CALGARY, AB, le 9 mars 2021 /CNW/ - L'innovation et le développement continu de technologies propres contribueront à stimuler notre économie, à réduire notre impact sur l'environnement et à créer des emplois. Ce sera plus important que jamais au sortir de la crise de la COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a aujourd'hui célébré un jalon : le stockage permanent d'un million de tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) grâce au plus grand système de captage et de transport de CO 2 au monde, l'Alberta Carbon Trunk Line (ACTL). Un million de tonnes, ce sont les émissions annuelles d'environ 350 000 voitures.

Cette technologie aidera à combattre les changements climatiques tout en préservant la compétitivité de secteurs clés de notre économie. D'ailleurs, le plan climatique renforcé du Canada préconise l'élaboration d'une stratégie globale sur le transport et le stockage du carbone, ce que fera Ressources naturelles Canada en collaboration avec l'industrie et d'autres intervenants. L'utilisation précoce de cette technologie au Canada nous permettra de l'appliquer à d'autres secteurs d'activité.

Notre gouvernement continuera de soutenir les projets novateurs de technologies énergétiques propres qui favorisent l'écologisation, la compétitivité et la viabilité du secteur des ressources naturelles.

Citations

« La technologie de la séquestration du carbone permet de créer des emplois, de réduire les émissions et d'accroître la compétitivité. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Canada pourrait facilement figurer parmi les pays les plus propres et les plus innovateurs dans une économie mondiale en voie de décarbonation. Il a une main-d'œuvre agile, des entreprises qui innovent pour réduire la pollution (par exemple Enhance Energy) et un plan climatique exhaustif qui prévoit les règlements, une tarification efficace de la pollution, les investissements et les politiques nécessaires pour encourager et récompenser l'innovation. Plus nous réduirons la pollution, plus nous créerons d'emplois. Dans l'intérêt de nos travailleurs, de notre économie et de notre planète, nous continuerons d'utiliser tous les outils, les technologies et les innovations nécessaires pour y parvenir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada



Liens pertinents

Enhance Energy (en anglais seulement)

Alberta Carbon Trunk Line (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations publiques, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca