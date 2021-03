CALGARY, AB, le 8 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit que l'innovation et un développement continu des technologies propres contribueront à stimuler notre économie, à réduire notre impact sur l'environnement et à créer des emplois. Ce sera plus important que jamais alors que nous tâchons de nous remettre de la pandémie de COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., est fier d'annoncer, en compagnie de la ministre de l'Énergie de l'Alberta, l'honorable Sonya Savage, le lancement du Comité directeur Alberta-Canada sur le captage, l'utilisation et la séquestration du carbone (CUSC).

Dans le domaine du CUSC, le Canada est déjà un chef de file mondial, et parmi toutes les provinces, c'est l'Alberta qui fait figure de proue. Avec l'aide d'un groupe de travail de fonctionnaires fédéraux et provinciaux, ce nouveau comité directeur de niveau sous-ministériel tirera profit du leadership précoce de l'Alberta dans ce domaine pour mener à bien les objectifs climatiques, pour attirer des investissements dans divers projets ainsi que pour favoriser la relance économique et un avenir prospère.

Le Comité directeur sur le CUSC s'inscrit dans le prolongement de deux décennies de collaboration entre l'Alberta et le Canada en vue de soutenir l'avancement des technologies de CUSC.

Le plan climatique renforcé du Canada préconise l'élaboration d'une stratégie globale sur le CUSC et recommande au gouvernement de chercher des moyens d'aider le Canada à demeurer concurrentiel à l'échelle mondiale dans cette industrie en pleine croissance. Ressources naturelles Canada recueillera les idées et les points de vue de partenaires et d'intervenants clés pendant la préparation de la stratégie, conscient que les possibilités et les défis en matière de CUSC risquent de différer d'une région et d'un secteur à l'autre au Canada.

Le gouvernement continuera de soutenir les projets novateurs de technologies propres qui favorisent l'écologisation, la compétitivité et la viabilité du secteur des ressources naturelles.

« La technologie de la séquestration du carbone permet de créer des emplois, de réduire les émissions et d'accroître la compétitivité. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Pionnière dans le développement du CUSC, l'Alberta a plus de dix ans d'expérience avec cette technologie. La créativité du secteur énergétique albertain, combinée à notre capacité de séquestrer du carbone dans des formations géologiques et à la volonté des pouvoirs publics d'investir dans le CUSC, est une équation gagnante pour l'Alberta. »

Sonya Savage, ministre de l'Énergie de l'Alberta

