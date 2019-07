Le Canada confirme sa place de chef de file mondial en science, en génie et en technologie océaniques

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université Memorial de Terre-Neuve annoncent le début d'une nouvelle entente de collaboration

ST. JOHN'S, le 28 juin 2019 /CNW/ - Des chefs d'entreprise, des chercheurs et des étudiants ont souligné aujourd'hui l'inauguration de l'Espace de collaboration Karluk, à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), qui officialise le début d'une entente de collaboration entre l'Université Memorial de Terre-Neuve et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Cette entente, qui vise à soutenir l'innovation en science, en génie et en technologie océaniques, favorisera la réalisation de recherche de pointe dans une multitude de domaines, dont la technologie maritime, l'océanographie et le génie de l'architecture navale.

Grâce aux projets novateurs qu'elles entreprendront, les équipes de recherche collaborative feront des découvertes et des progrès scientifiques dans des domaines de recherche fondamentale sur les océans, élargiront le savoir scientifique pour le bien collectif, formeront les chercheurs de demain, développeront de la propriété intellectuelle qui sera commercialisée par des entreprises canadiennes, et soutiendront la supergrappe de l'économie océanique et l'écosystème régional du génie océanique.

Pour aider le Canada à se positionner comme chef de file mondial, le CNRC élargit sa collaboration avec les écosystèmes régionaux, les universités, les écoles polytechniques et les collèges, et il met sur pied des centres de collaboration d'un bout à l'autre du pays.

Le Conseil national de recherches du Canada est le plus grand organisme de recherche du gouvernement du Canada. Il est un pilier du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement pris dans le budget de 2018 d'aider les chercheurs du Canada à bâtir une économie plus novatrice.

L'Université Memorial de Terre-Neuve est fréquentée par plus de 18 000 étudiants de près de 100 pays, et elle compte près de 95 000 anciens dans le monde entier. Établissement d'enseignement de calibre mondial, elle mobilise des intervenants locaux et mène de la recherche dont les retombées se font ressentir tant localement qu'à l'échelle mondiale. Elle rassemble des chercheurs en océanographie, en génie océanique, en génie de l'architecture navale, en physique et océanographie physique, en biologie marine et d'autres domaines connexes, et constitue donc un vaste bassin de connaissances spécialisées en recherche sur les océans.

Faits en bref

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université Memorial de Terre-Neuve ont une longue histoire de collaboration sur des sujets liés au génie océanique et à la recherche marine de calibre mondial. Leurs projets actuels portent notamment sur l'exploration de moyens d'améliorer l'exploitation des navires en eaux glacées, la réduction du bruit et des vibrations générées par les hélices des navires, et la conception de véhicules de surface autonomes.

sur le campus de l'Université Memorial à , l'Espace de collaboration Karluk rassemble des chercheurs et chercheuses ainsi que des étudiants et étudiantes de l'Université Memorial et du Conseil national de recherches du . Le NCSM Karluk était un brigantin dont le gouvernement canadien avait fait l'acquisition pour mener des expéditions dans l'Arctique canadien. Commandé par le Terre-Neuvien Robert Bartlett, le Karluk a pris la mer à destination de l'Arctique en juillet 1913. Un mois plus tard, le Karluk était emprisonné par les glaces et a finalement sombré. Aujourd'hui encore, il demeure un symbole des difficultés auxquelles se heurtent les navires appelés à naviguer dans des conditions climatiques difficiles, et aussi des solutions novatrices que s'efforcent d'apporter certains des meilleurs chercheurs canadiens en génie océanique.

Citations

« Le Canada possède le plus long littoral au monde, et c'est pourquoi il accorde une haute priorité à ses ressources océaniques. Nous cherchons des occasions de rassembler nos spécialistes des océans pour faire en sorte que le Canada maintienne ses connaissances de pointe en science, en génie et en technologie océaniques. Comme pour la supergrappe de l'économie océanique, cette nouvelle entente de collaboration aidera le Canada à conserver sa position concurrentielle dans le monde, puisqu'elle nous mènera vers une meilleure compréhension de la technologie marine, de l'océanographie physique, du génie océanique, du génie de l'architecture navale et d'autres secteurs de l'océanographie. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« L'Espace de collaboration Karluk rassemble des chercheurs de premier plan qui travaillent en équipe pour faire d'importantes avancées dans les domaines de la science, du génie et de la technologie océaniques, au service des Canadiens et des Canadiennes. C'est en travaillant ensemble et en mettant en commun nos ressources, nos technologies et nos infrastructures que nous réussirons à optimiser les retombées sur l'économie canadienne, tant localement qu'à l'échelle nationale. Nous sommes fiers de nous associer à l'Université Memorial, et nous sommes impatients de constater les nombreux projets qui découleront de cette initiative de collaboration fort intéressante. »

Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université Memorial entretiennent des relations de collaboration étroites depuis de nombreuses années. La majorité des chercheurs, des technologues et des étudiants qui travaillent au CNRC à St. John's ont fréquenté ou continuent de fréquenter l'Université Memorial. La création de cet espace de collaboration officiel vient renforcer notre partenariat et nous permettra de rassembler les plus grands esprits du pays, et entraînera au passage des retombées tangibles dans les domaines de la science, du génie et de la technologie océaniques. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date et de renforcer la place de Terre-Neuve-et-Labrador comme un chef de file mondial en océanique. »

Neil Bose, Ph. D., vice-recteur (Recherche), Université Memorial de Terre-Neuve

