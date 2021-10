VANCOUVER, BC, le 11 oct. 2021 /CNW/ - Le méthane est responsable d'environ 30 p. 100 de la hausse mondiale des températures jusqu'à présent et d'un demi-million de décès prématurés dans le monde annuellement. Il est également responsable d'environ 13 p. 100 des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada. La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les plus rapides et les moins coûteux de lutter contre les changements climatiques. C'est l'une des principales recommandations formulées par les climatologues dans le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Au cours de la réunion ministérielle au sujet de l'engagement mondial sur le méthane d'aujourd'hui, qui était coprésidée par les États-Unis et l'Union européenne, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Canada soutient cet engagement, qui vise à réduire les émissions mondiales de méthane de 30 p. 100 sous les niveaux de 2020 d'ici 2030. En appui à l'engagement et aux objectifs du plan climatique du Canada, le ministre Wilkinson a également annoncé que le Canada s'engage à mettre au point un plan axé sur la réduction des émissions de méthane dans l'ensemble de l'économie canadienne et à réduire les émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières d'au moins 75 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030. Le Canada est le premier et le seul pays à soutenir à la fois l'engagement et l'objectif de réduction de 75 p. 100, et son approche inclura une réglementation. Pour la suite des choses, le Canada mobilisera le secteur de l'énergie, les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres intervenants et il collaborera avec eux pour mettre son approche sur pied.

L'Agence internationale de l'énergie a clairement indiqué que la réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier représente l'une des meilleures occasions, à court terme, de limiter les pires effets des changements climatiques. Elle a en outre appelé les pays et les entreprises à réduire d'ici 2030 les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 75 % par rapport aux niveaux de 2012. Lors de la réunion, le ministre a souligné l'importance de l'objectif de 75 % et a appelé les autres pays producteurs de pétrole à se joindre au Canada et à adopter ce même objectif.

Les engagements annoncés aujourd'hui s'appuient sur les mesures déjà prises par le Canada pour réduire les émissions de méthane. En 2016, le Canada a fixé une cible de réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2025 et a mis en place une réglementation pour aider à l'atteindre, ce qui en fait l'un des premiers pays au monde à réglementer les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier à l'échelle nationale. La réalisation de cet objectif en 2025 est un élément important des efforts du gouvernement pour atteindre sa nouvelle contribution déterminée au niveau national, qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 p. 100 d'ici 2030. L'année dernière, le gouvernement a également lancé le Fonds de réduction des émissions, qui permettra, en partie, de réaliser des réductions de méthane dépassant celles prescrites par la réglementation fédérale.



À l'échelle mondiale, l'agriculture et les sites d'enfouissement comptent parmi les principales sources d'émissions de méthane. L'objectif fixé en 2030 dans le cadre de l'engagement devrait permettre d'éviter de perdre plus de 20 millions de tonnes de récoltes par an d'ici 2030 en réduisant la pollution par l'ozone troposphérique, causée en partie par le méthane. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les agriculteurs du Canada et les partenaires de l'industrie qui prennent des mesures pour réduire les émissions, capter le carbone et rendre leurs activités plus durables, productives et concurrentielles. Il investit donc dans de nouveaux programmes, dont le programme Solutions agricoles pour le climat et le Programme des technologies propres en agriculture, qui visent à aider les agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques de gestion bénéfiques et des technologies propres pour stimuler la productivité et réduire les émissions, y compris celles du méthane. Le gouvernement est également déterminé à mettre sur pied une approche visant à augmenter le nombre de sites d'enfouissement qui recueillent et traitent le méthane, et à s'assurer que les systèmes existants captent autant d'émissions de méthane que possible.

À l'échelle internationale, le Canada joue un rôle de premier plan et participe activement aux initiatives mondiales visant à réduire les émissions de méthane, notamment en tant que président de l'Initiative mondiale sur le méthane, et en tant que partenaire fondateur de la Coalition pour le climat et l'air pur et du Conseil de l'Arctique. À l'avenir, le Canada collaborera avec les États-Unis, l'Union européenne et d'autres partisans de la première heure de l'engagement mondial sur le méthane afin d'encourager d'autres pays à le soutenir et à s'engager à prendre des mesures ambitieuses pour réduire les émissions de méthane. Le gouvernement continuera également d'encourager les autres pays producteurs de pétrole à adhérer à son objectif de 2030, qui consiste à réduire les émissions de méthane provenant des activités pétrolières et gazières de 75 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012, et collaborera avec des partenaires pour respecter ses engagements actuels et à venir en vue de réduire les émissions de méthane et de lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Il s'agit d'une année cruciale pour l'action climatique et le Canada est fier de figurer parmi les premiers partisans de l'engagement mondial sur le méthane, une initiative essentielle qui permettra d'accroître l'action mondiale dans la lutte contre les changements climatiques. Les changements climatiques s'accélèrent et les Canadiens s'attendent à ce que des mesures ambitieuses soient prises pour y faire face. Ainsi, il ne faut ménager aucun effort ici, au pays, pour fixer des objectifs ambitieux et élaborer des plans concrets pour les réaliser. Il faut également travailler avec des partenaires sur la scène internationale pour accroître la portée et l'ampleur de l'action climatique dans le monde. L'annonce d'aujourd'hui, conjuguée aux efforts déjà déployés par le Canada pour réduire les émissions de méthane et lutter contre les changements climatiques, nous rapprochera encore un peu plus d'une planète et d'une économie plus saines pour les décennies à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour lutter contre les changements climatiques, il faut s'attaquer aux émissions de méthane, et c'est précisément la visée de l'engagement mondial sur le méthane. Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier du Canada ont les compétences, l'ingéniosité et la détermination nécessaires pour agir en ce sens. Voilà pourquoi nous travaillons avec les provinces et les territoires pour mettre ces travailleurs au premier plan. Ce sont ces derniers qui ont la capacité de faire le travail. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre des Ressources naturelles

« Un environnement sain va de pair avec un secteur agricole durable qui continue d'offrir de bons emplois et de procurer des aliments sains aux Canadiens. Les agriculteurs et les éleveurs du Canada sont de bons intendants des terres, et ils ont fait un bon bout de chemin en vue d'accroître leur production tout en réduisant les émissions de méthane. Notre gouvernement continuera d'aider les agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques de gestion agricole et des technologies propres pour favoriser la durabilité et réduire les émissions. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le méthane est un gaz à effet de serre puissant et un polluant climatique de courte durée de vie, dont le potentiel de réchauffement est 86 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur une période de 20 ans après son rejet dans l'atmosphère.

Selon l'évaluation mondiale du méthane réalisée par la Coalition pour le climat et l'air pur et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, une réduction des émissions de méthane de 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030 peut permettre d'éviter plus de 200 000 décès prématurés, des centaines de milliers de visites aux urgences pour un problème d'asthme et plus de 20 millions de tonnes de récoltes perdues par an d'ici là en réduisant la pollution par l'ozone troposphérique causée en partie par le méthane.

Le méthane représente 17 p. 100 des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines, en provenance principalement des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des matières résiduelles.

L'engagement mondial sur le méthane est une initiative visant à réduire les émissions mondiales de méthane qui sera lancée lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui se tiendra à Glasgow .

qui se tiendra à . Le 7 octobre 2021, l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport sur la nécessité pour les pays et les entreprises de s'engager à réduire d'ici 2030 les émissions de méthane provenant de l'exploitation des combustibles fossiles de 75 p. 100 par rapport aux niveaux de 2012. Publiée plus tôt cette année, la feuille de route de l'Agence, intitulée Net Zero by 2050, prévoit également une réduction de 75 p. 100. Le Canada est le premier pays et le seul à soutenir à la fois l'engagement mondial sur le méthane et l'objectif de réduction de 75 p. 100.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-790-1907, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca