WHISTLER, BC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de près de 90 millions de dollars pour la construction de quatre immeubles offrant un total de 238 logements destinés à la location aux gens de Whistler, de Squamish et de Bowen Island. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'annonce a eu lieu au 1315, Cloudburst Drive, un immeuble d'appartements de quatre étages comptant 22 studios et 36 logements de deux chambres. L'immeuble a été achevé en avril 2023 et fournit déjà des logements aux gens de Whistler. Il comprend un stationnement souterrain et un stationnement de surface, un espace d'entreposage pour les équipements de sport, des supports à vélos et l'accès à une buanderie partagée. Chaque logement comporte un balcon privé et ceux du rez-de-chaussée sont dotés d'une terrasse privée.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour aider à régler ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL pour stimuler la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs au Canada pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre. Le gouvernement du Canada reconnaît que les logements destinés à la location sont une composante importante du marché de l'habitation et qu'il faut augmenter l'offre pour répondre à la demande croissante sur le marché locatif.

Citations :

« Des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs favorisent la création de logements locatifs dont nous avons grandement besoin, notamment de ces 238 logements à Whistler, à Squamish et à Bowen Island. De tels investissements aideront à accroître l'offre de logements. Notre gouvernement continuera de faire des investissements stratégiques pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr qui lui inspire de la fierté. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis longtemps, à Whistler, nous reconnaissons l'importance du soutien communautaire pour loger notre main-d'œuvre localement. Maintenant, plus que jamais, nous sommes témoins de la crise du logement qui frappe toutes les collectivités de la Colombie-Britannique. Cette nouvelle construction est un pas de plus dans la réalisation de l'engagement de notre collectivité à l'égard de cette entreprise, ainsi que dans l'atteinte de nos objectifs climatiques. » - Jen Ford, conseillère pour la municipalité de villégiature de Whistler et présidente du conseil d'administration de la Whistler Housing Authority

« Cet ensemble résidentiel a été bénéfique pour de nombreux membres de notre collectivité. Grâce à lui, nous avons été en mesure d'héberger environ 60 collègues de la Whistler Sport Legacies. De plus, nous avons pu collaborer avec la municipalité de villégiature de Whistler pour accroître la densité de l'ensemble. Enfin, nous avons pu destiner les logements supplémentaires destinés à la main-d'œuvre essentielle pour le centre de villégiature. Sans le prêt attrayant de la SCHL, nous n'aurions pas été capables de financer cet ensemble ni de maintenir les loyers à un niveau raisonnable et abordable. » - Roger Soane, président et directeur général de la Whistler Sport Legacies Society

Faits en bref

Voici les renseignements sur le financement des quatre ensembles résidentiels :

19,8 millions de dollars de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) pour la création de 58 logements au 1315, Cloudburst Drive, à Whistler ; 8,7 millions de dollars de la Whistler 2010 Sport Legacies Society.

; 8,7 millions de dollars de la 2010 Sport Legacies Society. 15,2 millions de dollars de l'iFCLL pour la création de 48 logements au 1450, Mount Fee Road, à Whistler ; 1,5 million de dollars de la municipalité de villégiature de Whistler et 3 millions de dollars de la Whistler Housing Authority.

; 1,5 million de dollars de la municipalité de villégiature de et 3 millions de dollars de la Whistler Housing Authority. 45,7 millions de dollars de l'iFCLL pour la création de 105 logements au 38115, chemin Laurelwood, à Squamish ; 15,8 millions de dollars de Bosa Properties.

; 15,8 millions de dollars de Bosa Properties. 8,75 millions de dollars de l'iFCLL et 30 000 $ en financement initial pour la création de 27 logements au 510, Bowen Island Trunk Road, à Bowen Island ; 383 800 $ de Bandon Holdings Ltd.

; 383 800 $ de Bandon Holdings Ltd. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

