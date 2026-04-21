BARCELONE, Spain, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Canada reste déterminé à promouvoir les produits de la mer canadiens à l'étranger, tout en cherchant de nouvelles occasions commerciales et en élargissant ses marchés afin de soutenir la croissance et la diversification du secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a participé à la Seafood Expo Global (SEG) 2026, qui s'est tenue à Barcelone, en Espagne, du 21 au 23 avril, où elle a rencontré des exportateurs canadiens, des acheteurs européens et ses principaux homologues de l'Espagne, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Ces rencontres ont révélé une forte demande européenne pour les produits de la mer canadiens, notamment les produits surgelés et à valeur ajoutée, qui s'explique par la réputation solide du Canada en matière de durabilité, la qualité constante de ses produits et son approvisionnement fiable tout au long de l'année, à un moment où la diversification des marchés d'exportation est plus importante que jamais.

La ministre Thompson a rencontré les dirigeants de La Sirena, le plus grand détaillant de produits surgelés d'Espagne, afin de souligner la présence et la popularité croissantes des produits de la mer canadiens sur le marché espagnol. Les discussions ont porté sur le succès de la campagne Sabores de Canada (Saveurs du Canada), qui a généré une croissance importante des ventes de produits de la mer canadiens par l'intermédiaire de La Sirena, notamment pour le homard, le crabe des neiges, le pétoncle et la morue.

Depuis le lancement de la campagne, les achats effectués par l'intermédiaire de La Sirena ont augmenté de plus de 80 % en deux ans, pour atteindre une valeur de 2,77 millions de dollars canadiens en 2025-2026. La rencontre avec la direction de La Sirena a mis en évidence l'importance d'établir des partenariats commerciaux à long terme fondés sur la confiance et la fiabilité des livraisons, alors que le Canada s'efforce de renforcer sa présence en Europe et de diversifier ses marchés d'exportation.

La ministre Thompson a également rencontré les dirigeants de Marks & Spencer, l'un des plus grands détaillants du Royaume-Uni, pour discuter de leur approvisionnement en morue de l'Atlantique canadienne. Marks & Spencer s'approvisionne en morue auprès d'Icewater Seafoods, un transformateur basé à Terre-Neuve-et-Labrador qui est l'un des piliers de l'industrie de la province. La rencontre a permis de discuter de la manière dont la demande croissante en produits haut de gamme au Royaume-Uni peut soutenir la reprise à long terme et la valeur de la pêche à la morue de l'Atlantique du Canada.

Une délégation du Canada atlantique a participé à l'Expo, en tant que membre du pavillon du Canada, grâce à un investissement de 175 000 dollars du gouvernement du Canada. Grâce à cet espace d'exposition commun, à des démonstrations de chefs, à des activités entre entreprises et à des activités de réseautage, la délégation a mis de l'avant la diversité et la qualité des produits de la mer du Canada atlantique, tout en tissant des liens avec des acheteurs internationaux. Cette présence coordonnée renforce la collaboration dans toute la région et aide les entreprises de toutes tailles à saisir de nouvelles occasions d'exportation et à étendre leur portée sur le marché international.

La ministre a également visité le pavillon du Canada à la SEG, en compagnie de l'ambassadeur du Canada en Espagne, et a participé à des réunions avec de grands importateurs et détaillants européens, tout en échangeant sur les initiatives de durabilité dirigées par l'industrie. Ces discussions ont réaffirmé l'intérêt constant pour les produits de la mer canadiens depuis l'entrée en vigueur de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui a éliminé les droits de douane et renforcé la position concurrentielle du Canada sur le marché de l'Union européenne.

Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer génère des dizaines de milliers d'emplois dans les communautés côtières, rurales et autochtones et continue de jouer un rôle essentiel dans l'économie nationale. Alors que les conditions du commerce mondial évoluent, la participation de la ministre Thompson à la SEG a fait progresser les objectifs de diversification commerciale du Canada et a permis de renforcer les relations qui assurent la compétitivité des produits de la mer canadiens sur les marchés internationaux.

Citations

« Ce que j'ai entendu à la Seafood Expo Global, c'est que l'Europe veut des produits de la mer canadiens. Les acheteurs et les détaillants cherchent exactement ce que le Canada a à offrir : une qualité élevée et constante, des normes de durabilité rigoureuses et une grande fiabilité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis le lancement de la campagne Sabores de Canada (Saveurs du Canada), les ventes effectuées par La Sirena ont augmenté de plus de 80 % en deux ans. C'est ce qui se produit quand on établit des relations solides, et c'est pourquoi je suis heureuse d'être ici avec l'équipe du Canada. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

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Faits en bref

Les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer ont totalisé 8,47 milliards de dollars en 2025.

L'Union européenne, la Chine et les États-Unis constituent les trois principaux marchés d'exportation du Canada et ont absorbé 89 % de nos exportations en 2025.

En 2025, les espèces dont la valeur à l'exportation était la plus élevée au Canada étaient le homard, le crabe des neiges et le saumon atlantique.

En 2025, ces espèces représentaient 65 % (5,5 milliards de dollars) de la valeur totale et 40 % (204 500 tonnes) du volume total des exportations de poissons et de fruits de mer.

L'aide de 175 000 $ annoncée aujourd'hui est octroyée dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]