir soutenir des projets d'infrastructure communautaire, comme celui du club de curling de Montague, tandis que nous continuons à renforcer nos collectivités rurales. »

L'honorable Cory Deagle, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Nous sommes vraiment heureux de voir ces améliorations nécessaires à nos installations. Disposer de l'équipement approprié pour offrir une atmosphère accueillante et compétitive sera un atout pour notre club de curling et la région. Nous avons hâte d'accueillir l'épreuve de double mixte des Jeux d'hiver du Canada de 2023 et attendons avec impatience les occasions qui se présenteront à l'avenir. »

Thomas Annear, président du club de curling de Montague

Le gouvernement du Canada investit plus de 106 000 $ dans ce projet. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à plus de 88 000 $, tandis que celle de l'association du centre athlétique régional de Montague s'élève à plus de 70 000 $.

investit plus de 106 000 $ dans ce projet. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à plus de 88 000 $, tandis que celle de l'association du centre athlétique régional de s'élève à plus de 70 000 $. Le financement du gouvernement provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada permet d'investir plus de 33 milliards de dollars dans les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue de l'approbation du financement. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 23 milliards de dollars de financement pour plus de 5 200 projets dans des collectivités de tout le pays.

permet d'investir plus de 33 milliards de dollars dans les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires soumettent des projets à Infrastructure Canada en vue de l'approbation du financement. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 23 milliards de dollars de financement pour plus de 5 200 projets dans des collectivités de tout le pays. Au cours des six dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 17,7 millions de dollars dans 29 projets liés aux loisirs sur l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. À ce jour, le programme a permis d'approuver plus de 1,2 milliard de dollars de financement fédéral pour des projets d'infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans l'ensemble du pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

