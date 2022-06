OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, des communautés autochtones constatent que l'accès à une source fiable d'énergie renouvelable propre est primordial pour lutter contre les changements climatiques et préparer un avenir plus sûr et plus résilient. Le gouvernement du Canada investit donc dans des projets d'énergie propre dirigés par des communautés autochtones dans le but de remplacer les combustibles fossiles et de faire progresser la réconciliation et l'autodétermination.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement total de 21,6 millions de dollars pour aider 14 champions autochtones de l'énergie et leurs communautés à mettre en chantier des projets d'énergie propre dans le cadre de l' Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD).

Un distingué jury autochtone a approuvé les communautés participantes qui recevront chacune une aide financière maximale de 1,6 million de dollars :

L'IARDD vise à ouvrir de nouvelles possibilités par la formation et le développement des capacités, la planification énergétique communautaire et la réalisation de projets axés sur l'efficacité énergétique et l'énergie propre.

Mise en œuvre en collaboration avec Indigenous Clean Energy Social Enterprise et le Pembina Institute , l'IARDD soutient la réalisation de projets d'énergie propre et encourage les communautés autochtones à prendre des initiatives pour apporter des solutions à la crise climatique. Jusqu'à 9 millions de dollars de plus sont mis à la disposition des communautés par le programme de Ressources naturelles Canada Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées .

Ces fonds s'ajoutent aux quelque 700 millions de dollars déjà engagés afin d'aider les localités rurales et éloignées à remplacer le diesel par des énergies propres.

Depuis 2017, Ressources naturelles Canada a consacré 75 millions de dollars à six défis liés aux technologies propres dans le cadre de l'initiative d'Impact Canada. Ces défis ont pour noms : Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel , Branchés sur l'avenir , Visez haut! , Plein potentiel , Femmes en tech propres et À tout casser .

Le gouvernement est déterminé à soutenir les solutions locales et les projets communautaires qui aident à bâtir, pour tous, un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Citations

« L'aide financière annoncée aujourd'hui pour 14 champions autochtones de l'énergie permettra de déployer le potentiel de l'énergie propre dans différentes communautés. Nous sommes déterminés à travailler de concert avec les organisations autochtones pour faire éclore des projets locaux innovateurs qui auront une incidence notable sur la consommation d'énergie des communautés et nous aideront à rendre notre économie carboneutre d'ici 2050. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous avons besoin des connaissances des peuples autochtones pour lutter contre les changements climatiques et créer des milieux de vie plus propres partout au pays. Ces 14 bénéficiaires utilisent leurs solutions justement à cette fin, et je serai ravi de poursuivre notre collaboration à l'édification d'un Canada plus vert et plus résilient pour tous. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Le leadership local est le fer de lance de la planification d'un avenir propre et résilient. Ces champions de l'énergie - tous originaires de localités éloignées de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador - sont des leaders dans leurs communautés, et je tiens à les féliciter de leur travail. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord

