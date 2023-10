PORT COQUITLAM, BC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 267 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables pour construire 693 logements destinés à la location répartis dans deux ensembles résidentiels à Coquitlam et un à Port Coquitlam. Cet investissement est offert dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Le 2471, avenue Gately, à Port Coquitlam, offrira 300 logements locatifs dans trois tours (Groupe CNW/Gouvernement du Canada) Le 2471, avenue Gately, à Port Coquitlam, offrira 300 logements locatifs dans trois tours (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

L'annonce a été faite par Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam--Port Coquitlam, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Glenn Pollock, conseiller municipal à Port Coquitlam, et Stephen Bennett, directeur général de l'organisme Affordable Housing Societies.

L'ensemble résidentiel situé au 2471, avenue Gately, à Port Coquitlam, offrira 300 logements locatifs dans trois immeubles de six étages. Près des transports en commun, des commodités communautaires et de sentiers de randonnée, il comprendra une nouvelle garderie de 33 places et deux parcs de stationnement, l'un extérieur et l'autre intérieur, pour les résidents. La première phase de la construction devrait être achevée au début de 2025.

L'immeuble Meridian, situé au 515, avenue Cottonwood, à Coquitlam, offrira 267 logements locatifs à la population de Coquitlam. Cet immeuble comprendra des logements d'une, de deux ou de trois chambres. Les résidents auront accès à une aire d'agrément intérieure de 10 000 pi2, y compris un gymnase, une salle à manger, une salle de séjour, un espace de travail collaboratif et un studio de yoga. Ils auront également accès à une aire d'agrément extérieure de 7 800 pi2, y compris une cour, un parc à chiens, des barbecues et une aire de jeux pour les enfants. Cet immeuble à usage mixte sera situé le long d'un corridor Skytrain et comprendra des espaces commerciaux aux deux premiers étages. L'achèvement des travaux est prévu pour l'automne2024.

L'immeuble d'appartements situé au 710, rue Dogwood, à Coquitlam, offrira 126 logements locatifs à la population de Coquitlam. Situé dans le quartier Burquitlam, il sera de faible hauteur et à ossature de bois. Il sera près des commodités du quartier et de la gare Skytrain de Burquitlam Evergreen. L'achèvement est prévu pour l'été 2024.

Sources de financement

2471, avenue Gately, Port Coquitlam : 96 millions de dollars en prêts de l'iFCLL; 300 000 $ de la Ville de Port Coquitlam et 28,9 millions de dollars sous forme de contribution financière et d'investissement foncier de la Dogwood Holdings Society; et 1,5 million de dollars en financement pour la garderie du ChildCareBC New Spaces Fund de la Colombie-Britannique.

: 96 millions de dollars en prêts de l'iFCLL; 300 000 $ de la Ville de et 28,9 millions de dollars sous forme de contribution financière et d'investissement foncier de la Dogwood Holdings Society; et 1,5 million de dollars en financement pour la garderie du ChildCareBC New Spaces Fund de la Colombie-Britannique. 515, avenue Cottonwood, Coquitlam : 121 millions de dollars en prêts de l'iFCLL; et 38 millions de dollars sous forme de contribution financière et d'investissement foncier de l'organisme Cottonwood Avenue Ltd Partnership.

: 121 millions de dollars en prêts de l'iFCLL; et 38 millions de dollars sous forme de contribution financière et d'investissement foncier de l'organisme Cottonwood Avenue Ltd Partnership. 710, rue Dogwood, à Coquitlam : 50,3 millions de dollars en prêts de l'iFCLL; et 12 millions de dollars en contribution financière et 16 749 $ en investissement foncier de Marcon Dogwood Properties Ltd.

« Ces ensembles résidentiels témoignent du solide engagement et du partenariat entre le gouvernement fédéral et le secteur privé. Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, cet investissement dans le logement permettra bientôt de créer des centaines de logements sûrs et bien construits pour les familles canadiennes de la classe moyenne qui travaillent fort. Il permettra ainsi d'ajouter une offre de logements dont le marché locatif de la région a grandement besoin. Ce n'est là qu'un exemple de la façon dont on s'assure, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, que tout le monde au Canada a un chez-soi sûr. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à des investissements résidentiels comme ceux faits aujourd'hui, notre gouvernement prend des mesures pour non seulement accroître l'offre de nouveaux logements locatifs, mais aussi fournir des options de logement plus près des emplois, des services, du transport en commun et des commodités dont les familles de la classe moyenne de la région du Grand Vancouver ont besoin. Le gouvernement du Canada continuera de travailler fort pour résoudre la crise de l'offre de logements et veiller à ce que toutes les personnes au Canada puissent se payer un logement qui répond à leurs besoins. Je suis heureux de voir que notre Stratégie nationale sur le logement a une incidence positive sur notre collectivité. » - Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam-Port Coquitlam

« Cet ensemble résidentiel représente le plus grand apport de logements abordables hors marché à Port Coquitlam depuis des décennies. Cet investissement nous aidera à continuer d'atteindre nos objectifs en matière de logement. Nous demeurons déterminés à accroître le nombre d'options de logements abordables ici, à Port Coquitlam. Nous voulons aussi nous assurer d'offrir du soutien aux personnes qui en ont le plus besoin afin que ce magnifique endroit devienne leur chez-soi. » - Brad West, maire de Port Coquitlam

« Nous sommes fiers de participer à ce projet pour construire une nouvelle garderie moderne située là où vivront les familles. Il est logique sur le plan pratique d'inclure des garderies dans les nouveaux ensembles résidentiels. La nouvelle garderie sera un atout pour le nouveau quartier et l'ensemble de la collectivité pour les années à venir. » - Mike Farnworth, député provincial, Port Coquitlam-Burke Mountain

« À Affordable Housing Societies, nous sommes extrêmement fiers d'offrir 300 nouveaux logements locatifs abordables à la collectivité de Port Coquitlam dans le cadre de notre engagement à changer les choses de façon marquante vu la crise du logement actuelle en Colombie-Britannique. Nous sommes extrêmement satisfaits de savoir que ces ensembles offriront un logement sûr à des personnes seules et à des ménages qui auraient autrement eu du mal à demeurer dans la collectivité de Port Coquitlam. Nous tenons à remercier nos partenaires exceptionnels d'avoir contribué à faire de ce projet une réalité. » - Stephen Bennett, directeur général, Affordable Housing Societies

L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements expressément destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique.

, le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique. De ce montant, le gouvernement du Canada a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver.

a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium.

a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution fédérale totale s'élève à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à Surrey et à Langley .

a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre et , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à et à . D'importants projets d'infrastructure de transport en commun, comme le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , renforcent les collectivités. Ils facilitent la vie d'un plus grand nombre de personnes au Canada et favorisent l'abordabilité. En outre, ils cadrent avec l'engagement du gouvernement fédéral de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

et , renforcent les collectivités. Ils facilitent la vie d'un plus grand nombre de personnes au et favorisent l'abordabilité. En outre, ils cadrent avec l'engagement du gouvernement fédéral de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050. Depuis 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique a financé la création de plus de 32 000 places en services de garde agréés. Actuellement, 13 000 de ces places sont déjà offertes pour les enfants.

