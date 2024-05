GATINEAU, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Les solutions climatiques fondées sur la nature jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques, et la gestion soignée des forêts canadiennes en est un exemple important. Les pratiques d'aménagement forestier durable favorisent le stockage du carbone, la conservation de la biodiversité et assurent la résilience des écosystèmes forestiers.

Environnement et Changement climatique Canada continue de favoriser des pratiques d'aménagement forestier durable avec le troisième protocole fédéral de crédits compensatoires applicable en vertu du régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre--Amélioration des pratiques d'aménagement forestier sur les terres privées.

Les écosystèmes forestiers retirent du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stockent sous forme de biomasse dans les arbres sains, dans la matière organique morte et dans les sols forestiers, un processus appelé la séquestration biologique du carbone. Les mesures qui augmentent la quantité de carbone stocké et évitent la perte de carbone dans les forêts aménagées peuvent réduire la quantité de gaz à effet de serre nocifs dans l'atmosphère et avoir des retombées durables dans la lutte contre les changements climatiques.

Ce nouveau protocole accorde des incitatifs financiers aux promoteurs de projets pour qu'ils mettent en œuvre des pratiques volontaires d'aménagement forestier qui accroitront la quantité de carbone stocké dans les terres forestières et permettront de tirer des revenus de ces projets. Les forestiers, les collectivités autochtones et les autres promoteurs de projets peuvent obtenir des crédits dans le cadre du protocole en réduisant au minimum la dégradation du site, par l'abattage des arbres malades, par l'augmentation de l'âge d'exploitabilité, en plus d'autres activités qui maintiennent ou améliorent le stockage du carbone.

Les peuples autochtones du Canada ont une longue tradition d'intendance environnementale. Ce protocole contribuera non seulement à lutter contre les changements climatiques en encourageant les projets de réduction des émissions axés sur la forêt, mais il va aussi créer des débouchés économiques pour les collectivités autochtones qui veulent agir pour le climat.

Le régime de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre du Canada fait partie des nombreuses mesures prises par le gouvernement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 40 p. 100 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2030, et répond à un engagement du Canada dans le Plan de réduction des émissions pour 2030. Ce protocole vient s'ajouter à la série de protocoles en vigueur dans le cadre du régime, qui comprend le protocole de Récupération et destruction du méthane des sites d'enfouissement et le protocole de Réduction des émissions de gaz à effet de serre des systèmes de réfrigération.

Ce protocole ne s'applique pas aux projets réalisés sur les terres de la Couronne provinciales ou fédérales (à l'exclusion des terres des réserves des Premières Nations) et sur les terres publiques des territoires, cependant Environnement et Changement climatique Canada prévoit élaborer un protocole sur l'amélioration des pratiques d'aménagement forestier sur les terres publiques en 2024.

Pour de plus amples renseignements sur le protocole fédéral de crédits compensatoires : Amélioration des pratiques d'aménagement forestier sur les terres privées et sur la présentation d'un projet, consultez la page Web sur le régime de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre du Canada.

Citations

« Les forêts canadiennes se démarquent. Non seulement elles constituent une composante clé de la biodiversité mondiale, mais elles sont aussi un pilier essentiel de la réduction des gaz à effet de serre. Le nouveau protocole annoncé aujourd'hui dans le cadre du régime de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre du Canada allie l'intendance environnementale et les débouchés économiques. En rendant possibles des projets qui visent à renforcer la capacité des forêts à stocker le carbone, nous misons sur un avenir plus vert qui préserve notre patrimoine naturel et dégage des avantages économiques pour les participants, notamment les propriétaires forestiers et les collectivités autochtones. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada possède d'abondantes ressources forestières et s'impose comme un chef de file mondial de l'aménagement forestier durable. Au pays, les forêts privées couvrent 25 millions d'hectares, ce qui représente 7 p. 100 de nos forêts aménagées. En ma qualité de ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, je suis ravi que le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre offre désormais un incitatif additionnel aux 450 000 propriétaires de forêts du pays afin d'améliorer le stockage du carbone dans les forêts et d'appuyer la foresterie durable pour le bien de toute la population canadienne. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le nouveau protocole fédéral de crédits compensatoires parvient à un juste équilibre pour encourager l'aménagement durable des forêts grâce à des techniques perfectionnées de gestion forestière, tout en préservant la capacité de séquestration du carbone de cette précieuse ressource et en la bonifiant à long terme. Nous sommes aussi très encouragés car ce protocole est conçu de manière à faire cause commune avec les principes climatiques et écologiques des efforts de conservation au Canada, dont un appui solide aux projets dirigés par des Autochtones. Conservation de la nature Canada se réjouit à la perspective d'apporter son soutien à ce programme et à l'atteinte des cibles de conservation au Canada par l'intermédiaire de son action continue pour préserver la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques au Canada. »

- Rob Wilson, directeur des finances en conservation, Conservation de la nature Canada

« La Première Nation de Wuskwi Sipihk se réjouit de l'adoption du nouveau protocole, qui donne à sa Nation l'occasion d'aider la Terre mère, tout en vendant des crédits compensatoires de son projet imminent de séquestration du carbone forestier. Le revenu tiré de notre projet servira à favoriser le bien-être socioéconomique de mon peuple. De première importance pour notre collectivité, ce projet favorisera la gestion de nos forêts pour l'usage traditionnel, la protection d'espèces comme l'original et d'espèces en péril comme le caribou des bois et la Paruline du Canada, en plus de préserver nos sites spirituels et d'intérêts particuliers. Notre projet aidera aussi à la préservation de la culture de la Première Nation de Wuskwi Sipihk. »

- Elwood Zastre, chef de la Première Nation Wuskwi Sipihk

Faits en bref

Les forêts bien gérées jouent un rôle essentiel dans l'atténuation des changements climatiques en agissant comme des puits de carbone. Grâce au processus de séquestration biologique du carbone, les forêts retirent du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment dans nouvelles pousses et des sols sains. Il est possible d'améliorer la gestion forestière en vue de rehausser la séquestration du carbone grâce à une croissance accrue des arbres, une récolte durable et une régénération saine et rapide.

La gestion forestière peut aussi être améliorée afin de réduire les risques d'incendie de forêt; ces feux étant à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. Le protocole exige l'élaboration de plans de gestion des risques de renversement de gaz à effet de serre, ce qui signifie que les projets d'amélioration des pratiques d'aménagement forestier peuvent réduire le risque de perturbations naturelles, comme les incendies de forêt, les ravageurs et les maladies.

Le propriétaire forestier peut utiliser l'argent qu'il tire de la vente de crédits compensatoires pour payer les coûts de mise en œuvre du projet et d'entretien de la forêt au fil du temps. Il s'agit d'un incitatif financier à poursuivre la gestion durable de la forêt.

Le régime de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre du Canada offre un incitatif aux entreprises, aux municipalités, aux communautés autochtones, aux forestiers, aux agriculteurs et à d'autres promoteurs de projets dans des secteurs comme la gestion des déchets, l'exploitation forestière, l'agriculture et les technologies de pointe, afin qu'ils exécutent des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques.

offre un incitatif aux entreprises, aux municipalités, aux communautés autochtones, aux forestiers, aux agriculteurs et à d'autres promoteurs de projets dans des secteurs comme la gestion des déchets, l'exploitation forestière, l'agriculture et les technologies de pointe, afin qu'ils exécutent des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. Pour rapporter des crédits, les activités d'un projet de crédits compensatoires doivent donner lieu à des réductions de gaz à effet de serre réelles, supplémentaires, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes. Par exemple, les réductions des émissions ou les retraits de gaz à effet de serre provenant de projets menés en vertu du régime fédéral de crédits compensatoires doivent résulter d'activités qui vont au-delà des obligations légales et des pratiques habituelles, et qui ne font pas déjà l'objet de mesures incitatives associées à la tarification de la pollution par le carbone.

Chaque crédit compensatoire fédéral représente la réduction ou le retrait de l'atmosphère d'une tonne d'équivalent en dioxyde de carbone (CO 2 ). Les crédits seront accordés et pourront être utilisés uniquement après que le projet aura été mis en œuvre et que le promoteur aura déposé son premier rapport de projet, et à condition que toutes les exigences soient respectées.

). Les crédits seront accordés et pourront être utilisés uniquement après que le projet aura été mis en œuvre et que le promoteur aura déposé son premier rapport de projet, et à condition que toutes les exigences soient respectées. Le régime de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre du Canada crée des possibilités économiques pour les communautés autochtones et encourage l'élaboration de solutions fondées sur la nature et menées par les Autochtones pour lutter contre les changements climatiques. Une boîte à outils pour les crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre est disponible dans plusieurs langues, y compris en ojibwe, en mi'kmaq, et en cri des bois.

