NATION CRIE D'ENOCH, AB, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta versent près de 66 millions de dollars pour aider à construire 335 logements abordables et 129 places d'hébergement pour les personnes ayant des besoins de logement en Alberta. Les deux gouvernements participent à ce financement par contributions équivalentes en vertu de l'entente bilatérale Canada-Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Ces fonds, versés par le biais du Affordable Housing Partnership Program (AHPP), soutiendront différentes initiatives, notamment la création de logements abordables pour les aînés autochtones, les personnes âgées, les familles, les nouveaux arrivants, les femmes et les enfants. D'autres projets d'aménagement comprendront des logements spécialisés avec soutien pour les personnes vulnérables de l'Alberta : les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, qui fuient une situation de violence familiale ou qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

L'annonce a été faite aujourd'hui à la Nation crie d'Enoch par l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député fédéral d'Edmonton-Centre. Il était accompagné de Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta, et du chef Cody Thomas, de la Nation crie d'Enoch.

Les fonds serviront à financer les huit projets d'aménagement suivants :

25 millions de dollars à la Nation crie d'Enoch pour la construction d'une résidence pour aînés à revenus mixtes dans la réserve;

21,2 millions de dollars à la Nation métisse de l' Alberta pour la construction de logements pour les personnes qui se remettent d'une dépendance, à Edmonton ;

pour la construction de logements pour les personnes qui se remettent d'une dépendance, à ; 9,5 millions de dollars à la Trochu Housing Corporation pour la construction de résidences pour personnes âgées, à Trochu ;

; 4 millions de dollars à la Lethbridge Housing Authority pour la construction d'une maison d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance, à Lethbridge ;

; 2,2 millions de dollars à CONCEPT Investment Partners pour la construction de logements abordables et accessibles pour les personnes âgées de l' Alberta , à Lethbridge ;

, à ; 1,9 million de dollars à HeARTh Social Profit Company Incorporated pour la conversion d'un hôtel en logements avec services de soutien pour les personnes qui se remettent d'une dépendance, à Red Deer ;

; 1,6 million de dollars pour la construction de logements abordables à Lake Louise ;

; 340 000 $ à la Winnifred Stewart Association pour la construction de logements permanents avec services de soutien, à Edmonton .

« La Stratégie nationale sur le logement démontre que lorsque les gouvernements et les organismes locaux travaillent ensemble pour soutenir le logement, tout est possible. Des centaines de personnes dans le besoin dans la province profiteront de ces ensembles résidentiels, qui leur procureront un logement sûr et abordable et une meilleure qualité de vie. » - L'honorable Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre, Alberta, et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Grâce à la collaboration à long terme avec nos organismes sans but lucratif, nos fournisseurs de logements et nos partenaires communautaires, nous nous assurons de pouvoir offrir des solutions de logement nouvelles, novatrices et durables qui répondent aux besoins locaux. Ensemble, nous veillons à ce que les Albertains aient un endroit où s'enraciner et où élever leur famille et, surtout, un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta

« La résidence pour aînés d'Enoch témoigne de notre engagement collectif à honorer et à soutenir nos aînés en veillant à ce qu'ils aient un endroit où leur sagesse est appréciée et où notre communauté s'épanouit. Il s'agit d'une priorité pour notre Nation depuis des décennies, et d'un pilier clé pour notre Conseil depuis son entrée en fonction en 2023. Je suis heureux de voir les gouvernements provincial et fédéral se mobiliser de cette façon. Je crois qu'il peut s'agir de la première d'une longue série de résidences pour aînés qui seront construites sur les terres des Premières Nations de l'île de la Tortue. Grâce à cet engagement de financement de 25 millions de dollars, nous entamons la construction d'un sanctuaire où les générations tisseront des liens, les histoires seront racontées et l'héritage de nos aînés perdurera. » - Cody Thomas, chef de la Nation crie d'Enoch

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. L'Affordable Housing Partnership Program (AHPP) s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront. L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL. Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023. Les demandes seront de nouveau acceptées ce printemps. Le 8 mars 2019, une entente de 10 ans a été signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta . L'entente permettra d'investir 678 millions de dollars, soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .

. Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

