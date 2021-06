Le Canada consolide son alliance avec les États-Unis en matière énergétique

OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis consolident leur relation bilatérale en matière énergétique. Fortement intégré, le secteur énergétique nord-américain soutient les travailleurs et a des retombées économiques des deux côtés de la frontière.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Jennifer Granholm, ont aujourd'hui participé à la cérémonie de signature du protocole d'entente sur la collaboration en matière d'énergie. Les sections canadienne et états-unienne de l'étude nord-américaine sur l'intégration des énergies renouvelables (North American Renewables Integration Study ou NARIS) ont également été rendues publiques aujourd'hui.

Le protocole d'entente pose un jalon important pour l'atteinte des objectifs fixés dans la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada. Le partenariat souligne l'importance de la collaboration stratégique entre les deux pays, y compris l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La signature du protocole d'entente réaffirme aussi notre collaboration à la réalisation de notre priorité commune d'opérer une transition vers l'énergie propre axée sur les personnes, afin que nul ne soit laissé pour compte.

Plus précisément, le protocole d'entente renouvelé intensifie la collaboration bilatérale en faveur de transitions énergétiques durables et équitables, de l'innovation dans le domaine de l'énergie propre, de la connectivité et des transports sobres en carbone, notamment dans les dossiers suivants :

infrastructures énergétiques essentielles et cybersécurité en Amérique du Nord;

avancement d'un réseau électrique propre;

combustibles propres;

normes sur l'efficacité énergétique;

plan d'action Canada-É.-U. sur les minéraux critiques;

échange de connaissances sur les politiques concernant l'énergie nucléaire;

collaboration en matière de captage, d'utilisation et de stockage du carbone.

Le Canada salue aussi la publication de la NARIS -- plus vaste étude du genre -- qui explore la possibilité d'augmenter l'intégration et le transport d'électricité propre en Amérique du Nord.

La NARIS donne un point de vue prospectif sur les systèmes électriques du Canada et des États-Unis, depuis la planification jusqu'à l'exploitation. L'expansion des infrastructures internationales de transport d'électricité aidera les deux pays à atteindre leurs objectifs communs concernant l'énergie propre et le climat et pourrait générer une valeur nette de dix à trente milliards de dollars d'ici à 2050.

Citations

« Les liens étroits qui existent entre les secteurs énergétiques du Canada et des États-Unis sont uniques au monde. Cette relation permet de soutenir des milliers d'emplois et de stimuler l'activité économique des deux côtés de la frontière. Nous consolidons nos relations bilatérales pour bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre. Et nous ne laissons personne sur la touche. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les États-Unis et le Canada ont tous deux à cœur de protéger la planète et de rendre l'énergie propre accessible et abordable à tous les habitants de l'Amérique du Nord, peu importe leur budget. Nous ne pouvons pas faire face à la crise climatique seuls : nous devons travailler en équipe pour accélérer les flux transfrontaliers d'électricité sobre en carbone et ainsi créer des emplois et ouvrir la voie à un avenir fondé exclusivement sur l'énergie propre. »

Jennifer M. Granholm

Secrétaire, département de l'Énergie des États-Unis

Quelques faits

Le Canada est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis et le deuxième destinataire des exportations d'énergie des États-Unis.





est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis et le deuxième destinataire des exportations d'énergie des États-Unis. En tant que principal fournisseur d'électricité des États-Unis, le Canada offre une énergie propre, abordable, sûre, fiable et souple pour faire tourner l'économie américaine, et crée ainsi des emplois des deux côtés de la frontière.





De 2015 à 2019, les États-Unis ont accueilli près de 80 % des exportations de technologies propres canadiennes.





Les échanges de minéraux et de métaux entre les deux pays représentaient plus de 94 milliards de dollars en 2019.





En mettant à profit leurs systèmes électriques fortement intégrés et complémentaires, le Canada et les États-Unis seront mieux à même d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions.

Liens pertinents

Protocole d'entente entre le département de l'Énergie des États-Unis d'Amérique et le ministère des Ressources naturelles du Canada concernant la collaboration en matière d'énergie

Étude nord-américaine sur l'intégration des énergies renouvelables (en anglais seulement)

Électricité au Canada

