Le Canada doit réagir rapidement et vigoureusement alors que Trump déclare une guerre économique aux travailleuses et travailleurs canadiens

TORONTO, le 1er févr. 2025 /CNW/ - Le Canada doit prendre des mesures de rétorsion rapides et définitives face à l'imposition injustifiée de tarifs douaniers généralisés de 25 % sur les biens canadiens et de 10 % sur les importations d'énergie aux États-Unis, affirme Unifor.

« En imposant ces tarifs douaniers, le président Trump a déclaré une guerre commerciale au Canada ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs canadiens, a expliqué Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. En prenant la décision d'entrer en conflit avec son principal partenaire commercial en Amérique, M. Trump nuira aux travailleuses et aux travailleurs des deux côtés de la frontière et portera atteinte à l'économie des deux pays. »

Les tarifs douaniers américains devraient entrer en vigueur le mardi 4 février 2025.

« Je crois que le président Trump a sous-estimé les Canadiennes et les Canadiens. Il ne se rend pas compte que son attitude a mis en colère et uni une nation entière prête à lutter pour défendre les emplois de ce pays jusqu'au dernier, a ajouté Mme Payne. Ce geste d'hostilité à l'égard de nos travailleuses et travailleurs ne sera jamais oublié, et il nous faut prendre toutes les mesures possibles - utiliser chaque once de créativité dont nous disposons - pour bâtir une économie forte, résiliente et diversifiée qui ne sera plus jamais prise en otage par les États-Unis. »

Mme Payne, membre du Conseil du premier ministre sur les relations canado-américaines, a appelé à une réponse forte aux tarifs douaniers en plus d'autres mesures telles que les protocoles d'achat de produits canadiens, la mise à profit des politiques d'approvisionnement pour soutenir les emplois et les industries canadiennes et une meilleure gestion des ressources nationales stratégiques par le biais d'une politique industrielle.

Unifor réclame également l'amélioration des mesures de soutien au revenu pour les travailleuses et les travailleurs, ainsi qu'un meilleur accès aux prestations d'assurance-emploi et aux programmes d'aide d'urgence, de manière à atténuer le risque de mises à pied et à permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités.

Vous pouvez consulter les recommandations d'Unifor pour protéger les emplois et soutenir l'économie en cliquant ici.

