VANCOUVER, BC, le 21 juill. 2021 /CNW/ - Inquiets de leur avenir, les jeunes Canadiens mènent la charge pour améliorer la santé de notre planète, rendre l'air et l'eau plus propres et créer de bons emplois maintenant et pour les générations à venir. Alors que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada aide les jeunes à participer à la croissance de l'économie propre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 38,2 millions de dollars pour créer 1 297 possibilités de stages rémunérés pour les jeunes dans les secteurs de l'environnement et des technologies propres. Ce financement supplémentaire permettra au gouvernement de créer près de 400 possibilités de stages de plus par rapport aux années précédentes. Ces stages seront offerts en collaboration avec des employeurs des secteurs des sciences de l'environnement, de la technologie, du génie et des mathématiques à l'échelle du Canada, dans le cadre de projets de six à douze mois.

Les jeunes et les employeurs peuvent maintenant présenter une demande au programme de stages Horizons Sciences, l'appel de candidatures est ouvert pour l'année en cours. Le programme offre une aide financière aux employeurs admissibles du Canada pour qu'ils puissent embaucher de récents diplômés d'études postsecondaires. Les employeurs peuvent obtenir jusqu'à 25 000 dollars en subventions salariales et jusqu'à 5 000 dollars pour le développement des compétences, la formation et d'autres mesures d'aide à l'emploi pour chaque stagiaire qu'ils embauchent. Les stages offriront aux bénéficiaires la possibilité d'acquérir une expérience concrète et de perfectionner des compétences qui leur permettront de s'assurer et de maintenir un emploi ou de poursuivre des études. Des possibilités de stages à l'intention notamment des peuples autochtones, des membres des minorités visibles, des femmes, des personnes handicapées sont également offertes.

L'annonce a été faite en partenariat avec Regenerative Waste Labs, qui fournit des analyses scientifiques aidant les entreprises à évaluer les effets environnementaux de leurs produits et à réduire leurs déchets. En 2020, Regenerative Waste Labs a reçu un financement de 15 000 dollars pour embaucher un stagiaire dans le cadre du programme Horizons Sciences.

Aujourd'hui, le ministre Wilkinson a également lancé l'appel de candidatures pour le tout premier Conseil des jeunes d'Environnement et Changement climatique Canada, qui mobilisera les jeunes Canadiens de dix-huit à vingt-cinq ans dans la résolution des principaux enjeux environnementaux de notre époque.

Citations

« Grâce à la création de 1 297 stages dans les secteurs de l'environnement et des technologies propres, nous aidons les jeunes Canadiens, qui ont été parmi les plus durement touchés par le ralentissement économique associé à la pandémie de COVID-19, à trouver de bons emplois. Ayant déjà travaillé dans le secteur des technologies propres, je sais à quel point de telles possibilités sont importantes pour bâtir un avenir plus propre et plus sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le gouvernement du Canada établit des liens entre les entreprises canadiennes et de jeunes talents pour assurer une relance économique inclusive à la suite de la pandémie de COVID-19 et offrir des perspectives d'emploi et de carrière enrichissantes à des milliers de jeunes. Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes est un bel exemple de ce que nous faisons pour engager les jeunes Canadiens sur la voie du succès tout en favorisant une économie plus propre. Lorsque nous offrons aux jeunes Canadiens des possibilités d'emploi et de renforcement des compétences, nous sommes tous gagnants. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Regenerative Waste Labs fournit des services intégraux qui soutiennent une production et une consommation durables afin de favoriser l'économie circulaire au moyen de la mise à l'essai de biomatériaux, de consultations et d'élaboration de produits. Nous avons eu certains défis à relever quand nous avons démarré l'entreprise en janvier 2020, mais le programme de stages Horizons Sciences nous a permis de recruter un stagiaire talentueux qui était enthousiaste à l'idée de mettre à profit ses compétences dans le cadre d'innovations durables. Cette occasion a apporté des solutions créatives et de nouvelles perspectives à notre organisation et a été essentielle à notre croissance continue. »

- Love-Ese Chile (Ph. D.), copropriétaire et directrice technique, Regenerative Waste Labs

« Je suis reconnaissant envers les responsables du programme Horizons Sciences qui m'ont aidé à obtenir un stage chez Regenerative Waste Labs. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai apporté une contribution essentielle aux activités et à la croissance de l'entreprise. Depuis mon stage, j'ai accepté de plus amples responsabilités à titre de coordonnateur de laboratoire et je suis impatient de poursuivre ma carrière importante dans le secteur des technologies environnementales. »

- Humphrey Chou, coordonnateur de laboratoire, Regenerative Waste Labs

Faits en bref

Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes est en place depuis plus de vingt ans et a offert plus de 6 450 possibilités de stages à des jeunes au Canada .

Environ 85 p. 100 des stagiaires obtiennent un emploi à temps plein ou poursuivent leurs études après leur stage.

Six organismes tiers indépendants ont été sélectionnés pour l'administration du programme par l'intermédiaire d'un appel de propositions ouvert. Les agents de mise en œuvre pour l'exercice 2021-2022 sont BioTalent Canada , Clean Foundation (en anglais seulement) , Collèges et instituts Canada , ECO Canada , Ressources humaines, industrie électrique du Canada et l' Association canadienne pour les Nations Unies .

Le programme est financé grâce à un investissement de 575,3 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse afin d'aider les jeunes, y compris ceux qui peuvent devoir faire face à des obstacles à l'emploi complexes et avoir été exclus de la population active en raison de la pandémie, à acquérir l'expérience et les compétences nécessaires pour trouver et conserver un emploi de qualité.

