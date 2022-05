CALGARY, AB, le 5 mai 2022 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques créent des emplois et des débouchés commerciaux. Ils sont également essentiels à l'atteinte de nos objectifs climatiques grâce à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions. Les infrastructures écologiques, durables et inclusives profitent à tous grâce à une économie plus forte, un environnement plus sain et une meilleure qualité de vie pour les générations actuelles et futures de Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé un financement conjoint pour revitaliser le Musée Glenbow. Ce projet, connu sous le nom de Glenbow Reimagined, comprend une rénovation complète des huit étages du musée.

Glenbow Reimagined permettra de créer un musée plus écologique et plus rentable en remplaçant les systèmes vétustes par des systèmes à haut rendement énergétique. Les travaux de rénovation seront réalisés de manière plus durable en utilisant la structure existante, ce qui évitera de jeter inutilement du béton. Une fois terminé, le musée revitalisé offrira un meilleur accès à un quart de million d'œuvres d'art et d'objets. Les visiteurs pourront mieux comprendre la grande diversité et la riche histoire culturelle de la région. En outre, le projet créera plus d'espace pour les galeries et les expositions, et offrira de nouvelles possibilités d'éducation et de programmes pour le public.

Le gouvernement du Canada investit 40 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Alberta investit 40 millions de dollars. La Ville de Calgary et l'Institut Glenbow-Alberta versent respectivement 11 et 14 millions de dollars.

« Notre gouvernement est fier de travailler avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour financer cet investissement historique dans l'une des principales destinations culturelles de l'Alberta. Les gens de Calgary et les visiteurs pourront bientôt profiter d'un Musée Glenbow revitalisé et respectueux de l'environnement, qui sera encore mieux équipé pour mettre en valeur la riche diversité et l'histoire culturelle de l'Alberta. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les musées et autres installations culturelles font des villes un endroit où les gens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le financement fédéral de la rénovation du musée Glenbow permettra aux résidents de Calgary d'avoir accès à cet établissement historique de l'Alberta pendant de nombreuses années encore. »

George Chahal, député de Calgary-Skyview

« Le musée Glenbow est un joyau de la culture en Alberta. Nous avons l'obligation d'assurer la préservation de la collection d'œuvres d'art et d'objets de calibre mondial du Musée Glenbow, et de veiller à ce que cette collection soit accessible aux Albertains et aux visiteurs pour les générations à venir. Ces investissements historiques des contribuables créeront des emplois bien rémunérés dans le secteur de la construction et un musée de classe mondiale dont les Albertains pourront profiter, tout en améliorant l'expérience touristique des visiteurs. »

L'honorable Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

« En nous unissant pour financer l'incroyable projet de revitalisation du musée Glenbow, nous bâtissons des collectivités, stimulons des économies et créons des emplois. Le Musée Glenbow est une institution importante de Calgary depuis des décennies et ce projet permettra aux générations futures d'Albertains d'avoir accès à notre histoire commune. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Calgary reconnaît que les villes doivent jouer un rôle actif dans l'innovation climatique. L'investissement d'aujourd'hui fera du Glenbow un musée d'art de premier plan au Canada, conçu de façon durable, qui enrichira la vie des générations à venir et apportera une énergie renouvelée au centre-ville de Calgary. Merci à tous les partenaires concernés - le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, la famille JR Shaw et l'Institut Glenbow-Alberta - de s'être joints à la Ville pour cet important projet. »

Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Cette contribution à la campagne Glenbow Reimagined contribuera à assurer un avenir durable pour Glenbow, la terre et les générations futures. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et au gouvernement de l'Alberta de leur soutien, qui permettra à Glenbow d'ouvrir la voie à la conception de musées durables. »

Nicholas R. Bell, président-directeur général du Musée Glenbow

Faits en bref

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada prévoit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au Canada . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays.

prévoit 33,5 milliards de dollars sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au . Dans le cadre de ce programme, les provinces et les territoires établissent des priorités et soumettent des projets à Infrastructure Canada aux fins d'examen. À ce jour, dans le cadre du programme, on a approuvé plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des collectivités de tout le pays. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 18 projets d'infrastructure relevant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ont été annoncés en Alberta , pour une contribution fédérale totale de plus de 132,5 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 121,5 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totale de plus de 132,5 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 121,5 millions de dollars. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux et nos terres.

