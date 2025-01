OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont fait le point sur l'incidence des mesures prises récemment pour renforcer l'intégrité de notre frontière commune avec les États-Unis et de notre système d'immigration. Parmi les efforts en cours figure le Plan frontalier du Canada, publié en décembre 2024.

Ensemble, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Sécurité publique Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont pris des mesures concrètes pour minimiser les volumes injustifiés à la frontière, accroître l'échange d'information et réduire le nombre de visiteurs non authentiques et de passages illégaux à la frontière. Ces mesures donnent déjà des résultats. Le document d'information connexe présente les mesures et les principaux résultats d'IRCC et donne un aperçu des mesures prises pour protéger les frontières et prévenir la fraude.

Sécurité publique coordonne le financement de 1,3 milliard de dollars visant à renforcer davantage la frontière et à perturber les activités transfrontalières illégales. Au cours des prochaines semaines, le gouvernement du Canada améliorera davantage la surveillance en temps réel de la frontière canadienne et augmentera sa présence pour soutenir les collectivités. Nous avons déjà déployé 60 nouveaux drones le long de la frontière que nous partageons avec les États-Unis. Nous installerons des tours de surveillance additionnelles et achèterons de nouvelles technologies, comme des rayons X, des radiographies mobiles et des analyseurs chimiques portatifs.

Les organismes d'application de la loi du Canada, la GRC et l'ASFC, travaillent ensemble pour s'assurer de disposer des agents nécessaires si le nombre de demandeurs d'asile entrant au Canada devait augmenter. L'année dernière, l'ASFC a renvoyé plus de 16 000 personnes du Canada. Conformément à l'engagement pris dans le cadre du Plan frontalier, l'ASFC investit des ressources supplémentaires pour continuer à augmenter le nombre de renvois de 25 % cette année. Le gouvernement du Canada a tenu des séances de planification conjointes avec toutes les provinces et avec tous les territoires afin que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour renforcer la sécurité frontalière.

Depuis l'annonce du Plan frontalier, le gouvernement du Canada a fait avancer plusieurs initiatives qui renforceront la sécurité à la frontière. Ce document, Sécuriser la frontière canado-américaine : Mesures prises et résultats à ce jour témoigne de ces progrès.

« La sécurité des frontières est une priorité absolue pour l'ensemble du gouvernement du Canada. Les progrès réalisés en matière d'intégrité du système d'immigration complètent les mesures adoptées en matière d'application de la loi. De nouveaux outils de détection et de dissuasion sont également mis en place, tout comme des plans d'urgence pour faire face à une éventuelle augmentation des migrations irrégulières à la frontière. Si l'on considère également les investissements et les activités qui seront réalisés dans l'ensemble du gouvernement, on obtient une image très claire du renforcement de la gestion et de l'intégrité des frontières. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Nous devons préserver l'intégrité de notre système d'immigration afin qu'il reste bien géré, viable et digne de la confiance des Canadiens. En réduisant le nombre de visiteurs non authentiques, en empêchant le passage illégal des frontières et en améliorant l'échange d'information avec les États-Unis, nous prenons des mesures concrètes pour protéger la sécurité des deux côtés de la frontière. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le Plan frontalier prévoit un investissement de 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité de nos frontières grâce à une augmentation du personnel, des outils, des technologies de pointe, des drones, des équipements de surveillance et des hélicoptères.





Depuis la mise en œuvre d'une obligation partielle de visa pour les ressortissants mexicains en février 2024, le Canada a constaté une baisse significative des demandes d'asile de la part de ressortissants mexicains. Ce changement a permis de réduire de 97 % les demandes émanant de citoyens mexicains dans les aéroports du pays. En même temps, les passages illégaux de ressortissants mexicains du Canada vers les États-Unis ont également diminué de 72 % par rapport à 2023.





La GRC poursuit également ses efforts pour détecter les menaces criminelles, enquêter sur elles et les perturber en ciblant les groupes transnationaux et les groupes criminels organisés graves impliqués dans la production et le trafic de substances illicites, notamment les opioïdes.

