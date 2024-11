Le projet de 634,8 millions de dollars vise à faire avancer la technologie 5G et à stimuler la recherche-développement et les technologies de réseautage sans fil au Canada

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - À l'ère de la mondialisation, les Canadiens dépendent de plus en plus de l'accès rapide et fiable aux services sans fil, qui jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de leur quotidien. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des solutions novatrices qui contribuent à stimuler l'industrie canadienne des télécommunications.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 79,1 millions de dollars, dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, pour soutenir un projet de 634,8 millions de dollars d'Ericsson qui vise à faire avancer les technologies 5G destinées aux réseaux de télécommunications de prochaine génération. Des travaux de R-D sont également prévus dans le cadre de ce projet pour mettre au point des technologies et des architectures sans fil fondées sur l'infonuagique, ainsi que des solutions axées sur l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, qui sauront répondre aux besoins de la clientèle. Ces travaux seront menés aux installations de l'entreprise à Ottawa, en Ontario, et à Saint-Laurent, au Québec.

Ce partenariat aura des retombées économiques positives sur les régions d'Ottawa et de Montréal, renforcera l'écosystème canadien de la 5G et favorisera la croissance dans l'ensemble du secteur des technologies. Le projet devrait permettre de créer 1 200 postes pour des étudiants inscrits à un programme d'enseignement coopératif et plus de 190 autres emplois, en plus de maintenir 2 400 emplois bien rémunérés au Canada, principalement dans des postes de R-D. Chaque emploi créé dans ce secteur crée 1,3 emploi dans l'économie en général. Le gouvernement s'assure que le Canada demeure à la fine pointe des technologies de télécommunications pour pouvoir répondre à la demande future.

Citations

« Il est essentiel, dans l'économie moderne, d'avoir des télécommunications sans fil rapides, fiables et efficaces. C'est dans cette optique que notre gouvernement investit dans les technologies de prochaine génération dans le cadre de son partenariat avec Ericsson, un leader mondial dans ce domaine qui exerce ses activités au Canada depuis 71 ans. Cet investissement contribuera à consolider la position de chef de file du Canada en matière de développement et de déploiement de télécommunications de pointe. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« En plus d'être un leader mondial du secteur des télécommunications, Ericsson est un maillon important de la communauté des affaires de Kanata, et sa présence est bien ancrée dans l'histoire de notre pays. Je suis ravie de voir que la relation entre Ericsson et le Canada sera renforcée grâce à cet investissement qui va propulser notre économie et favoriser la création de plus de 190 emplois de qualité et le maintien de 2 400 postes pour des travailleurs canadiens. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« La numérisation ouvre des possibilités incroyables. Or, notre partenariat avec le gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, viendra accélérer l'avancement de technologies clés, comme la 5G, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Cette collaboration fera bien plus que renforcer le leadership du Canada dans le domaine de l'infrastructure numérique, elle sera aussi profitable à toute la région. En intensifiant nos efforts de recherche-développement à Ottawa et à Montréal, nous allons stimuler l'écosystème canadien de la 5G et contribuer à la prospérité de l'ensemble du secteur des technologies. »

- Le président-directeur général du groupe Ericsson, Börje Ekholm

Faits en bref

LM Ericsson, la société mère d'Ericsson Canada Inc., a été fondée en Suède en 1876. Ericsson Canada Inc. est en activité au Canada depuis 1953.

depuis 1953. LM Ericsson joue depuis plus de 70 ans un rôle clé dans l'écosystème canadien de l'innovation. En effet, l'entreprise a investi plus de 7,2 milliards de dollars dans la recherche-développement durant cette période.

Le projet d'Ericsson dont il est question aujourd'hui permettra au Canada de soutenir l'élaboration des normes internationales nécessaires pour encadrer l'industrie des télécommunications sans fil et la mise au point de matériel informatique, de logiciels et de services de prochaine génération en télécommunications.

de soutenir l'élaboration des normes internationales nécessaires pour encadrer l'industrie des télécommunications sans fil et la mise au point de matériel informatique, de logiciels et de services de prochaine génération en télécommunications. La prochaine génération de technologies sans fil 5G devrait injecter 40 milliards de dollars par année dans l'économie canadienne au cours des quatre prochaines années.

Le secteur des technologies de l'information et des communications joue un rôle essentiel dans l'économie du Canada et fournit de bons emplois à la classe moyenne. Chaque emploi créé grâce à un investissement dans ce secteur permet de créer 1,3 emploi dans l'économie globale du Canada . Chaque dollar dépensé dans ce secteur génère près de deux dollars dans notre économie.

et fournit de bons emplois à la classe moyenne. Chaque emploi créé grâce à un investissement dans ce secteur permet de créer 1,3 emploi dans l'économie globale du . Chaque dollar dépensé dans ce secteur génère près de deux dollars dans notre économie. Le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) réalise des investissements d'importance dans des projets novateurs qui contribueront à la croissance économique du Canada et favoriseront ainsi le bien-être de toute la population canadienne. Le FSI a comme objectif de soutenir le réseau canadien de l'innovation, couvre tous les secteurs de l'économie et s'adresse aux organismes à but lucratif et non lucratif.

