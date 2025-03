Cet investissement contribuera à la construction du premier système nord-américain commercial à grande échelle de capture, d'utilisation et de stockage du carbone dans le secteur du ciment.

EDMONTON, AB, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le Canada soutient les nouvelles technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des industries lourdes, telles que le béton et le ciment. C'est pourquoi, aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé qu'ISDE travaille avec Heidelberg Materials pour finaliser les négociations concernant un accord de contribution pour leur usine de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) d'Edmonton.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité d'un protocole d'accord signé en 2023 entre le gouvernement du Canada et Heidelberg Materials prévoyant jusqu'à 275 millions de dollars pour la première usine commerciale de démonstration d'Heidelberg de l'industrie mondiale du ciment. Le gouvernement avait déjà conclu un accord de contribution de 49 millions de dollars pour la première phase de ce projet.

Le financement de jusqu'à 226 millions de dollars, une fois finalisé au terme d'un accord pour la phase 2, appuiera la construction et le maintien du premier système commercial nord-américain à grande échelle de CUSC dans le secteur du ciment, ainsi que d'un système de production combinée de chaleur et d'électricité à l'usine de ciment à Edmonton. Ce financement a été prévu par le Fonds stratégique pour l'innovation en vue de soutenir le projet, une fois qu'Heidelberg Materials aura pris sa décision finale d'investissement d'ici le 30 avril 2025.

Le système de CUSC, inédit dans l'industrie du ciment de l'Amérique du Nord, permettra à l'entreprise de produire du ciment carboneutre grâce au captage et à la compression du dioxyde de carbone permettant son transport et son stockage permanent. Cette technologie permettra ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de jusqu'à un million de tonnes par an, soit l'équivalent de retirer plus de 300 000 véhicules de la circulation chaque année. Ce projet apportera des avantages significatifs à la province de l'Alberta, en maintenant plus de 1 900 emplois à temps plein, et offrira de nombreuses opportunités économiques aux fournisseurs locaux au Canada.

Ce projet permettra au Canada de se positionner comme un chef de file mondial de la production de ciment à faibles émissions de carbone, contribuant ainsi à maintenir sa trajectoire vers la carboneutralité. Le gouvernement du Canada et le secteur du ciment s'engagent à soutenir la feuille de route vers un béton carboneutre d'ici 2050 afin de réduire la pollution et de bâtir une économie durable.

« Ce partenariat révolutionnaire avec Heidelberg Materials nous rapproche un peu plus d'un Canada à zéro émission nette d'ici 2050. En construisant le premier système de captage du carbone en Amérique du Nord dans le secteur du ciment, nous encourageons l'innovation, réduisons les émissions et ouvrons la voie à un avenir durable. Ce projet créera des emplois, stimulera l'économie de l'Alberta et fixera une nouvelle norme pour une industrie durable, tant au Canada qu'à l'international. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le gouvernement de l'Alberta est heureux qu'Heidelberg ait choisi Edmonton, en Alberta, comme emplacement pour le plus grand site mondial de capture, d'utilisation et de séquestration du carbone à des fins commerciales à une usine de ciment. Le cadre de l'Alberta en matière de CCUS et les opportunités offertes sont inégalés, et le gouvernement de l'Alberta est heureux de collaborer avec Heidelberg et le gouvernement du Canada pour aider à apporter ces innovations révolutionnaires à la fabrication du ciment. »

- La première ministre de l'Alberta, l'honorable Danielle Smith

« Nous sommes impatients d'atteindre cette étape cruciale dans ce projet pionnier qui a commencé en 2019, et nous remercions le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta et la ville d'Edmonton pour leur soutien. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec ces parties prenantes clés alors que nous progressons vers un avenir net-zéro et que nous travaillons à décarboner l'industrie du ciment. »

- Le président et chef de la direction, Heidelberg Materials Amérique du Nord, Chris Ward

Faits en bref

Heidelberg Materials mène des activités au Canada depuis 1993. L'entreprise est présente en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et est l'un des principaux producteurs de produits cimentiers en Amérique du Nord. Ses activités comprennent la production de ciment, de granulats, de béton prêt à l'emploi, d'asphalte et d'autres produits en aval.

et en et est l'un des principaux producteurs de produits cimentiers en Amérique du Nord. Ses activités comprennent la production de ciment, de granulats, de béton prêt à l'emploi, d'asphalte et d'autres produits en aval. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Le ciment nécessaire à sa fabrication génère 7 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO 2 ).

). Plus de 1 100 usines de béton prêt à l'emploi, de béton préfabriqué, de tuyaux en béton et de maçonnerie sont en activité au Canada. L'industrie compte environ 166 000 emplois directs ou indirects, et injecte annuellement 76 milliards de dollars dans l'économie.

La technologie de captage du carbone peut capter jusqu'à 95 % des émissions de CO 2 produites par l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'électricité et les procédés industriels, ce qui prévient la libération de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

produites par l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'électricité et les procédés industriels, ce qui prévient la libération de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le gouvernement du Canada a déterminé que les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) représentent l'un des quatre domaines technologiques essentiels pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et d'énergie.

L'utilisation accrue des technologies de CUSC fait partie de toutes les avenues crédibles menant vers l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Ces technologies font partie de toutes les voies susceptibles de limiter l'augmentation de la température mondiale de 1,5 °C selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie.

