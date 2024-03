Un investissement de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral permettra le déploiement de services Internet haute vitesse à Whatì et l'accès à une couverture mobile dans des territoires traditionnels de chasse et de pêche

HAY RIVER, NT, le 1er mars 2024 /CNW/ - L'accès à une connectivité fiable et abordable est essentiel pour tous, peu importe où ils vivent au Canada. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada s'assure que les communautés moins bien desservies du pays ont accès à Internet haute vitesse et à la connectivité mobile.

La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, un octroi fédéral de plus de 1,9 million de dollars pour appuyer un projet de Northwestel qui vise à brancher à Internet haute vitesse 152 foyers autochtones de Whatì. À cela s'ajoute un financement fédéral de 480 000 $ pour appuyer un projet de SSi Micro Ltd. visant à assurer une couverture cellulaire à partir d'un abri de communication repositionnable dans des territoires de chasse et de pêche près de Fort Providence. Les résidents de ces communautés pourront ainsi demeurer connectés, peu importe où ils se trouvent sur le territoire.

Ce financement est fourni par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme conçu pour s'assurer que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones ont accès à une connectivité Internet et mobile fiable.

Ces projets aideront le gouvernement du Canada à dépasser son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Assurer l'accès à une connectivité mobile sûre et fiable dans les communautés autochtones est aussi une priorité majeure pour le gouvernement dans un monde de plus en plus numérique. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés fortes et un Canada plus concurrentiel et résilient pour tous.

« La connectivité est essentielle pour accéder à l'éducation et aux soins de santé, faire croître une entreprise, améliorer la sécurité et procurer la paix d'esprit. Votre gouvernement est en bonne voie de surpasser son objectif ambitieux de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à 152 foyers autochtones de Whatì d'avoir accès à Internet haute vitesse. Il permettra aussi d'étendre une couverture mobile essentielle à des territoires de chasse et de pêche près de Fort Providence. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« L'investissement de plus de 2,3 millions de dollars annoncé aujourd'hui marque une avancée dans nos efforts pour combler le fossé numérique. Les projets en question permettront d'offrir un service Internet plus rapide et plus fiable à Whatì, et d'assurer une sécurité accrue aux chasseurs et aux pêcheurs près de Fort Providence. Le déploiement des services Internet haute vitesse et d'une couverture mobile dans les communautés autochtones est une priorité clé. Ces projets nous aideront à nous rapprocher de notre objectif et à honorer notre engagement de faire en sorte que les communautés autochtones ne soient pas laissées pour compte. »

- Le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod

« Le branchement de Whatì à Internet fibre à la maison témoigne de la force des partenariats dans le Nord. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement tłı̨chǫ et du gouvernement du Canada, ce qui nous permet d'utiliser la bande de 500 Mbps pour offrir un service Internet illimité à cette communauté. Nous sommes fiers de mettre à profit la meilleure technologie disponible au Canada pour brancher des communautés dans le Nord. »

- Le vice-président, Marchés commerciaux, Northwestel, Paul Gillard

« Le Land Life Link (L3) consiste à installer des systèmes de télécommunications et de surveillance de pointe, ainsi que du matériel et des dispositifs de sécurité, dans un abri autonome portatif pouvant être déployé rapidement. En consultation avec le chef et le conseil de la Première Nation Deh Gáh Got'îê de Fort Providence, nous déploierons le L3 en aval de la rivière pour assurer la sécurité terrestre des chasseurs et des trappeurs de cette communauté ainsi que des visiteurs dans la région. Le L3 assure aussi les communications mobiles essentielles dans des zones où la couverture n'a jamais existé ou a été détruite et permet aux premiers répondants de rester bien au fait de la situation lorsqu'ils interviennent lors de feux de forêt ou de catastrophes naturelles. Je suis très heureux que ce projet soit mené par ma communauté d'origine de Fort Providence, avec le soutien du chef et du conseil de la Première Nation Deh Gáh Got'îê. Le L3 améliorera la sécurité des résidents et des touristes. En plus de soutenir les efforts de SSi en ce qui a trait à la conception de ce produit, les investissements du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada permettront aux avantages du L3 de se concrétiser. »

- Le chef de la direction et fondateur de SSi Canada, Jeff Philipp

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 94,8 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 80 millions de dollars dans des projets de connectivité dans les Territoires du Nord-Ouest.

