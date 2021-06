CALGARY, AB, le 2 juin 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de l'Alberta. Les investissements dans les infrastructures publiques de l'Alberta en cette période exceptionnelle aident à assurer la sécurité de la population, en plus de créer des emplois, de soutenir les entreprises et les économies locales, et de rendre les collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé l'octroi d'un financement pour 362 projets d'infrastructure qui viseront à réparer et à améliorer les logements de personnes âgées et de familles à faible revenu dans 95 collectivités de la province. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de l'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés, de l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés de l'Alberta, et de Naheed Nenshi, maire de Calgary.

Par exemple, à Calgary et à Edmonton, le financement permettra entre autres d'améliorer les systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage, ainsi que de moderniser les systèmes de sécurité et d'incendie dans des établissements. D'autres collectivités de la province, dont Fort Chipewyan, Hinton, Okotoks, Spruce Grove, Olds et Wetaskiwin, bénéficieront également de l'amélioration de l'accessibilité, de la modernisation des systèmes d'appel infirmier et du remplacement de toitures, ce qui permettra d'assurer la sécurité des résidents, du personnel et des visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit près de 25,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et la contribution de l'Alberta s'élève à près de 6,4 millions de dollars. Cela représente un investissement combiné dans les infrastructures totalisant plus de 31,9 millions de dollars.

Citations

« Notre gouvernement prend des mesures énergiques pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens en investissant dans des projets qui feront croître les économies locales tandis que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19. Le financement fédéral de 25,6 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui fait partie intégrante de cet effort, car cela permettra d'améliorer les logements pour les personnes âgées et les familles dans toute l'Alberta. Le plan d'infrastructure du gouvernement du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes déterminés à obtenir des résultats pour les personnes âgées en Alberta. Ces rénovations permettront de prévenir la transmission d'infections, d'accroître la sécurité et d'améliorer la qualité de vie des aînés dans les appartements et les foyers qui leur offrent autonomie et soutien. En particulier, la modernisation des systèmes de ventilation pour assurer un air plus pur sera essentielle à la santé et à la sécurité des résidents. »

L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« En investissant aujourd'hui dans ces projets d'infrastructure, le gouvernement de l'Alberta s'occupe de ses installations pour l'avenir, en plus de créer des emplois locaux bien rémunérés et de favoriser une activité économique saine dans les collectivités albertaines au moment où elles ont le plus besoin d'aide. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure

« En investissant dans des projets d'entretien et de renouvellement des immobilisations, le gouvernement de l'Alberta veille à ce que les personnes âgées et les familles de 95 collectivités de la province aient accès à un endroit sûr, sécuritaire et abordable où habiter, en plus de protéger les moyens de subsistance en donnant du travail aux Albertains. »

Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« S'il y a une chose que nous avons apprise au cours de la dernière année, c'est l'importance d'offrir un milieu de vie sécuritaire pour tous les membres de notre communauté. Je suis heureux que tous les ordres de gouvernement aient pu collaborer pour assurer la réalisation de ces améliorations tant nécessaires »

Naheed K. Nenshi, maire de Calgary

« Je suis heureux que les résidents d'Edmonton bénéficient de ces investissements fédéraux et provinciaux qui aideront à créer des emplois indispensables tout en améliorant les logements pour les familles et les aînés à Edmonton. De façon globale, cet investissement nous aide à nous remettre de cette pandémie d'une manière plus résiliente. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

Faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie actuelle, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 5 milliards de dollars dans plus de 430 projets d'infrastructure en Alberta dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Produit connexe

Fiche d'information

Le Canada et l'Alberta investissent dans plus de 360 projets visant à améliorer le logement pour les aînés et les familles dans 95 collectivités

Un financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir des projets d'infrastructure en Alberta. Le gouvernement du Canada investit près de 25,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID‑19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement de l'Alberta fournissant près de 6,4 millions de dollars. Au total, cet investissement combiné dans les infrastructures s'élève à plus de 31,9 millions de dollars.

Ces projets permettront de préserver la sécurité et la santé des résidents, du personnel et des visiteurs, en améliorant les systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage, en modernisant les systèmes de sécurité et d'incendie, et plus encore.

Renseignements sur les projets

Emplacement - Nombre de projets Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Calgary - 68 projets • Rénovation d'appartements à 15 endroits, notamment en matière d'accessibilité; • Remise en état de l'extérieur des bâtiments à 23 endroits; • Mise à niveau des systèmes d'alarme incendie à deux endroits; • Remplacement de la plomberie intérieure à deux endroits; • Remise en état de l'intérieur des bâtiments à un endroit, y compris le remplacement des installations fixes et des finitions dans toutes les unités résidentielles ou les zones communes; • Remise en état des ascenseurs et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à sept endroits; • Améliorations apportées aux systèmes de sécurité et remplacement des toits à neuf endroits. 5 685 504 $ 1 421 378 $ Edmonton - 33 projets • Rénovation d'appartements à six endroits, notamment en matière d'accessibilité;

• Remise en état de l'extérieur des bâtiments à neuf endroits;

• Mise à niveau des systèmes d'alarme incendie à un endroit; • Mise à niveau des systèmes de sécurité, y compris l'éclairage extérieur et l'ajout de capacités de vidéosurveillance à deux endroits;

• Remplacement de la plomberie intérieure à deux endroits;

• Remise en état de l'intérieur des bâtiments à un endroit, y compris le remplacement des installations fixes et des finitions dans toutes les unités résidentielles ou les zones communes;

• Remise en état des ascenseurs et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à sept endroits;

• Amélioration des systèmes de sécurité et remplacement des toits à quatre endroits. 5 342 720 $ 1 335 680 $ 10 municipalités - 23 projets • Rénovation d'appartements à 14 endroits, notamment en matière d'accessibilité;



• Remplacement de la plomberie intérieure à un endroit;

• Remise en état d'un ascenseur à un endroit;

• Remplacement du système d'appel infirmier à trois endroits. 850 160 $ 212 540 $ Elk Point Hanna Hinton Hughenden Lac La Biche Mallaig Plamondon Provost St-Paul Saint-Vincent 15 municipalités - 29 projets • Rénovation d'appartements à cinq endroits, notamment en matière d'accessibilité;

• Remise en état de l'extérieur des bâtiments à trois endroits;

• Mise à niveau des systèmes d'alarme incendie à un endroit;

• Remplacement de la plomberie intérieure à cinq endroits;



• Remise en état de l'intérieur des bâtiments à deux endroits, y compris le remplacement des installations fixes et des finitions dans toutes les unités résidentielles ou les zones communes;



• Remplacement des toits, y compris les bardeaux, les gouttières et les tuyaux de descente à neuf endroits. 791 320 $ 197 830 $ Berwyn Cereal Edson Falher Faust Fort Chipewyan Grimshaw Hanna Hardisty High Prairie Kinuso Manning Peace River St-Paul Wainwright 45 municipalités - 123 projets • Rénovation d'appartements à 25 endroits, notamment en matière d'accessibilité;

• Remise en état de l'extérieur des bâtiments à 24 endroits;

• Mise à niveau des systèmes d'alarme incendie à quatre endroits; • Mise à niveau des systèmes de sécurité, y compris l'éclairage extérieur et l'ajout de capacités de vidéosurveillance à un endroit;

• Remplacement de la plomberie intérieure à un endroit;

• Remise en état de l'intérieur des bâtiments à 14 endroits, y compris le remplacement des installations fixes et des finitions dans toutes les unités résidentielles ou les zones communes;

• Remise en état des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à 11 endroits;

• Remplacement des panneaux et des fils électriques vieillissants, et autres travaux de remise en état électrique, à 13 endroits; • Remplacement des toits, y compris les bardeaux, les gouttières et les tuyaux de descente à 16 endroits;



• Remplacement du système d'appel infirmier à trois endroits. 6 551 152 $ 1 637 789 $ Alix Anzac Barrhead Bentley Black Diamond Blackfalds Blairmore Bow Island Boyle Brooks Calgary Camrose Canmore Cardston Carmangay Crowsnest Pass Drumheller Eckville Edmonton Evansburg Fairview Fort Assiniboine Fort Saskatchewan High River Hythe Lacombe Lethbridge Lloydminster Medicine Hat Mirror New Sarepta Olds Red Deer Sherwood Park Spirit River Stettler Taber Thorhild Thorsby Three Hills Torrington Two Hills Vulcan Wanham Wembley 42 municipalités - 86 projets • Rénovation d'appartements à 24 endroits, notamment en matière d'accessibilité;

• Remise en état de l'extérieur des bâtiments à 15 endroits;



• Mise à niveau des systèmes d'alarme incendie à quatre endroits;



• Mise à niveau des systèmes de sécurité, y compris l'éclairage extérieur et l'ajout de capacités de vidéosurveillance à un endroit;



• Remplacement de la plomberie intérieure à neuf endroits;

• Remise en état de l'intérieur des bâtiments à trois endroits, y compris le remplacement des installations fixes et des finitions dans toutes les unités résidentielles ou les zones communes;

• Remise en état des ascenseurs et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à 15 endroits;

• Amélioration des systèmes de sécurité et remplacement des toits à trois endroits;

• Remplacement du système d'appel infirmier à trois endroits. 6 336 896 $ 1 584 224 $ Acme Ashmont Athabasca Beaverlodge Big Valley Black Diamond Bon Accord Boyle Brooks Camrose Canmore Coaldale Cochrane Daysland Entwistle Evansburg Fort McMurray Grande Prairie High River Innisfail Lacombe Lethbridge Medicine Hat Morrin Okotoks Olds Red Deer Comté de Red Deer Sherwood Park Spruce Grove St. Albert Stettler Stony Plain Wetaskiwin Sundre Trochu Two Hills Wetaskiwin Whitecourt Wildwood Willingdon Winfield Nombre total de projets - 362

25 557 752 $ 6 389 441 $

FINANCEMENT TOTAL 31 947 193 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Hadyn Place, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure, 780-643-6322, [email protected]; Adrienne Beattie, Stratégiste principal en communication, Bureau du maire, ville de Calgary, 403-333-2272, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca