EDMONTON, AB, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et l'honorable Nathan Neudorf, vice-premier ministre et ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé un financement conjoint de plus de 25,5 millions de dollars pour la modernisation d'infrastructures dans des collectivités de l'Alberta.

Le financement comprend des travaux de rénovation et de modernisation d'édifices appartenant à la province. À Edmonton, une membrane du parc de stationnement sera remplacée au palais de justice de la Cour provinciale, un système de mise à la masse des camions pour la sécurité de l'entretien sera installé au Musée royal de l'Alberta, et de nouvelles toitures et des portes coupe-feu seront installées au centre de traitement de semences et d'extraction et à l'édifice Sir Frederick W. Haultain. Les autres remplacements comprennent des drains de plancher, des appareils sanitaires et de l'éclairage. Ces installations et modernisations permettront d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts opérationnels.

De plus, le palais de justice, le centre de formation et le poste d'inspection des véhicules à Hinton et l'Édifice provincial à Jasper subiront d'importantes améliorations qui les rendront plus sécuritaires, plus confortables et universellement accessibles. Tous les résidents, y compris ceux ayant des difficultés de mobilité, seront en mesure d'accéder aux services publics offerts dans ces établissements.

De plus, les travaux de remise en état et d'entretien prolongeront la durée de vie de 13 ponceaux transversaux détériorés le long du sentier Saprae Creek (route 69), dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, entre la promenade Saline Creek (accès à l'aéroport) et le triage ferroviaire du Canadien National. Les résidents de la région bénéficieront d'une route améliorée qui sera moins sujette aux inondations.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et de l'Alberta font croître l'économie de notre pays, augmentent la résilience de nos collectivités et améliorent la vie des Albertains.

Citations

« Aujourd'hui, notre gouvernement effectue des investissements clés dans l'infrastructure de l'Alberta qui permettront d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, d'accroître l'accessibilité des installations et de financer des projets de rénovation. Cette annonce aidera non seulement à bâtir des collectivités albertaines résilientes, mais aussi à créer des emplois bien rémunérés et à soutenir une croissance économique qui ne laisse personne de côté. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les partenariats de partage des coûts, tels qu'ils sont offerts dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, permettent d'accroître les possibilités de construire et de renouveler les infrastructures publiques de l'Alberta, de créer des emplois liés à la construction et de stimuler les économies locales. Des programmes comme celui-ci nous aident à collaborer avec le gouvernement fédéral afin de renforcer nos relations de compétence et de financer de nombreux grands projets locaux ici en Alberta. »

L'honorable Nathan Neudorf, vice-premier ministre et ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 20 635 529 $ dans ces projets dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l' Alberta fournit 4 919 471 $. La Municipalité régionale de Wood Buffalo fournit 240 000 $.

fournit 4 919 471 $. La Municipalité régionale de Wood Buffalo fournit 240 000 $. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités durant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 113 projets d'infrastructure ont été financés en Alberta dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 211 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 26,9 millions de dollars.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totale de plus de 211 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 26,9 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et l'Alberta investissent dans des améliorations à l'échelle provinciale pour renforcer la résilience des collectivités

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le Plan d'infrastructure à long terme du Canada

Volet Résilience à la COVID-19

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jean-Sé[email protected], (343) 574-8116; Benji Smith, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]