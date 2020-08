Le Canada et l'Alberta investissent dans les infrastructures d'eau et de loisirs dans le centre de la province pour favoriser des collectivités fortes et en santé

WAINWRIGHT, AB, le 11 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta reconnaissent que la pandémie de la COVID-19 a eu un effet marquant sur toutes les collectivités de la province. Les deux gouvernements font des investissements stratégiques dans les infrastructures pour veiller à la santé et au bien-être de la population et renforcer les économies locales.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé le financement pour huit projets dans le centre de l'Alberta.

Dans le district municipal de Wainwright, le financement servira à améliorer le fonctionnement et la capacité de l'étang de traitement des eaux usées de Greenshields et à en réduire les odeurs et les risques de fuites et de contamination. On protégera ainsi la santé de la population et l'environnement.

Un autre projet vise l'achèvement du réseau régional de distribution d'eau dans le centre-est de l'Alberta. On y ajoutera 96,3 kilomètres de conduites pour assurer un approvisionnement en eau fiable et sécuritaire à 18 collectivités des comtés de Minburn, Two Hills et Vermillion River.

On ajoutera également 35,8 kilomètres de conduites pour offrir aux résidents du village d'Edberg, dans le comté de Camrose, et du village de Clive, dans le comté de Lacombe, un approvisionnement en eau saine à long terme.

Pour les résidents de Consort, un financement est accordé pour un nouveau centre aquatique qui aidera les résidents à demeurer actifs et appuiera le développement de la collectivité.

Tous les projets annoncés aujourd'hui favoriseront dès maintenant la création d'emplois et le renforcement des économies locales, tout en appuyant la croissance durable, ainsi que la santé et le bien-être des Albertains à long terme.

Le gouvernement du Canada investit plus de 19,2 millions de dollars dans ces projets sous les volets Infrastructures vertes (VIV) et Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta fournit plus de 23,3 millions de dollars, tandis que la contribution des municipalités et des collectivités s'élève à plus de 6,2 millions de dollars.

« Comme nageuse et adepte des sports aquatiques, je suis ravie d'annoncer le financement du centre aquatique de Consort. Les projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées que nous annonçons aujourd'hui sont essentiels pour bâtir des collectivités fortes et résilientes. Nos investissements dans les projets à Wainwright et dans le centre de l'Alberta favoriseront la relance des économies locales et feront une véritable différence dans la vie des résidents pour les années à venir. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités rurales font partie intégrante de notre pays et elles ont été touchées par la COVID-19 de façons inédites. C'est la raison pour laquelle le soutien offert pour les installations communautaires, comme le nouveau centre aquatique de Consort, est si important pour aider les collectivités à rester fortes, dynamiques et résilientes. Il est également essentiel de poursuivre nos investissements dans d'importantes infrastructures d'approvisionnement en eau, comme l'amélioration de l'étang d'épuration de la ville de Wainwright. Depuis novembre 2015, le gouvernement du Canada a investi dans 227 projets d'infrastructure en Alberta, y compris 68 projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans les collectivités rurales, afin de renforcer les économies locales et d'améliorer la qualité de vie. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« La construction d'infrastructures essentielles joue un rôle majeur dans le plan de relance de l'Alberta. Donner aux collectivités et aux organisations les moyens de commencer à planifier et à mettre en œuvre ces projets dans le cadre du plan d'infrastructure du Canada est l'un des principaux éléments de notre plan visant à créer des emplois et à stimuler l'économie locale là où ça compte le plus. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

En vertu du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations en appui à la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,6 milliards de dollars dans plus de 285 projets d'infrastructure en Alberta en vertu du plan Investir dans le Canada.

en vertu du plan Investir dans le Canada. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada, qui représente plus de 33 milliards de dollars, pour contribuer à financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'inclure davantage de catégories de projet admissibles.

Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres paliers de gouvernement dont les finances ont été considérablement touchées par la pandémie en permettant d'augmenter la part fédérale des coûts des projets d'infrastructure publique.

