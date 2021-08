Le Canada et l'Alberta investissent dans la modernisation des installations publiques, la prévention des inondations, le transport actif et les espaces de loisirs en plein air dans dix collectivités

RED DEER, AB, le 10 août 2021 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les gouvernements du Canada et de l'Alberta pendant cette période sans précédent contribueront à stimuler l'économie et à répondre aux besoins des collectivités alors qu'elles se remettent des effets de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'Honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Ric McIver, ministre des Transports et des Affaires municipales de l'Alberta, a annoncé un financement fédéral-provincial de plus de 38,5 millions de dollars pour deux douzaines de nouveaux projets d'infrastructure en Alberta. Les projets profiteront à plus de 2,6 millions d'Albertains et comprennent les rénovations, les réparations et les mises à niveau des installations appartenant à la province, des améliorations aux infrastructures d'intervention d'urgence et de prévention, et de nouveaux sentiers, trottoirs et espaces de loisirs extérieurs.

Red Deer bénéficiera d'un financement fédéral de plus de 22,2 millions de dollars qui permettra d'améliorer l'infrastructure de prévention des inondations de la ville, de moderniser le centre de formation des pompiers, de rénover le Centre des services culturels, et plus encore. Ces projets permettront à la ville de s'adapter aux effets des changements climatiques, de renforcer la formation dans les services d'urgence et de soutenir des projets culturels et artistiques.

Les projets réalisés à Wood Buffalo favoriseront le transport actif et les modes de vie sains grâce à la construction d'un parc, à l'aménagement de sentiers polyvalents et à la modernisation des pistes. D'autres projets de transport actif à Grande Prairie, Hinton, Leduc, Medicine Hat et St. Albert bénéficieront également de ce financement.

Des travaux d'entretien et de renouvellement des installations d'une valeur de plus de 4,45 millions de dollars permettront d'améliorer la Lougheed House, le South Health Campus et le Remand Centre -- tous situés à Calgary, ainsi que l'hôpital de l'Alberta à Edmonton et l'hôpital régional de Chinook à Lethbridge.

Le gouvernement du Canada investit plus de 37,6 millions de dollars dans les projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le financement fédéral est conditionnel au respect intégral des exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des groupes autochtones. La contribution du gouvernement de l'Alberta s'élève à plus de 890 000 $. Les municipalités contribuent pour un total de 8,5 millions de dollars à ces projets.

« Alors que nous cherchons à nous remettre des impacts de la pandémie de COVID-19 et que nous nous efforçons de bâtir un avenir meilleur et plus résilient, il est essentiel d'investir dans les infrastructures publiques locales, dont les transports actifs et les espaces extérieurs, pour stimuler l'économie et améliorer la qualité de vie des Canadiens. Le financement de 37,6 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui aidera des millions d'Albertains à rester actifs et en sécurité pour les années à venir. »

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les contribuables dépensent pour des projets d'infrastructure prioritaires qui aideront à relancer l'économie de l'Alberta. Ces projets permettront aux Albertains de travailler à court terme, tout en assurant à la province l'infrastructure vitale nécessaire pour les années à venir. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Cet afflux d'investissements fédéraux dans notre communauté nous aidera à stabiliser notre économie locale et contribuera à améliorer la qualité de vie et l'entretien des infrastructures dans notre collectivité et notre province. Cela renforcera et stimulera notre reprise économique et nous positionnera vers un retour à la croissance à un moment où nous en avons le plus besoin. Merci au gouvernement fédéral d'avoir investi dans notre collectivité et dans les collectivités de l'Alberta. »

Son Honneur Tara Veer, mairesse de Red Deer

Les faits en bref

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, le volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Les volets de programme existants ont également été adaptés pour ajouter davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 p. 100 dans les provinces et de 100 p. 100 dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada a investi plus de 5,1 milliards de dollars dans plus de 440 projets d'infrastructure en Alberta .

