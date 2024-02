BELLEVILLE, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Charles Sousa, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos et de l'honorable Sean Fraser, un investissement de près de 16 millions de dollars pour créer 38 logements à Belleville.

Ce projet permettra de créer des logements abordables à Belleville grâce à la conversion des deuxième et troisième étages d'un ancien bureau de Service Canada. Au total, 38 nouveaux logements y seront aménagés pour les Autochtones ainsi que pour les femmes et les enfants fuyant une situation de violence. Parmi ces logements, 19 seront abordables, dont 8 seront entièrement accessibles. Le rez-de-chaussée de l'immeuble sera converti en un espace adapté à la culture pour les locataires. L'ensemble de l'immeuble est déjà sans obstacles.

La conversion de l'immeuble situé au 1, rue North Front a commencé en février 2023 et devrait être achevée en mars 2024. Cet ensemble d'habitation est le fruit d'une véritable collaboration entre trois groupes des Premières Nations (la Première Nation crie de Missanabie, la Première Nation de Garden River et les Mohawks de la baie de Quinte) et Summers and Co. Developments Inc. Grâce à cette collaboration, chaque organisation pourra contribuer à l'offre de logements et de services de soutien aux locataires.

Ce projet est rendu possible grâce au Fonds pour le logement abordable du gouvernement du Canada, un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement.

Services publics et Approvisionnement Canada, qui était propriétaire de l'immeuble, le transfère à la collectivité dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF). L'ITF fournira 200 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir la cession de propriétés fédérales excédentaires à des promoteurs admissibles, à coût réduit ou nul. Elle permettra de promouvoir l'aménagement de logements abordables, durables et socialement inclusifs.

Voici les détails du financement de l'ensemble d'habitation :

11,5 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable;

4 millions de dollars de l'ITF;

127 600 $ dans le cadre du Programme de financement initial;

1 065 000 $ sous forme de contribution financière et 212 750 $ en investissement foncier de Belleville Affordable Housing L.P.

Citations :

« Face à la crise du logement au Canada, notre gouvernement accélère et simplifie le processus de conversion des immeubles fédéraux excédentaires en logements. En collaboration avec les villes et nos partenaires, nous utilisons nos immeubles pour créer plus de logements abordables et répondre à d'autres besoins des collectivités. L'annonce faite aujourd'hui à Belleville démontre notre volonté de transformer les biens fédéraux en foyers pour les Canadiens et les Canadiennes. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous fournirons ici même, à Belleville, de nouveaux logements abordables aux Autochtones ainsi qu'aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires afin de créer plus de logements abordables pour les personnes ayant des besoins impérieux de logement, le gouvernement fédéral continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population du pays. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Services publics et Approvisionnement Canada est fier de soutenir l'Initiative des terrains fédéraux. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous recensons les immeubles qui peuvent être convertis en logements abordables, comme celui de Belleville. De concert avec nos partenaires de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous nous employons activement à obtenir des résultats qui répondent aux besoins locaux et permettent de bâtir des collectivités plus fortes. » - Charles Sousa, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député fédéral de Mississauga-Lakeshore

« Cet ensemble est un excellent exemple de collaboration fructueuse, dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. En tant que ville, nous sommes fiers d'avoir en notre sein un bâtiment aussi unique et important. Nous nous réjouissons des possibilités que Sagonaska Place offrira à notre collectivité et nous espérons que des partenariats similaires se mettront en place à l'avenir. » - Neil Ellis, maire de Belleville

« Summers&Co. s'est associée à trois communautés autochtones, soit les Mohawks de la baie de Quinte, la Première Nation de Garden River et la Première Nation crie de Missanabie, pour créer un ensemble de logements urbains uniques. Pour y parvenir, nos efforts sont centrés sur la réutilisation d'un immeuble de bureaux inactif dans le quartier du centre-ville de Belleville. La majorité des membres des communautés autochtones vivent hors réserves. Ils habitent des régions urbaines où le besoin de logements accessibles et abordables de qualité est le plus criant. Notre stratégie consiste à convertir plusieurs bâtiments à des fins résidentielles avec nos partenaires autochtones. La vision est de reproduire cet ensemble résidentiel avec d'autres partenaires autochtones à l'échelle nationale afin de créer plus rapidement des logements de meilleure qualité, plus verts et plus économiques. On obtiendra ainsi des logements plus accessibles et plus abordables pour les communautés autochtones et d'autres. - Richard Summers, président et chef de la direction, Summers & Co. Developments Inc.

« Reconnaissant les besoins criants en matière de logement des Autochtones dans les réserves et hors réserves, le Conseil Mohawk de Tyendinaga est déterminé à créer le plus de possibilités de logement pour ses membres qu'il le pourra. Il entend ainsi remédier à la liste d'attente croissante pour le logement. Saganaska Place offrira des logements sûrs et abordables aux membres des Mohawks de la baie de Quinte et à d'autres demandeurs autochtones. Saganaska Place est notre premier projet qui offrira des occasions de soutien direct à nos membres qui vivent hors du territoire mohawk de Tyendinaga. Nous apprécions le partenariat que nous avons établi avec la Première Nation de Garden River, la Première Nation crie de Missanabie et Summers & Co. Development Inc. Nous sommes aussi très reconnaissants envers la SCHL pour sa contribution financière, qui a permis de faire de ce projet une réalité. Ensemble, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial et d'unique. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer sur le projet Saganaska et sur de nouvelles possibilités. » - Chef R. Donald Maracle, Mohawks de la baie de Quinte

« La Première nation crie de Missanabie est honorée de participer à cette collaboration unique entre la SCHL, le secteur privé et les nations crie, ojibwée et mohawk, en vue de fournir des logements abordables aux Autochtones et à d'autres personnes de la région de Belleville. Nous sommes déterminés à travailler avec le Canada et d'autres partenaires afin de répondre à un large éventail de besoins et de solutions en matière de logement pour nos frères et sœurs de l'île de la Tortue. » - Chef Jason Gauthier, Première Nation crie de Missanabie

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) , auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

, auparavant appelé le , fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements par l'entremise du Fonds pour le logement abordable .

avait engagé plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements par l'entremise du . L' Initiative des terrains fédéraux est un partenariat entre la SCHL, Services publics et Approvisionnement Canada, la Société immobilière du Canada et d'autres partenaires fédéraux ayant des terrains excédentaires.

est un partenariat entre la SCHL, Services publics et Approvisionnement Canada, la Société immobilière du et d'autres partenaires fédéraux ayant des terrains excédentaires. Services publics et Approvisionnement Canada est le gardien d'environ 25 % (6,9 millions de m2) des biens immobiliers du gouvernement du Canada en fonction de la superficie habitable (par exemple, la cité parlementaire, les entrepôts, les bâtiments maritimes, les installations de chauffage et de climatisation et les bureaux). Environ 6,2 millions de m2 sont considérés comme des immeubles de bureaux.

