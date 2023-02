CALGARY, AB, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, George Chahal, député de Calgary Skyview, et Gian-Carlo Carrà, maire suppléant et conseiller pour le quartier 9 de la Ville de Calgary, ont annoncé un financement conjoint de 4,9 millions de dollars pour l'amélioration des infrastructures de transport actif le long de segments de 2,15 kilomètres de la 14e et de la 15e avenue Sud dans le quartier Beltline de Calgary.

Le projet portera principalement sur l'amélioration des bandes cyclables peintes existantes afin de bâtir des pistes cyclables protégées le long de la 15e avenue Sud, entre la 12e rue S.-O. et la 1re rue S.-E. En outre, les infrastructures piétonnières des deux corridors seront améliorées, notamment grâce au prolongement des bordures de trottoir, à la signalisation des passages à niveau, à l'éclairage et à l'élargissement des trottoirs, afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes de tous âges et de toutes capacités.

Ces améliorations faciliteront l'accès aux entreprises du secteur et au quartier commercial récemment rénové le long du corridor adjacent de la 17e avenue Sud.

L'aménagement d'espaces dédiés aux piétons, aux fauteuils roulants, aux vélos et aux scooters électriques améliore la sécurité des usagers. L'ajout de choix d'itinéraires pour le transport actif favorisera également la santé et le bien-être dans la collectivité, tout en offrant un réseau cyclable plus fiable aux gens de Calgary et aux visiteurs.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en investissant dans des activités qui permettront d'étendre les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les sentiers à usages multiples, les trottoirs plus larges et les autres infrastructures de transport actif rendent nos quartiers plus sûrs, plus inclusifs et plus accessibles. L'investissement annoncé aujourd'hui le long des corridors des 14e et 15e avenues Sud de Calgary permettra d'améliorer le réseau cyclable et piétonnier de la ville, de mieux la relier et d'offrir aux Calgariens davantage d'options en matière de transport. Nous travaillerons avec tous les ordres de gouvernement pour faire en sorte que nos collectivités aient accès à des options de transport saines et actives. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Calgariens méritent d'atteindre leurs destinations avec facilité et en toute sécurité, qu'ils préfèrent faire du vélo, courir ou rouler. Grâce à un réseau complet d'options de transport actif, plus de 1,3 million de résidents travaillent et se divertissent aux quatre coins de la ville. Ce projet vise à élever la connectivité des transports en commun tout en encourageant un mode de vie plus vert et plus actif pour tous les Calgariens. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

« C'est une bonne nouvelle d'apprendre que la Ville de Calgary a été retenue dans sa demande pour le Fonds pour le transport actif. Ce financement permettra d'améliorer la mobilité sur les 14e et 15e avenues, au cœur des quartiers Beltline et Victoria Park. Ces partenariats avec le gouvernement du Canada ne sont que quelques-unes des façons très concrètes dont nous pouvons améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie des Calgariens. »

Courtney Walcott, conseillère pour le quartier 8 de la Ville de Calgary

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 940 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La Ville de Calgary investit 1 960 000 $.

investit 2 940 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif. La Ville de investit 1 960 000 $. Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au titre du Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales dans le cadre du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

