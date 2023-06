CALGARY, AB, le 19 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, George Chahal, député de Calgary Skyview, mairesse de la ville de Calgary, Jyoti Gondek, et Jodie Parmar, chef de l'Élaboration de projets pour l'Ouest du Canada à la Banque de l'infrastructure du Canada, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 325 millions de dollars pour appuyer l'électrification des autobus de transport en commun de la ville.

Cet investissement inclut un investissement de 165 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada et il permettra à la Ville de Calgary d'acheter et mettre en service jusqu'à 259 nouveaux autobus électriques à batterie zéro émission. Au cours des années à venir, la Ville de Calgary procédera aussi à une mise à niveau complète de deux garages de transport en commun, à savoir les garages Spring Gardens et Anderson, et à l'installation d'armoires de recharge et de distributeurs dont la capacité sera suffisante pour subvenir aussi aux besoins d'autres autobus électriques acquis ultérieurement. Cet investissement fédéral servira également à acheter de l'équipement et à payer pour des services de formation, de conception et d'ingénierie ainsi que des travaux liés aux services publics.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie le plan de la Ville visant à écologiser la flotte de véhicules municipaux et à réduire les émissions de gaz à effet de serre en s'attaquant à un grand producteur d'émissions : les autobus de transport en commun. Avec jusqu'à 259 nouveaux autobus zéro émission, la Ville sera en mesure d'offrir des services de transport en commun accessibles, propres et sécuritaires aux résidents de Calgary.

En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Passer à un parc d'autobus à zéro émission, c'est l'un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en investissant dans la qualité de vie des gens. Avec nos partenaires de Calgary, nous investissons dans un air plus pur et la création de bons emplois pour les gens de Calgary. Nous continuerons à travailler avec eux et avec les communautés de toute l'Alberta pour construire une économie durable et un brillant avenir pour tous les Albertains. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans les autobus à zéro émission partout au Canada, nous réduisons les émissions, augmentons l'abordabilité, créons des emplois et aidons à bâtir des collectivités plus résilientes et durables. L'annonce d'aujourd'hui quant à l'électrification du système de transport en commun de Calgary montre comment la collaboration et le partenariat entre les gouvernements fédéral et locaux peuvent entraîner des investissements significatifs qui ont un impact réel sur la vie quotidienne des Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers de soutenir la vision audacieuse de la Ville de Calgary pour un avenir plus vert par l'électrification de ses autobus de transport en commun. Grâce à 259 nouveaux autobus zéro émission, les résidents de Calgary et les touristes pourront se déplacer d'une façon plus écologique et plus propre. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

« Cette contribution, qui nous permettra d'accélérer la transition du parc de véhicules de transport en commun vers des véhicules à zéro émission, s'ajoute au financement déjà obtenu par le conseil municipal. En ce qui concerne les changements climatiques, nous nous engageons à prendre des mesures qui sont à la fois économiquement et écologiquement durables. »

Mairesse de la ville de Calgary, Jyoti Gondek

« Nous sommes fiers de nous associer à la Ville de Calgary pour aider à accroître l'accès au transport en commun durable et moderne. La CIB facilite la transition de Calgary vers le net zéro en permettant l'achat de 259 autobus zéro émission. Dans le cadre de notre mandat, nous travaillons en partenariat avec des propriétaires de transport en commun et des fournisseurs de services partout au pays pour offrir aux Canadiens des options de transport en commun plus propres pour les générations futures.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 325 214 141 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La Banque de l'infrastructure du Canada a annoncé le 1 er février 2023 avoir conclu avec la Ville de Calgary un partenariat financier assorti d'un investissement de 165 millions de dollars.

investit jusqu'à 325 214 141 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). La Banque de l'infrastructure du a annoncé le 1 février 2023 avoir conclu avec la Ville de un partenariat financier assorti d'un investissement de 165 millions de dollars. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal.

, qui s'est engagée à investir 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-27.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-27. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

