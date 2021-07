OTTAWA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Le Canada s'est engagé à prendre des mesures climatiques vigoureuses à l'échelle mondiale, notamment en contribuant au financement international pour le climat, qui aide L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a accepté l'invitation du président de la COP26, le Britannique Alok Sharma, à codiriger un processus visant à renforcer la confiance envers les pays développés à l'égard du respect de leurs engagements et de l'atteinte de l'objectif de financement pour la lutte contre les changements climatiques de 100 milliards de dollars américains d'ici 2025. Le ministre Wilkinson et le secrétaire d'État allemand Jochen Flasbarth dirigeront l'élaboration d'un plan en vue de la COP26, en collaboration avec le président de la COP.

Il s'agit d'une année cruciale pour l'action internationale en matière de climat. Les données scientifiques montrent qu'il est vital que les pays redoublent d'efforts et agissent plus rapidement pour garder à portée de main l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter la hausse de température à 1,5 °C et pour exploiter le plein potentiel économique de la lutte contre les changements climatiques. Par conséquent, les pays sont appelés à accroître leur ambition en matière de climat.

Le gouvernement du Canada prend des mesures urgentes pour faire face à la crise climatique et saisir les possibilités économiques qu'elle présente au pays et à l'étranger. Depuis 2015, le gouvernement a investi plus de 100 milliards de dollars dans la croissance propre et a mis de l'avant une série d'autres mesures, notamment un système de tarification du carbone et de remise des produits de calibre mondial de même que des règlements visant à accélérer l'élimination progressive de la production traditionnelle d'électricité à partir du charbon d'ici 2030. Grâce à ces mesures, le Canada pourrait dépasser sa précédente cible de réduction des émissions pour 2030, et il a pu présenter une nouvelle contribution déterminée au palier national plus tôt cette année, c'est-à-dire des réductions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.

Reconnaissant que les changements climatiques constituent un défi mondial qui exige des solutions mondiales, le Canada a augmenté et continuera d'augmenter la portée et l'ampleur des mesures climatiques à l'échelle planétaire, notamment par l'intermédiaire de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, qu'il codirige avec le Royaume-Uni pour accélérer l'élimination progressive du charbon à l'échelle internationale, ainsi que par le récent doublement de son engagement financier dans la lutte contre les changements climatiques, qui est passé de 2,65 milliards de dollars en 2015 à 5,3 milliards de dollars. Ce montant comprend un soutien accru à l'adaptation, à l'élimination progressive du charbon à l'échelle mondiale, à la nature et aux solutions climatiques fondées sur la nature.

Le précédent engagement financier pour le climat du Canada, soit 2,65 milliards de dollars, a été réalisé au cours des cinq dernières années. Les projets devraient avoir des effets positifs, notamment en permettant la réduction ou la prévention de 222 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année, en aidant 5,9 millions de personnes à s'adapter aux effets des changements climatiques au sein de leur collectivité et en favorisant la mobilisation de contributions financières pour le climat de la part du secteur privé.

À l'avenir, le gouvernement, avec la population canadienne et les pays du monde entier, continuera de repérer et de prendre les moyens permettant d'atténuer les changements climatiques et de s'y adapter.

« Les impacts extrêmes des changements climatiques sont observés et ressentis par les Canadiens et de nombreuses autres populations dans le monde. La crise climatique, à l'instar de la pandémie, exige des actions immédiates et collectives ainsi qu'une coopération mondiale. Pour cette raison, le Canada a pris et continuera de prendre des mesures urgentes pour le climat, tant au pays qu'à l'étranger, et cette invitation du Royaume-Uni fait ressortir le leadership dont le Canada a fait preuve sur la scène internationale dans ce dossier à ce jour. Je suis heureux de codiriger ces travaux qui contribueront grandement à assurer la transparence et à renforcer la confiance, à l'approche de la COP26. Il est essentiel que tous les pays accroissent leur ambition en matière de climat. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les pays en développement sont les plus durement touchés par les changements climatiques et leur capacité à faire face aux effets de ces derniers est limitée. L'engagement du Canada en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques contribuera de manière significative aux efforts mondiaux visant à s'attaquer à la crise climatique et à mettre un frein à l'appauvrissement de la biodiversité. Des partenariats efficaces sont essentiels pour mobiliser les connaissances, l'expertise et les fonds supplémentaires requis. »

- L'honorable Karina Gould, ministre du Développement international

Le Royaume-Uni assure la présidence de la COP26 , où se tiendront les réunions et les négociations internationales sur le climat de cette année. Le financement de la lutte contre les changements climatiques est l'un des principaux thèmes de la COP26 .

, où se tiendront les réunions et les négociations internationales sur le climat de cette année. Le financement de la lutte contre les changements climatiques est l'un des principaux thèmes de la . Le Canada fait partie des nombreux pays qui ont déjà répondu à l'appel international leur demandant de doubler leur contribution au financement des mesures climatiques.

fait partie des nombreux pays qui ont déjà répondu à l'appel international leur demandant de doubler leur contribution au financement des mesures climatiques. En 2010, les pays développés se sont engagés à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année d'ici 2020 pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques et à s'adapter à leurs effets. Cet engagement a occupé une place importante dans les discussions internationales sur le climat depuis son annonce. Les Parties ont reconfirmé cet objectif commun dans l'Accord de Paris en s'engageant à poursuivre leurs efforts jusqu'en 2025.

en s'engageant à poursuivre leurs efforts jusqu'en 2025. Le Canada travaillera avec l'Allemagne et consultera des partenaires d'autres pays en vue d'un plan visant à atteindre l'objectif de financement pour le climat de 100 milliards de dollars américains.

